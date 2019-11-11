Гончаренко «наехал» на судей. Что ему грозит?

Матч 16-го тура РПЛ «Сочи» – ЦСКА (2:3) запомнится не только камбэком столичной команды и долгожданным голом Фёдора Чалова, прервавшего сухую серию в чемпионате России. После игры красно-синих опять обсуждают судейство. Причём главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко заговорил об арбитрах в неподходящий для этого момент, так что может заработать дисквалификацию.

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Что случилось в Сочи?

Первый тайм ЦСКА проиграл со счётом 1:2, пропустив второй гол в компенсированное время с пенальти. Как только прозвучал свисток на перерыв, Гончаренко направился к судье Станиславу Васильеву из Ижевска и что-то ему высказал. Васильев тут же достал из кармана жёлтую карточку. Перед выходом команд на второй тайм тренер «армейцев» в подтрибунном помещении снова обратился к Васильеву: «Эй, товарищ судья, когда с вами разговаривают, лицо чуть-чуть попроще делайте, хорошо? Вы сейчас научились прекрасно отвечать. Так вы прекрасно принимайте критику, которая вам тоже говорится. Потому что вы с такими лицами отвечаете, что просто...». В монологе Гончаренко проскочила также нецензурная лексика, и, к сожалению для тренера, его спич попал в эфир телеканала «Матч Премьер».

Интересно, что по окончании игры, когда эмоции остыли, а настроение подняла победа, Гончаренко на пресс-конференции не стал критиковать бригаду Васильева. «Спор с судьёй? Если проследить за моими высказываниями, все они минимально касаются судейства, потому что за этим можно потерять главное. Надо делать то, что умеешь – работать с командой, а не смотреть на судейство», – объяснил тренер ЦСКА. Возможно, в какой-то степени давление со стороны Гончаренко сыграло в пользу «армейцев». Проиграв, на арбитров жаловались уже футболисты «Сочи». По их мнению, в моменте со вторым голом москвичей мяч покинул пределы поля.

Почему Гончаренко сорвался?

Эмоции Гончаренко понять можно. В предыдущем туре был напряжённый матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, после которого обсуждали не футбол, а работу Михаила Вилкова. Пенальти в Сочи, реализованный Дмитрием Полозом, тоже не выглядел стопроцентным. Кроме того, тренер ЦСКА наверняка вспоминал домашнюю встречу первого круга с «Сочи» (0:0), когда защитник Иван Миладинович сломал нос Чалову. Судья Виталий Мешков пропустил фол, поэтому серб не получил даже предупреждения. Тогда Гончаренко также дал огненный комментарий: «У нас это стандартная ситуация: нас могут ломать, нас могут бить, нам могут ломать нос, а жёлтые карточки получаем мы». Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в свою очередь признал, что Миладинович должен был получить красную карточку, а ЦСКА – право на пенальти.

Очевидно, срыв Гончаренко связан и с результатами команды. До игры в Сочи «армейцы» одержали лишь одну победу в восьми матчах разных турниров, практически потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Если бы ЦСКА уступил ещё и аутсайдеру чемпионата России, то отставал бы от лидера «Зенита» на девять очков, а от «Локомотива», «Ростова» и «Краснодара» на три-четыре очка. Тренер не хочет второй сезон подряд остаться без Лиги чемпионов.

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Что грозит главному тренеру ЦСКА?

В пресс-службе РФС сообщили «Чемпионату», что слова Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча с «Сочи» будут рассмотрены на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета. Согласно пункту 6 статьи 94 Дисциплинарного регламента, который, скорее всего, применят в этом случае, главному тренеру ЦСКА грозит от двух до четырёх матчей дисквалификации. Это значит, что Гончаренко не сможет находиться на скамейке «армейцев» в домашних играх с «Крыльями Советов» (24 ноября) и «Арсеналом» (2 декабря), а также, возможно, во встречах с «Краснодаром» в гостях (7 декабря) и «Уралом» в Москве (март 2020-го).

Между тем, в похожую историю попал в августе 2019-го главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который после домашнего матча с «Ахматом» назвал судей «козлами». Правда, он не напрямую оскорбил москвича Алексея Матюнина и его бригаду, а косвенно. «Не надо с этими козлами разговаривать!» – сказал Семак, обращаясь к своему помощнику Виллиаму де Оливейре, и эмоциональное высказывание зенитовского наставника тоже попало на камеры.

Позже Семак извинился перед Матюниным за произнесённые на эмоциях слова. Тренера «Зенита» тогда дисквалифицировали на два матча (один – реальный, второй – условный, с испытательным сроком до конца сезона). Кроме того, его оштрафовали на 100 тыс. рублей.