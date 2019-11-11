«После тура мне позвонили Галицкий и Кикнадзе». Егоров – о судейских ошибках

— Давайте я не буду говорить о том, кто меня порадовал, а кто огорчил в этом туре, — начал Егоров. — Я понимаю, о чём вы хотите спросить. Скажем так: в этом туре были и хорошие решения, но итоговым результатом мы огорчены.

В прошлый раз Александр Анатольевич сказал, что порой после матчей ему звонят руководители клубов и спрашивают о судейских решениях. Не могли не спросить, от кого ему поступил звонок в этот раз.



— Мне позвонили Сергей Галицкий и Василий Кикнадзе. С Сергеем Николаевичем мы обсуждали фол на Камболове – он спрашивал, мог ли вмешаться VAR. А с Василием Александровичем разговаривали по поводу столкновения Ари и Крыховяка – его интересовали, есть ли в этом случае критерии для получения красной карточки.

«Сочи» — ЦСКА: были ли ошибки?

Что за момент: пенальти в ворота ЦСКА.



— Департамент полностью поддерживает решение арбитра. У нас в этом году уже были схожие моменты в штрафных площадях, где мы признавали, что судья должен за подобное нарушение назначить 11-метровый удар.

Сослан Джанаев (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что за момент: гол Ивана Облякова на 52-й минуте. Пересёк ли мяч линию?



— К сожалению, я не могу со 100-процентной уверенностью сказать про этот момент. Качество трансляции и повторов не даёт полной картинки. По моим ощущениям, гол забит правильно. Объясню почему: последнее касание мяча поля, где он попадает в линию, отлетает – какие-то доли секунд идёт подача. У нас есть ширина линии, которая 12 см, диаметр мяча – 36 см. Если он чуть касается линии, то он находится в поле. Поэтому мы поддерживаем и это решение — у нас нет той плёнки, которая могла бы доказать, что он был не прав.



Что за момент: мяч отскочил в руку полузащитнику «Сочи» Душану Лагатору. Нужно ли было назначать пенальти?



— Мы считаем, что арбитр абсолютно правильно продолжил игру после того, как мяч попал в руку Лагатору. Решение не назначать пенальти — верное, — констатировал Егоров.

«Рубин» — «Динамо». Удаление Зуева

Что за момент: в матче «Рубин» — «Динамо» на 45-й минуте матча Александр Зуев столкнулся с Владимиром Рыковым. Турбин показал Зуеву жёлтую, которая стала второй.



Наше мнение: вторая жёлтая карточка была показана Зуеву ошибочно. Арбитр не видел, что происходило у него за спиной, и дал эту карточку с подсказки ассистента, который неправильно донёс информацию, сказав, что Зуев нарушил на Рыкове. Но на видео видно, что Владимир сам выставил ногу.

Жалобы «Оренбурга»

Что за момент: судейство Вилкова.



— Претензии «Оренбурга» в наш адрес обоснованны. Арбитр ошибся в двух ключевых моментах и должен был назначить пенальти. Было бы неправильно, если бы Федотов нас похвалил.

«Локо» — «Краснодар». Ари и Крыховяк, фол в центре поля

Что за момент: в конце первого тайма Ари столкнулся с Гжегожем Крыховяком: поляк улетел лицом в газон, а после уехал на скорой в больницу – у него сотрясение.



— Давайте без сгущения красок, — попросил Егоров, когда коллега сравнил столкновение с ММА. – Это был жёсткий контакт. Но здесь нет ни одного критерия на красную карточку. Я от всей души желаю Крыховяку скорейшего выздоровления, но, к сожалению, в спорте случаются такие моменты.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что за момент: фол Жоау Мариу на Камболове в центре поля. После этого «Локо» забил гол.



— Арбитр должен был зафиксировать фол.

«Спартак» — «Крылья Советов». Удаление

Что за момент: удаление полузащитника «Крыльев Советов» Срджана Мияйловича за фол на нападающем «Спартака» Эсекьеле Понсе на 67-й минуте.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Красная карточка показана абсолютно правильно. Дальше без комментариев, потому что эпизод рассмотрит КДК, от решения комитета будет зависеть дисквалификация.

Что за момент: фол на Джордане.



— Арбитр должен был назначить пенальти. То, что я увидел на видео, — это 11-метровый удар.

«Ростов» — «Тамбов». Судейство

— «Ростов» написал письмо, которое мы отправим на комиссию. Решения арбитра в этом матче прокомментирую в следующий раз — после того, как их рассмотрит экспертно-судейская комиссия.

Сергей Карасёв и Валерий Карпин (в центре) Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Доверие РФС

— Руководство РФС сказало, что у нас есть время на исправление ситуации до конца года. Мы работаем, и я надеюсь, что у нас всё получится, — подытожил Егоров.