Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Исо Каньенда – о «Ростове», «Локомотиве» и скандальном матче с ЦСКА

Исо Каньенда – о «Ростове», «Локо» и матче с ЦСКА
Олег Лысенко
«Муслин сказал: «Хочешь остаться в «Локомотиве» — надо платить. $ 2500 в месяц»
О драке в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА в 2006-м Каньенда тоже рассказал.
Футбол / РПЛ 0

Он сам меня нашёл. Увидел в профиле «Твиттера» ссылку на интервью с Олегом Долматовым от 2017 года, оставил комментарий. На русском языке. Так и познакомились. На всякий случай уточнил в Ростове: тот ли это Исо Каньенда, который девять лет бегал по полям РПЛ и ФНЛ? Таки он, не самозванец. Разговор с единственным делегатом экзотического Малави в РПЛ превзошёл ожидания. Исо спокойно говорил на темы, о которых у нас принято помалкивать: расизм, договорняки, вымогательство…

«С декабря не играю. Устал, надоело»

— Исо, где вы, что вы?
— С января – в Манчестере. Дом в Малави сдал в аренду, а тут поселился с семьёй у брата. Думаю поступать в школу тренеров. С английским сертификатом можно где угодно работать.

— В базе transfermarkt вы числитесь в составе «Майти Уондерерс». Информация устарела?
— Контракт с «Уондерерс» действует до конца года, но с декабря 2018-го я не играю. Честно сказал другу, тренеру команды, что больше не могу. Устал, надоело. Сначала просто отдыхал, а потом решил двигать в Англию.

— Когда последний раз были в России?
— После 2011 года – ни разу. Как из Брянска уехал, так больше и не возвращался.

— У вас прекрасный русский. Как выучили?
— Всё сам, без курсов и учителей. Разговаривал с ребятами, запоминал слова. Сейчас уже похуже говорю – практики не хватает. Более или менее регулярно общаюсь только с Осиновым, бывшим капитаном «Ростова», и доктором Хохловым, Максимычем.

— Выступления в России сделали вас состоятельным человеком?
— Нормально заработал. Дети учатся в платных школах, на жизнь хватает.

— Детей много?
— Пятеро. 16, 13, 10, 5 и 3 года. Второй сын, Уэйн, в Ростове родился. Это ещё не много – у меня шесть братьев и сестёр. Все в Малави живут и работают.

Фото: из личного архива Исо Каньенды

«Какой смысл пить пиво, если есть водка?»

— Кто вас прозвал Мамбой?
— Джомо Соно (продолжительное время владелец и главный тренер клуба «Джомо Космос». – Прим. «Чемпионата»). Я много забивал, и он сказал: «Исо, ты самый опасный нападающий в ЮАР. Меня называют Чёрным Принцем, а ты будешь Чёрной Мамбой».

— Как вас оттуда занесло в Россию в 2003-м?
— Помните Виктора Бондаренко? Он давно в ЮАР живёт. Как-то пришёл к Джомо Соно и говорит: «Ростов» ищет нападающего – хочу Исо пригласить». Я и поехал. Южноафриканцев – Зване, Койла, Бута, Хендрикса, Мнгуни – в Россию тоже Бондаренко привёз.

Калачёва все узнали?
Калачёва все узнали?
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вы с Кампамбой классно взаимодействовали на поле. По жизни дружили?
— С Гифтом познакомились ещё в ЮАР, хотя играли за разные команды. А в Ростове по-настоящему сдружились. Вместе проводили время – ходили на Левбердон кушать шашлык, ездили в Сочи отдыхать. Сейчас Кампамба дома, в Замбии, уже тренирует.

— Доктор «Ростова» Хохлов рассказывал, как вы его блюдами национальной малавийской кухни угощали. Это чем же?
— Называется нсима. Вода, рис – африканский суп, типа вашей солянки. А он меня русскими блюдами кормил.

— Ростов – это раки, пиво…
— Какой смысл пить пиво, если есть водка, ха-ха?!

— Употребляли?
— Иногда попивал. По чуть-чуть. 50 грамм, если холодно было.

— Даже перед игрой?
— Один раз, кажется, в Махачкале было так холодно – ужас! Я договорился с другом, что посижу в раздевалке, погреюсь, а он сообщит, когда надо будет выйти на замену. Так и сделали. Когда тренер позвал, я там же, в раздевалке, сделал разминку и пошёл на поле.

«Максимов обозвал Мнгуни обезьяной»

— Чем запомнился одиозный президент «Ростова» Иван Саввиди?
— Он любил легионеров, заботился о футболистах. Была некрасивая ситуация на сборах. На тренировке Мнгуни задел Максимова, украинского полузащитника. Максимов разозлился и нехорошими словами обозвал Мнгуни.

— Это какими же?
— Плохой человек, обезьяна – что-то в этом роде. Как расист себя повёл. Когда Саввиди об этом узнал, разорвал контракт с Максимовым.

— Сами сталкивались с проявлениями расизма в России?
— В «Лужниках» болельщики «Спартака» гудели, когда я получал мяч. Как-то так: «Вуууууу».

— Спартаковский камерунец Тчуйсе настолько боялся русских скинхедов, что кроме базы и стадиона никуда в Москве не ездил.
— У меня был один инцидент. Пошли с Билялетдиновым в ночной клуб, немного расслабиться. Скинхед меня обидел. Пристал: «Гони деньги». Я ответил: «Денег нет». Тогда он захотел мою кожаную куртку. Динияр выручил, заступился. Сказал: «Эй, не трогай его». Забрал меня и отвёз домой. Больше я по клубам не шатался. Одному в такие заведения опасно ходить. В свободное время дома сидел – музыку слушал, телевизор смотрел.

— Победный гол «Спартаку» в компенсированное время – самое яркое воспоминание из первого «российского» года?
— Да-да-да, это было очень хорошо! Атмосфера на стадионе – невероятная. Отлично помню свой гол: Зване навесил, Кампамба прострелил, и я опередил защитника.

«Много заработать в «Локомотиве» я не успел»

— Как в «Локомотив» в 2005 году попали?
— Президенты клубов, Саввиди и Филатов, между собой договорились. Я тоже был не против. Но там сразу не пошло: через месяц на тренировке травмировал колено, сделал в Германии операцию на мениске. Пока восстанавливался, потерял форму. После сезона в «Локомотиве» сменился тренер. Муслин передал через сына Бондаренко – он тогда работал в клубе – что мне лучше уйти. И я вернулся в «Ростов».

Муслин: Самсонов жалок. Мне стыдно за этих врунов
Один из самых противоречивых тренеров РФПЛ Славолюб Муслин отвечает на обвинения во взяточничестве и не только.

— Олег Самсонов обвинял Муслина в том, что тот якобы ставил игроков в состав за деньги. В «Локомотиве» такого не было?
— Было! Муслин сказал: «Если хочешь остаться в «Локомотиве», надо платить деньги».

— Да ну! Много?
— Две с половиной тысячи долларов каждый месяц. Я сразу отказался: «Я так не могу играть. Если надо, без проблем вернусь в «Ростов». В «Локомотиве» были высокие зарплаты, но много заработать я не успел – всего шесть месяцев там был.

«Больше я у Петракова не играл…»

— Самый странный тренер, которого встречали у нас?
— Как же его фамилия… Я у него в Брянске играл, он ещё «Томь» тренировал.

— Петраков?
— Да-да! Совсем меня не любил.

— С чего вы взяли?
— Он не хотел, чтобы я ездил в сборную. Уговаривал: «Оставайся в клубе, ты нужен команде». А я не мог представить, как можно отказаться от сборной.

— Поехали?
— Поехал, получил травму. Петраков сказал: «Я тебе говорил не ездить? Говорил. Больше ты у меня играть не будешь». Последние месяцы в Брянске я только тренировался. Наверное, он сильно обиделся.

Каньенда и Колодин
Каньенда и Колодин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Один раз Евсеев с Бикеем подрались на тренировке»

— Какими вам показались легенды «Локомотива» — Овчинников, Евсеев, Лоськов?
— Лоськов – настоящий капитан и хороший человек. Со всеми ребятами разговаривал, мотивировал. Часто повторял: «Как тренируетесь, так и будете играть. Надо работать».

«Я – волк-одиночка». Легендарный Босс – о ЦСКА, «Локомотиве», «Спартаке» и жизни
После этого интервью вы другими глазами посмотрите на Сергея Овчинникова.

— Овчинников?
— Сергей постоянно пихал: «Исо, почему не забиваешь?! Как ты думаешь в игре забивать, если на тренировке не забиваешь?». Хороший мужик, шутник. Евсеев даже в двусторонках ненавидел проигрывать. В «Локо» отличный коллектив был. Я больше с Лимой, Билялетдиновым и Бикеем общался, в ресторан вместе ходили.

— Хохлов называл Бикея самым странным легионером «Локо». Агрессивный парень?
— Очень! Как Евсеев примерно. Один раз они даже подрались на тренировке.

— Из-за чего?
— Футболисты всегда хотят побеждать, даже на тренировках. После двусторонки Евсеев начал подкалывать Андре: «А, у Бикея плохая команда». Бикей ответил: «Нет, это твоя команда плохая». Зацепились, подрались. Но несильно.

— Правда, что Бикей ходил с травматическим пистолетом?
— Я тоже слышал об этом от ребят, но своими глазами не видел. Странный парень. Раз с болельщиками поругался после матча. Наехал на одного: «Ты что на меня так смотришь?». Андре резко реагировал на любую критику. Даже не знаю, где он теперь. Потерял его.

— Измайлов был себе на уме?
— Марат был очень неразговорчивым – зато хорошо владел английским. В команде было всего два таких футболиста – он и Билялетдинов.

— Где жили в Москве?
— В 15 минутах езды от базы. Нам с итальянцем Руополо выделили одну машину на двоих, с водителем.

— Вернувшись в «Ростов», вы по-прежнему принадлежали «Локомотиву». С Бышовцем хотя бы раз разговаривали?
— Говорил. Он предлагал вернуться в «Локомотив», но я отказался. Честно сказал: «Не хочу. Мне хорошо в «Ростове», здесь меня любят».

«После ЦСКА в раздевалке дралась вся команда»

— По запросу «Каньенда» Гугл первым делом отсылает к скандальному матчу «Ростова» с ЦСКА в 2006 году.
— Это был худший момент в карьере. Болельщики ругались: «Вы продали игру». Слышать такое было очень больно.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
28 октября 2006, суббота. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Олич – 54'   1:1 Калачёв – 76'   1:2 Олич – 85'

— А как было на деле?
— Я не знаю – мне никто ничего не говорил. Как это вообще – продали матч?! Я в таких делах никогда не участвовал, даже не предлагали.

— Драка в раздевалке – правда?
— Вся команда дралась! Одни кричали: «Это защитники виноваты!». Другие отвечали: «Нет, полузащитники!».

— Вам тоже прилетело?
— Нет. Я в это время в другой комнате сидел, с доктором. Крики, шум из-за стены слышал.

— А с вами что случилось? Ходили слухи, что вы в той раздевалке пострадали.
— В столкновении с Игнашевичем получил сотрясение мозга. Поэтому и заменили — не мог больше играть.

2007 год. Новое противоборство Каньенды и Игнашевича
2007 год. Новое противоборство Каньенды и Игнашевича
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019