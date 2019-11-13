«Муслин сказал: «Хочешь остаться в «Локомотиве» — надо платить. $ 2500 в месяц»

Он сам меня нашёл. Увидел в профиле «Твиттера» ссылку на интервью с Олегом Долматовым от 2017 года, оставил комментарий. На русском языке. Так и познакомились. На всякий случай уточнил в Ростове: тот ли это Исо Каньенда, который девять лет бегал по полям РПЛ и ФНЛ? Таки он, не самозванец. Разговор с единственным делегатом экзотического Малави в РПЛ превзошёл ожидания. Исо спокойно говорил на темы, о которых у нас принято помалкивать: расизм, договорняки, вымогательство…

«С декабря не играю. Устал, надоело»

— Исо, где вы, что вы?

— С января – в Манчестере. Дом в Малави сдал в аренду, а тут поселился с семьёй у брата. Думаю поступать в школу тренеров. С английским сертификатом можно где угодно работать.



— В базе transfermarkt вы числитесь в составе «Майти Уондерерс». Информация устарела?

— Контракт с «Уондерерс» действует до конца года, но с декабря 2018-го я не играю. Честно сказал другу, тренеру команды, что больше не могу. Устал, надоело. Сначала просто отдыхал, а потом решил двигать в Англию.



— Когда последний раз были в России?

— После 2011 года – ни разу. Как из Брянска уехал, так больше и не возвращался.



— У вас прекрасный русский. Как выучили?

— Всё сам, без курсов и учителей. Разговаривал с ребятами, запоминал слова. Сейчас уже похуже говорю – практики не хватает. Более или менее регулярно общаюсь только с Осиновым, бывшим капитаном «Ростова», и доктором Хохловым, Максимычем.



— Выступления в России сделали вас состоятельным человеком?

— Нормально заработал. Дети учатся в платных школах, на жизнь хватает.



— Детей много?

— Пятеро. 16, 13, 10, 5 и 3 года. Второй сын, Уэйн, в Ростове родился. Это ещё не много – у меня шесть братьев и сестёр. Все в Малави живут и работают.

Фото: из личного архива Исо Каньенды

«Какой смысл пить пиво, если есть водка?»

— Кто вас прозвал Мамбой?

— Джомо Соно (продолжительное время владелец и главный тренер клуба «Джомо Космос». – Прим. «Чемпионата»). Я много забивал, и он сказал: «Исо, ты самый опасный нападающий в ЮАР. Меня называют Чёрным Принцем, а ты будешь Чёрной Мамбой».



— Как вас оттуда занесло в Россию в 2003-м?

— Помните Виктора Бондаренко? Он давно в ЮАР живёт. Как-то пришёл к Джомо Соно и говорит: «Ростов» ищет нападающего – хочу Исо пригласить». Я и поехал. Южноафриканцев – Зване, Койла, Бута, Хендрикса, Мнгуни – в Россию тоже Бондаренко привёз.

Калачёва все узнали? Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вы с Кампамбой классно взаимодействовали на поле. По жизни дружили?

— С Гифтом познакомились ещё в ЮАР, хотя играли за разные команды. А в Ростове по-настоящему сдружились. Вместе проводили время – ходили на Левбердон кушать шашлык, ездили в Сочи отдыхать. Сейчас Кампамба дома, в Замбии, уже тренирует.



— Доктор «Ростова» Хохлов рассказывал, как вы его блюдами национальной малавийской кухни угощали. Это чем же?

— Называется нсима. Вода, рис – африканский суп, типа вашей солянки. А он меня русскими блюдами кормил.



— Ростов – это раки, пиво…

— Какой смысл пить пиво, если есть водка, ха-ха?!



— Употребляли?

— Иногда попивал. По чуть-чуть. 50 грамм, если холодно было.

— Даже перед игрой?

— Один раз, кажется, в Махачкале было так холодно – ужас! Я договорился с другом, что посижу в раздевалке, погреюсь, а он сообщит, когда надо будет выйти на замену. Так и сделали. Когда тренер позвал, я там же, в раздевалке, сделал разминку и пошёл на поле.

«Максимов обозвал Мнгуни обезьяной»

— Чем запомнился одиозный президент «Ростова» Иван Саввиди?

— Он любил легионеров, заботился о футболистах. Была некрасивая ситуация на сборах. На тренировке Мнгуни задел Максимова, украинского полузащитника. Максимов разозлился и нехорошими словами обозвал Мнгуни.



— Это какими же?

— Плохой человек, обезьяна – что-то в этом роде. Как расист себя повёл. Когда Саввиди об этом узнал, разорвал контракт с Максимовым.



— Сами сталкивались с проявлениями расизма в России?

— В «Лужниках» болельщики «Спартака» гудели, когда я получал мяч. Как-то так: «Вуууууу».



— Спартаковский камерунец Тчуйсе настолько боялся русских скинхедов, что кроме базы и стадиона никуда в Москве не ездил.

— У меня был один инцидент. Пошли с Билялетдиновым в ночной клуб, немного расслабиться. Скинхед меня обидел. Пристал: «Гони деньги». Я ответил: «Денег нет». Тогда он захотел мою кожаную куртку. Динияр выручил, заступился. Сказал: «Эй, не трогай его». Забрал меня и отвёз домой. Больше я по клубам не шатался. Одному в такие заведения опасно ходить. В свободное время дома сидел – музыку слушал, телевизор смотрел.

— Победный гол «Спартаку» в компенсированное время – самое яркое воспоминание из первого «российского» года?

— Да-да-да, это было очень хорошо! Атмосфера на стадионе – невероятная. Отлично помню свой гол: Зване навесил, Кампамба прострелил, и я опередил защитника.

«Много заработать в «Локомотиве» я не успел»

— Как в «Локомотив» в 2005 году попали?

— Президенты клубов, Саввиди и Филатов, между собой договорились. Я тоже был не против. Но там сразу не пошло: через месяц на тренировке травмировал колено, сделал в Германии операцию на мениске. Пока восстанавливался, потерял форму. После сезона в «Локомотиве» сменился тренер. Муслин передал через сына Бондаренко – он тогда работал в клубе – что мне лучше уйти. И я вернулся в «Ростов».

Муслин: Самсонов жалок. Мне стыдно за этих врунов Один из самых противоречивых тренеров РФПЛ Славолюб Муслин отвечает на обвинения во взяточничестве и не только.

— Олег Самсонов обвинял Муслина в том, что тот якобы ставил игроков в состав за деньги. В «Локомотиве» такого не было?

— Было! Муслин сказал: «Если хочешь остаться в «Локомотиве», надо платить деньги».



— Да ну! Много?

— Две с половиной тысячи долларов каждый месяц. Я сразу отказался: «Я так не могу играть. Если надо, без проблем вернусь в «Ростов». В «Локомотиве» были высокие зарплаты, но много заработать я не успел – всего шесть месяцев там был.

«Больше я у Петракова не играл…»

— Самый странный тренер, которого встречали у нас?

— Как же его фамилия… Я у него в Брянске играл, он ещё «Томь» тренировал.



— Петраков?

— Да-да! Совсем меня не любил.



— С чего вы взяли?

— Он не хотел, чтобы я ездил в сборную. Уговаривал: «Оставайся в клубе, ты нужен команде». А я не мог представить, как можно отказаться от сборной.



— Поехали?

— Поехал, получил травму. Петраков сказал: «Я тебе говорил не ездить? Говорил. Больше ты у меня играть не будешь». Последние месяцы в Брянске я только тренировался. Наверное, он сильно обиделся.

Каньенда и Колодин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Один раз Евсеев с Бикеем подрались на тренировке»

— Какими вам показались легенды «Локомотива» — Овчинников, Евсеев, Лоськов?

— Лоськов – настоящий капитан и хороший человек. Со всеми ребятами разговаривал, мотивировал. Часто повторял: «Как тренируетесь, так и будете играть. Надо работать».

«Я – волк-одиночка». Легендарный Босс – о ЦСКА, «Локомотиве», «Спартаке» и жизни После этого интервью вы другими глазами посмотрите на Сергея Овчинникова.

— Овчинников?

— Сергей постоянно пихал: «Исо, почему не забиваешь?! Как ты думаешь в игре забивать, если на тренировке не забиваешь?». Хороший мужик, шутник. Евсеев даже в двусторонках ненавидел проигрывать. В «Локо» отличный коллектив был. Я больше с Лимой, Билялетдиновым и Бикеем общался, в ресторан вместе ходили.



— Хохлов называл Бикея самым странным легионером «Локо». Агрессивный парень?

— Очень! Как Евсеев примерно. Один раз они даже подрались на тренировке.



— Из-за чего?

— Футболисты всегда хотят побеждать, даже на тренировках. После двусторонки Евсеев начал подкалывать Андре: «А, у Бикея плохая команда». Бикей ответил: «Нет, это твоя команда плохая». Зацепились, подрались. Но несильно.



— Правда, что Бикей ходил с травматическим пистолетом?

— Я тоже слышал об этом от ребят, но своими глазами не видел. Странный парень. Раз с болельщиками поругался после матча. Наехал на одного: «Ты что на меня так смотришь?». Андре резко реагировал на любую критику. Даже не знаю, где он теперь. Потерял его.

— Измайлов был себе на уме?

— Марат был очень неразговорчивым – зато хорошо владел английским. В команде было всего два таких футболиста – он и Билялетдинов.



— Где жили в Москве?

— В 15 минутах езды от базы. Нам с итальянцем Руополо выделили одну машину на двоих, с водителем.



— Вернувшись в «Ростов», вы по-прежнему принадлежали «Локомотиву». С Бышовцем хотя бы раз разговаривали?

— Говорил. Он предлагал вернуться в «Локомотив», но я отказался. Честно сказал: «Не хочу. Мне хорошо в «Ростове», здесь меня любят».

«После ЦСКА в раздевалке дралась вся команда»

— По запросу «Каньенда» Гугл первым делом отсылает к скандальному матчу «Ростова» с ЦСКА в 2006 году.

— Это был худший момент в карьере. Болельщики ругались: «Вы продали игру». Слышать такое было очень больно.

— А как было на деле?

— Я не знаю – мне никто ничего не говорил. Как это вообще – продали матч?! Я в таких делах никогда не участвовал, даже не предлагали.



— Драка в раздевалке – правда?

— Вся команда дралась! Одни кричали: «Это защитники виноваты!». Другие отвечали: «Нет, полузащитники!».



— Вам тоже прилетело?

— Нет. Я в это время в другой комнате сидел, с доктором. Крики, шум из-за стены слышал.

— А с вами что случилось? Ходили слухи, что вы в той раздевалке пострадали.

— В столкновении с Игнашевичем получил сотрясение мозга. Поэтому и заменили — не мог больше играть.