Сарри оправдывается за замены Роналду. Или троллит главную звезду?

Похоже, у главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри конфликт с главной звездой команды Криштиану Роналду. В двух последних матчах итальянец не позволил португальцу доиграть до финального свистка. Реакция пятикратного обладателя «Золотого мяча» на эти решения наставника была предсказуемой.

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Как Роналду обижался на Сарри

До встречи в Москве с «Локомотивом» в Лиге чемпионов Роналду во всех матчах «Ювентуса» проводил по 90 минут. Не сыграл только с «Брешией» (24 сентября) из-за повреждения бедра и с «Лечче» (26 октября), когда получил отдых. Если Сарри выпускал Криштиану на поле, то не хотел отправлять в раздевалку или на скамейку запасных до финального свистка.

На стадионе «Локомотив» случился первый неприятный для игрока и тренера момент. За 10 минут до конца при счёте 1:1 португалец увидел, что его меняет Пауло Дибала. Обиделся, покидая газон, не пожал руку тренеру. Тогда Сарри так объяснил на пресс-конференции свой ход: «Роналду заменён из-за опасений за физическое состояние. Уже в конце первого тайма были признаки для беспокойства, во втором тайме тоже были такие моменты, когда он ускорялся. Опасались, что он может получить повреждение, которое помешает ему в будущем».

Спустя три дня история повторилась в игре Серии А с «Миланом». Только теперь Роналду вынужден был уступить место на поле Дибале уже через 10 минут после начала второго тайма! И, кстати, Сарри оказался прав, поскольку аргентинец забил победный гол. Криштиану опять прошёл мимо тренера, высказав ему своё недовольство. Причём отправился не на скамейку, а сразу в раздевалку. Естественно, сегодня Сарри вновь спрашивают про замену португальца и его реакцию.

«Все футболисты, старающиеся сыграть наилучшим образом, будут злиться как минимум пять минут после замены, – оправдывает Маурисио поведение своего звёздного нападающего. – Тренер будет беспокоиться гораздо больше, если игрок не выглядит расстроенным. Мы должны поблагодарить Роналду, потому что он пожертвовал собой, чтобы выйти на поле. Он сделал всё возможное, но я видел, что он чувствовал себя не лучшим образом и решил, что лучше будет заменить его. В последние месяцы у него были небольшие проблемы с коленом, и на тренировке он повредил боковую связку. Когда Криштиану тренируется с высокой интенсивностью или играет, он теряет баланс, и в итоге страдает голень и мышцы бедра. Это влияет на его игру. Сейчас он не в лучшей форме».

Всё вроде бы логично. Но зачем же ставить плохо готового игрока на матч, а не договориться с ним о паузе для восстановления и набора оптимальной формы? И почему «пять минут» злости Роналду растягиваются на полчаса, а сам он уезжает со стадиона ещё до окончания встречи с «Миланом»?

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Криштиану нарывается на дисквалификацию

По информации итальянских СМИ, Роналду был настолько недоволен своей заменой, что уехал со стадиона до финального свистка. Очевидно, Криштиану хочет играть по 90 минут в любом состоянии. Тем не менее этот поступок португальца выходит за рамки дозволенного. Дело не только в уважении к команде. Экс-форвард «Ромы» Антонио Кассано объяснил, почему Роналду сделал глупость: «Это запрещено, потому что после игр проводится допинг-контроль. Помню, во время дерби с «Лацио» мне пришлось срочно возвращаться на стадион, чтобы избежать двухлетней дисквалификации», – сказал Кассано в интервью AS.

Сарри из-за статуса Криштиану не может прямо говорить, что ему не подходит этот игрок. Но, кажется, тренер ждал большего от сотрудничества с португальцем. Возможно, и сам Роналду уже пожалел о замене Массимилиано Аллегри на бывшего тренера «Челси». В «Сарриболе» не так-то просто найти себя футболисту, который привык, что партнёры играют на него. Звёздная «семерка» старается, что-то действительно получается, но пока машина барахлит. Криштиану забил всего шесть мячей в 14 матчах нового сезона, а на чужих полях вообще не отличился ни разу. Даже гол в ворота Маринато Гильерме записали на счёт Аарона Рэмси.

Подбросил дровишек в огонь и экс-наставник «Ювентуса» Фабио Капелло, поддержавший Сарри: «Прямо сейчас Роналду не играет здорово, так что решение заменить его было верным, – сказал Капелло в интервью Sky Sport Italia. – Для этого требуется характер, но в итоге это принесло Сарри победу. Тот факт, что Криштиану не сел на скамейку запасных и нагрубил тренеру, не делает картину произошедшего лучше для него. Ты должен быть чемпионом и тогда, когда тебя меняют, а не только когда всё хорошо. Роналду играет не лучшим образом, а Дибала находится в отличной форме. Правда в том, что Роналду не обводит никого уже три года. Я помню, как раньше он проходил соперников, оставляя их не у дел. Сейчас такое не происходит, в то время как Дуглас Коста и Дибала преуспевают в этом аспекте игры. На месте Сарри я бы поговорил с ним в раздевалке. Я бы сказал Криштиану, что он должен уважать своих партнёров, и что если я меняю его, то лишь потому, что хочу выиграть матч».

Уже известно, что «Ювентус» не будет наказывать португальца за самовольный уход со стадиона. Реакция клуба оказалась предсказуемой. Любопытнее другое: как отреагирует Роналду, если Сарри уберёт его с поля и в следующих матчах с «Аталантой» (23 ноября) в Серии А и «Атлетико» (26 ноября) в Лиге чемпионов. Есть риск, что эта ситуация разрушит атмосферу в команде. Победа над собственным эгоизмом – самая тяжёлая из всех возможных в карьере португальца.