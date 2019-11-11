Как провели свои последние матчи за клубы игроки сборной России

Вчера завершился 16-й тур РПЛ, и большая часть игроков сразу же отправилась в Сочи на сборы национальной команды. Некоторые только-только приехали из клубов, а кто-то в последний момент получил травму. Теперь обо всех по порядку.

«Зенит» — Караваев, Дзюба, Жирков, Кузяев, Оздоев

Эти ребята как следует поработали в Туле и заработали свои три очка для «Зенита». Теперь, уходя на перерыв, подопечные Семака ушли в 5-очковый отрыв. Караваев провёл очень хороший матч, отдав результативный пас на Азмуна, который в касание переправил мяч в ворота Шамова. Правда, не обошлось без жёлтой карточки.

У Дзюбы в этом матче далеко не всё получалось. Возможно, все мысли уже были в сборной и о том, как он будет забивать Куртуа, но вчера Семак решил поберечь нападающего и поменял его на 90-й минуте, выпустив Кузяева. Несмотря на неудачи, Дзюба имел два убойных момента, но в первый раз мяч отскочил в штангу от головы, а второй пролетел мимо ворот.

Жирков, несмотря на возраст, отбегал аж 80 минут. По ходу игры исполнял очень хорошие штрафные, но оборона «Арсенала» работала слаженно и снимала весь вверх. Юрий часто шёл в отбор, хоть не всегда по правилам — из-за этого привозил несколько фолов. Оздоев отметился слаженной работой в центре поля. Подстраховывал и Ерохина, и Жиркова. Старался подавать штрафные во вратарскую туляков, но оборона соперника ничего не допускала.

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«Локомотив» — Гильерме, Миранчук, Баринов, Жемалетдинов

Трое из них принимали участие в матче с «Краснодаром» за день до начала сборов. Баринов получил травму накануне той игры, поэтому помочь сборной не сможет. Что касается Гилерме, то матч с «быками» Маринато провёл стандартно, без каких-то глупых и ненужных ошибок, как в матче с «Ювентусом». Да, пропустил гол, но в нём виноват не вратарь, а Живоглядов, который держал Берга в голевом моменте. Гилерме совершил один сейв и все опасные удары в створ заблокировал. Их в этом матче было немного, всего два.

Алексей Миранчук набирает форму, и матч с «Краснодаром» это подтвердил. Брат пробил со штрафного прямо в крестовину, а на добивании помог Гжегож Крыховяк. Был ещё один момент у Миранчука на 77-й минуте, когда была отличная позиция у игрока, чтобы пробить по воротам, но защита «Краснодара» справилась и вынесла мяч в аут.

Рифат Жемалетдинов в первом тайме был незаметен, но во втором раскрылся, начал искать свободные зоны, открываться. На 51-й минуте мог забивать, но защитник «Краснодара» стелился под мяч и заработал только угловой. Также отрабатывал в обороне, но не всегда качественно, поэтому Юрий Павлович заменил его на 70-й минуте.

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«Спартак» — Бакаев, Зобнин, Джикия

Зелимхан постепенно обретает роль лидера в «Спартаке» и становится для Тедеско главной фигурой. Зелимхан в игре против «Крыльев» добавлял остроты в атаке: голевой пас на Понсе отрезал всю линию обороны, а аргентинцу надо было просто подставить ногу. В этом матче Бакаев совершил несколько результативных действий — забил гол и отдал голевую передачу.

Зобнин находится в поиске своей позиции, и в этой игре он был правым защитником. Через его фланг шло много атак. В том числе, потенциальный второй гол, если бы мяч рукой в штрафной не трогал Карпов. Также Зобнин стал чаще бить по воротам, но пока пользы это приносит немного.



Джикия в очередной раз доказал, что именно он капитан «Спартака». Лучшее его действие — спасение ворот на 61-й минуте. Когда Анюков пробивал по воротам и почти занёс мяч, Георгий в акробатическом прыжке вынес мяч с ленточки. Этот момент стал ключевым и позволил «Спартаку» играть в свой футбол дальше.

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ЦСКА — Фернандес, Ахметов

Самый результативный матч тура состоялся между ЦСКА и «Сочи» (3:2). Ахметов в этом матче вышел только на замену на 71-й минуте, поэтому не смог отметится результативными действиями, но удержать победу своей команде помог.

Марио Фернандес, как всегда, помогал атаковать своим одноклубникам и на 24-й минуте создал опасный момент у ворот Сочи. Мог забивать, но Джанаев забрал мяч себе. Также отбирал много мячей и боролся в верховых единоборствах.

«Сочи» — Джанаев, Кудряшов

Позиция основного вратаря в последнее время вызывает много дискуссий, и, если бы Джанаев отстоял на ноль эту игру, у Черчесова могли появиться сомнения на тему Гильерме. Но ЦСКА был настроен забивать, и Сослан не смог ничего с этим сделать. За игру вратарь совершил шесть сейвов и отразил 4 удара в створ.

Кудряшов в этом матче заработал жёлтую карточку на 87-й минуте за то, что срубил в штрафной Шарлию. Про самый результативный матч тура (большинство залетело как раз «Сочи») уже писали.

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«Ростов» — Ионов, Чистяков

Матч «Ростова» против «Тамбова» стал неудачным, хотя с первых минут команда повела в счёте. Ионов запомнился тем, что создал один из опасных моментов на правом фланге, забросив на Шомуродова, но атака завершилась спасением вратаря Шелии. Дмитрий Чистяков не сыграл в этом матче из-за перебора жёлтых карточек, но Черчесов всё-таки вызвал его попробовать себя в сборной и освоиться там.

Легионеры — Головин, Черышев, Комличенко

Александр Головин постепенно становится лидером «Монако» наравне с Виссаном Бен-Йедерром и последний матч провёл на «отлично». Самое главное, что принёс победу своей команде над «Дижоном» и забил потрясающий гол. После этого матча Александр попал в сборную тура Лиги 1 по версии французского издания Lequipe. Сейчас Головин не только забивает, но и отдаёт. В этом сезоне на его счету уже три гола и две голевые передачи. Но самое главное, что в этом сезоне Головин не травмируется. Особенно по сравнению с сезоном 18/19, где он пропустил 10 матчей. Надеемся, досрочное завершение тренировки в сборной ничем плохим не обернётся.

Денис Черышев на этот сбор, к сожалению, не приедет. Наш лидер получил травму мышц передней поверхности бедра. Это произошло в последнем матче Лиги чемпионов против «Лиля». Надо отметить, что в первом матче против французов Черышев отметился голом и почти принёс победу «Валенсии», если бы «Лилль» не забил на 96-й минуте. По информации клуба, Черышев пропустит не менее двух недель.

Николай Комличенко продолжает забивать и становится лучшим бомбардиром в чемпионате Чехии. На его счету уже 9 голов и 4 голевые передачи в 11 матчах. По этому показателю он почти догнал Артёма Дзюбу, который в чемпионате России обходит чешского бомбардира только по голевым передачам (9 Голов и 9 передач). Возможно, в матче с Сан-Марино главный тренер сборной выпустит Комличенко, чтобы тот начал забивать уже за Россию.

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Остальные — Семёнов, Петров, Шунин, Беляев, Фомин

В матче «Ахмат» — «Урал» Семёнов регулярно предотвращал опасные атаки соперника. Их было немало — целых 66. Также у судьи не раз были основания показать Сёменову горчичник, но обошлось. Петров в матче с «Локо» проделывал огромный объём работы — на его фланге был быстрый Жоау Мариу. Результативными действиями Сергей не отметился, зато помог «Краснодару» увезти одно очко.

Антон Шунин, как и другие динамовцы, провёл хорошую игру с «Рубином» и отстоял матч на ноль. За матч совершил пять сейвов и заслужил шанс вернуться в сборную. Максим Беляев вместе с другими защитниками туляков был непоколебим. Макс снимал очень много верховых мячей. Хотя, по словам Оздоева, не будь вратаря Шамова, голов было бы больше, чем один.

Даниил Фомин — новичок в составе сборной, выступающий за «Уфу». В последнем матче с «Оренбургом» Фомин умело продвигал мяч вперёд, выбирал удобные позиции для удара и часто подавал мячи в штрафную. Посмотрим, сумеет ли он дебютировать в главной команде страны.