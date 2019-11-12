У «Зенита» +5 от ближайших конкурентов. Что будет к зимнему перерыву?

РПЛ взяла двухнедельную паузу, которая предназначена на матчи сборных, а всего через месяц уйдёт в «отпуск» до весны. После возобновления чемпионата в 2020-м возможности команд, участвующих в борьбе за золото и места в Лиге чемпионов, могут измениться, прежде всего, из-за работы в зимнее трансферное окно. Чей-то график станет проще по причине вылета из еврокубков. Сейчас у всех, кто входит в группу лидеров, одна задача – дотянуть до зимнего перерыва с минимальными потерями, чтобы в марте продолжить гонку с новой энергией. Разбираем календарь клубов из топ-5 РПЛ в последних матчах нынешнего года.

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Кто с кем играет?

Для начала напомним ситуацию в турнирной таблице. Первое место с 36 очками занимает действующий чемпион «Зенит». На втором месте «Локомотив» – 31 очко. «Ростов», ЦСКА и «Краснодар» делят третье место, набрав по 30 баллов. Эти команды, скорее всего, и разыграют путёвки в еврокубки на будущий сезон. Даже идущий следом «Спартак» ближе к последнему месту (восемь очков), нежели к пятому (девять).

Таблица РПЛ

Вот оставшиеся матчи конкурентов:

17-й тур

22 ноября. «Тамбов» (1,12 очка за игру дома) – «Локомотив» (2,12 очка за игру в гостях)

23 ноября. «Рубин» (1,37) – «Зенит» (2,33)

23 ноября. «Динамо» (0,75) – «Ростов» (1,37)

24 ноября. «Арсенал» (1,12) – «Краснодар» (1,50)

24 ноября. ЦСКА (1,85) – «Крылья Советов» (1,25)

18-й тур

30 ноября. «Ростов» (2,37) – «Урал» (1,28)

1 декабря. «Локомотив» (1,75) – «Динамо» (1,50)

1 декабря. «Зенит» (2,14) – «Спартак» (1,42)

2 декабря. «Краснодар» (2,25) – «Тамбов» (1,00)

2 декабря. ЦСКА (1,85) – «Арсенал» (1,25)

19-й тур

6 декабря. «Зенит» (2,14) – «Динамо» (1,50)

6 декабря. «Арсенал» (1,12) – «Локомотив» (2,12)

7 декабря. «Краснодар» (2,25) – ЦСКА (1,88)

8 декабря. «Спартак» (1,22) – «Ростов» (1,37)

Как изменится ситуация в группе лидеров?

Указанные в скобках напротив каждой команды показатели выступлений дома и в гостях позволяют прогнозировать результаты матчей лидеров РПЛ в ноябре-декабре.

«Зенит», исходя из статистики, явный фаворит как в гостевой игре с «Рубином», так и в домашних матчах со «Спартаком» и «Динамо». Впрочем, столичные команды под руководством соответственно Доменико Тедеско и Кирилла Новикова прогрессируют, так что в Петербурге чемпиона ждут, пожалуй, даже более сложные испытания. Но семь-девять очков лидер РПЛ может взять.

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«Локомотив», как ни парадоксально, на выезде набирает больше, чем дома. Команда Юрия Сёмина не должна оступиться в игре с «Тамбовом», хотя новичок РПЛ при новом тренере выиграл во всех трёх турах. В Туле тоже можно ждать победы «железнодорожников», тем более в этом городе у них будет особая мотивация после поражения в прошлом сезоне. Очевидно, самый тяжёлый матч – дерби с «Динамо». В целом и «Локомотиву» стоит добавить семь-девять очков.

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«Ростов» сыграет в Москве с «Динамо» и «Спартаком». Команду Валерия Карпина уже не назовёшь фаворитом, учитывая её спад в последних матчах на фоне подъема столичных команд. Значительно выше шансы ростовчан в домашней встрече с «Уралом». Очень может быть, что «Ростов» возьмёт только четыре-шесть очков до зимней паузы.

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ЦСКА по силам обойтись без потерь в домашних матчах с «Крыльями Советов» и «Арсеналом», а вот в Краснодаре «армейцев», наверное, вполне устроит ничья. Команда Виктора Гончаренко, скорее всего, положит, в свою копилку пять-семь очков.

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«Краснодар», как и «Ростов», на своём поле играет заметно сильнее, чем в гостях. Так что самым сложным для команды Мурада Мусаева станет ближайший выезд в Тулу. Потом «быки» должны избежать осечки в домашнем матче с «Тамбовом» и постараться оторваться от ЦСКА. Ждём, что «Краснодар» увеличит свой счёт ещё на пять-семь очков.

Какие «подводные камни» в календаре фаворитов?

В результате получается такая картина: «Зенит» с «Локомотивом» по прогнозу увеличат свой отрыв от преследователей, но чемпион в любом случае уйдёт на зимний перерыв первым. «Ростов», возможно, чуть-чуть отстанет от ЦСКА и «Краснодара».

Однако нужно ещё учитывать фактор усталости команд из-за выступлений в еврокубках. Так или иначе дополнительная нагрузка повлияет на результаты лидеров. Однако насколько сильно и на кого конкретно, предположить невозможно. В этой ситуации проще всего «Ростову», который выступает только в РПЛ.

«Зенит» играет со «Спартаком» на четвёртый день после ключевого матча с «Лионом» в Лиге чемпионов, а с «Динамо» – за четыре дня до встречи с «Бенфикой» в Лиссабоне. Не нужно думать об одном турнире, выступая в другом, как бывает при графике «через два на третий». Тут ничего страшного нет. У «Локомотива» будет пять дней на подготовку к дерби после матча с «Байером», да и с «Арсеналом» команда Юрия Сёмина встретится за пять дней до визита к «Атлетико». Это ещё более удобный календарь.

Встречи ЦСКА с «Лудогорцем» и «Арсеналом» разделят четыре дня, как и матчи «Краснодара» с «Базелем» и «Тамбовом». В последнем туре группового этапа Лиги Европы «армейцы» и «быки» сыграют через четыре дня после очной встречи в РПЛ. Их календарь тоже приемлемый.