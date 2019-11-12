5 лучших вратарей тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

Бывший вратарь сборной России выбирает лучших в 16-м туре РПЛ. Не обошлось без критики Шунина, но он всё равно попал в тройку.

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 16-го тура РПЛ. Критерии оценки можно посмотреть здесь. А в прошедшем туре Владимир кому-то раздал авансы, а кого-то поругал.

Слово Габулову.



Прошедший тур не слишком впечатлил — зрелищных спасений было не так много. Многие вратари сыграли на ноль, но причины этому — некачественная игра нападающих и более организованная — защитников. Вратарей в этом туре будем оценивать отчасти с критической стороны.

Символическая сборная 16-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Возвращение Чалова и Мелкадзе, Зобнин в роли правого защитника — Газзаев определяет лучших в 16-м туре РПЛ.

На пятое место я поставлю Городова. В матче «Ахмат» — «Урал» оба вратаря не пропустили, но самый реальный шанс забить был именно у «Урала».



Я говорю о непростом эпизоде при выходе один на один на 77-й минуте. Егорычев бил низом с острого угла, хотя мог и перекидывать вратаря. Евгений не стал прыгать вверх. Он сократил дистанцию, оставил руки вверху, чтобы среагировать на перекидку, и отбил мяч ногами. Если бы голкипер всё же решил прыгнуть, ему пробили бы вниз под ноги — «Ахмат» мог пропустить. Городов спас и после добивания Ильина.



Максименко в этом туре тоже сыграл на ноль, но главное спасение в матче «Спартака» было не у вратаря, а у защитника Джикии.

4. Георги Шелия, «Тамбов»

Победа «Тамбова» на выезде над одним из лидеров нашего чемпионата — очень неожиданный результат. Шелия действовал уверенно, а по пропущенному голу к нему вопросов нет – шансов спасти не было.

Во многих эпизодах матча, конечно, была доля везения. К примеру, когда мяч с убойных позиций летел мимо. Но в первом тайме Шелия спас после плотного удара Зайнутдинова с острого угла низом. В этом моменте вратарю ничего не было видно, мог случиться рикошет, и мяч по прямой залетел бы в дальний угол. Шелия среагировал с близкого расстояния и перевёл мяч на угловой.

Карпин пожертвовал Кубком. После этого «Ростов» не может победить А «Тамбов» выиграл три матча из трёх после ухода Александра Григоряна.

В целом Антон уверенно провёл матч, сыграл на ноль на выезде. В первом тайме он намертво поймал мяч после удара Зуева головой в противоход. Хотя к вратарю сборной требования всегда повышенные – он должен справляться с такими мячами.



Но были моменты, в которых Шунин должен был действовать более чётко. Например, когда Микелтадзе бил с острого угла. Да, по плотности это был хороший удар, но Антон отбил мяч перед собой и потом среагировал на добивание. В динамике это смотрелось эффектно, как два спасения, но по-вратарски нужно было либо отбить мяч в сторону, либо сделать всё, чтобы накрыть его вторым касанием.

2. Егор Шамов, «Арсенал»

Я долго выбирал между Шамовым и Шуниным, но на второе место всё-таки поставлю Егора. Выше я разобрал момент Антона при ударе по его воротам. Кипер «Арсенала» после удара Ракицкого с углового тоже отбивал перед собой, но мяч после удара головой летел немного в сторону, с отскоком от земли. Шамов отбил мяч не так далеко, поэтому последовало добивание — вратарь успел справиться. Это был действительно сложный эпизод.



Да и в целом Егор достаточно уверенно действовал против чемпиона страны, несмотря на отсутствие опыта в РПЛ. Но попадание на второе место — аванс Шамову. В ситуации с пропущенным голом вратарь должен стараться перехватывать такие мячи после прострела.

Жирков не стареет! Он хорош и в роли правого полузащитника «Зенит» победил в Туле, несмотря на потрясающий сейв Егора Шамова. Голкипер «Арсенала» отразил удар в упор с метра.

Кержаков сыграл энергично, качественно, уверенно. Было видно, что он заряжен не пропустить в матче против «Арсенала». «Сухарь» в этой игре — заслуга Михаила. Его спасения повлияли даже на забитый мяч. Я говорю об эпизоде во втором тайме: Кангва выходил один на один, а Миша очень вовремя сократил дистанцию и создал такие условия, при которых нападающий «Арсенала» забить уже не мог – ему было просто некуда наносить удар. Именно после этого эпизода «Зенит» и забил победный гол.

Кержаков — добротный и надёжный вратарь с хорошей реакцией. И для «Зенита», и для всей вратарской школы хорошо, что у нас есть такие вратари. Они не просто довольствуются местом на скамейке топ-клуба, а добросовестно составляют конкуренцию, готовы цепляться за любой предоставленный шанс.