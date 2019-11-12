5 лучших вратарей тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 16-го тура РПЛ. Критерии оценки можно посмотреть здесь. А в прошедшем туре Владимир кому-то раздал авансы, а кого-то поругал.
Слово Габулову.
Прошедший тур не слишком впечатлил — зрелищных спасений было не так много. Многие вратари сыграли на ноль, но причины этому — некачественная игра нападающих и более организованная — защитников. Вратарей в этом туре будем оценивать отчасти с критической стороны.
5. Евгений Городов, «Ахмат»
На пятое место я поставлю Городова. В матче «Ахмат» — «Урал» оба вратаря не пропустили, но самый реальный шанс забить был именно у «Урала».
Я говорю о непростом эпизоде при выходе один на один на 77-й минуте. Егорычев бил низом с острого угла, хотя мог и перекидывать вратаря. Евгений не стал прыгать вверх. Он сократил дистанцию, оставил руки вверху, чтобы среагировать на перекидку, и отбил мяч ногами. Если бы голкипер всё же решил прыгнуть, ему пробили бы вниз под ноги — «Ахмат» мог пропустить. Городов спас и после добивания Ильина.
Максименко в этом туре тоже сыграл на ноль, но главное спасение в матче «Спартака» было не у вратаря, а у защитника Джикии.
4. Георги Шелия, «Тамбов»
Победа «Тамбова» на выезде над одним из лидеров нашего чемпионата — очень неожиданный результат. Шелия действовал уверенно, а по пропущенному голу к нему вопросов нет – шансов спасти не было.
Во многих эпизодах матча, конечно, была доля везения. К примеру, когда мяч с убойных позиций летел мимо. Но в первом тайме Шелия спас после плотного удара Зайнутдинова с острого угла низом. В этом моменте вратарю ничего не было видно, мог случиться рикошет, и мяч по прямой залетел бы в дальний угол. Шелия среагировал с близкого расстояния и перевёл мяч на угловой.
3. Антон Шунин, «Динамо»
В целом Антон уверенно провёл матч, сыграл на ноль на выезде. В первом тайме он намертво поймал мяч после удара Зуева головой в противоход. Хотя к вратарю сборной требования всегда повышенные – он должен справляться с такими мячами.
Но были моменты, в которых Шунин должен был действовать более чётко. Например, когда Микелтадзе бил с острого угла. Да, по плотности это был хороший удар, но Антон отбил мяч перед собой и потом среагировал на добивание. В динамике это смотрелось эффектно, как два спасения, но по-вратарски нужно было либо отбить мяч в сторону, либо сделать всё, чтобы накрыть его вторым касанием.
2. Егор Шамов, «Арсенал»
Я долго выбирал между Шамовым и Шуниным, но на второе место всё-таки поставлю Егора. Выше я разобрал момент Антона при ударе по его воротам. Кипер «Арсенала» после удара Ракицкого с углового тоже отбивал перед собой, но мяч после удара головой летел немного в сторону, с отскоком от земли. Шамов отбил мяч не так далеко, поэтому последовало добивание — вратарь успел справиться. Это был действительно сложный эпизод.
Да и в целом Егор достаточно уверенно действовал против чемпиона страны, несмотря на отсутствие опыта в РПЛ. Но попадание на второе место — аванс Шамову. В ситуации с пропущенным голом вратарь должен стараться перехватывать такие мячи после прострела.
1. Михаил Кержаков, «Зенит»
Кержаков сыграл энергично, качественно, уверенно. Было видно, что он заряжен не пропустить в матче против «Арсенала». «Сухарь» в этой игре — заслуга Михаила. Его спасения повлияли даже на забитый мяч. Я говорю об эпизоде во втором тайме: Кангва выходил один на один, а Миша очень вовремя сократил дистанцию и создал такие условия, при которых нападающий «Арсенала» забить уже не мог – ему было просто некуда наносить удар. Именно после этого эпизода «Зенит» и забил победный гол.
Кержаков — добротный и надёжный вратарь с хорошей реакцией. И для «Зенита», и для всей вратарской школы хорошо, что у нас есть такие вратари. Они не просто довольствуются местом на скамейке топ-клуба, а добросовестно составляют конкуренцию, готовы цепляться за любой предоставленный шанс.
- 12 ноября 2019
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