Игроки «Ливерпуля» и «Сити» конфликтуют в сборной. Сцепились в столовой

Главный матч 12-го тура АПЛ (если не всего первого круга) между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» давно закончился. Но, судя по новостям из стана сборной Англии, не для всех. Победа «Ливерпуля» и отрыв от «Сити», увеличившийся до девяти очков – игроки Хосепа Гвардиолы оказались под серьёзным давлением, и Рахим Стерлинг с ним не справился.

Первый гол сломал игру Гвардиолы. Чемпион не имеет права быть таким хрупким Нельзя победить «Ливерпуль», играя хорошо всего 16 минут.

На последних минутах матча он повздорил с Джо Гомесом: оба толкались в борьбе за мяч, форвард решил, что было нарушение правил. Тогда Джо взял его за плечи, что-то сказал и оттолкнул. Стерлинг полез отвечать, его оттащили.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

После этого оба игрока были вызваны в сборную Англии. Команде Гарета Саутгейта предстоят матчи квалификации Евро-2020 со сборными Черногории и Косово. Но сразу после вызова главный тренер сборной Англии отстранил Стерлинга от матча с Черногорией. Причиной тому стал конфликт Стерлинга с защитником «Ливерпуля».

Что произошло

О конфликте стало известно утром. The Guardian сообщил, что накануне вечером между Стерлингом и Гомесом случилась стычка. Издание Sky Sports сообщает подробности инцидента. По информации издания, он случился в столовой. Стерлинг сидел за столом, Гомес подошёл к нему, чтобы поздороваться, на форвард «Сити» сказал: «Ты же теперь крутой парень? Да, здоровяк?». Партнёры по команде сначала не обратили на это внимания, думая, что Стерлинг просто шутит, но он схватил партнёра по сборной за горло. Благо, Гомес не повёлся на провокации, и футболистам не пришлось вмешиваться в потасовку.



Поздно ночью, адекватно оценив ситуацию, Стерлинг опубликовал заявление. «Прежде всего, все знают, что для меня значит эта игра. Все также знают, что я не тот, кто постоянно устраивает конфликты. Мы с Джо обо всём поговорили, разобрались и движемся дальше. В спорте очень много эмоций, и я достаточно зрелый мужчина, чтобы признать, что эмоции взяли вверх. У нас с Гомесом всё в порядке, мы оба понимаем, что это были лишь 5-10 секунд, когда я поддался эмоциям. Мы не придаём эпизоду слишком большого значения. Давайте сосредоточимся на матче в четверг», — написал Стерлинг в «Инстаграме».

Судя по сообщению Рахима, он ещё не знал, что отстранён от матча с Черногорией. В любом случае для тренера этих слов оказалось недостаточно. «Мы приняли решение не включать Рахима в состав на предстоящий матч. Одной из наших главных задач и сильных сторон была способность отделять клубные противостояния от национальной команды. К сожалению, эмоции от матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» всё ещё имеют место. Я думаю, что для команды будет правильным сделать так, как мы решили. С этим шагом согласился весь состав», — приводит слова Саутгейта пресс-служба ассоциации футбола Англии. Также сообщается, что, несмотря на отстранение, игрок останется в расположении сборной.

Саутгейт: весь состав сборной Англии согласился с решением отстранить Стерлинга

Потеря Стерлинга – мощный удар по команде. В шести матчах квалификации он забил восемь голов и сделал пять голевых передач.

Реакция в Англии

Бывшая звезда «МЮ» и сборной Англии Рио Фердинанд не согласен с решением Саутгейта. В своём «фейсбуке» он написал, что тренер допустил ошибку, решив проблему публично. «Почему нельзя было уладить всё внутри команды? Саутгейт добился того, что игрок мирового класса чувствует себя противопоставленным остальной команде. Тренер должен был принять меры, но Стерлингу в этой ситуации тоже нужна поддержка. Он остался один. СМИ, болельщики, хейтеры – всё против него, а теперь ему будет ещё труднее. Саутгейт и сам сталкивался с таким, когда играл, он мог разрешить ситуацию без участия СМИ. Что касается Стерлинга, считаю, что его разочарование из-за поражения – признак характера победителя, просто эмоции увели не туда. Думаю, это послужит ему уроком».

Обычные болельщики не одобряют игрока «Сити». Он стал поводом для множества шуток в Сети.

«Гомес выкидывает Стерлинга из сборной Англии».

«Гомес закадрил Стерлинга, а Саутгейт отшил».

В общем, в чём-то Фердинанд прав: Стерлинг сейчас не самая популярная личность в Англии, так теперь ещё и в сборной чувствует себя изгоем. Возможно, откровенность тренера со СМИ действительно была не лучшим решением?