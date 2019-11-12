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Егоров, Назаров, Тарасов – лучшие комментарии

Егоров, Назаров, Тарасов – лучшие комментарии
Андрей Панков
«Назаров просматривал Салаха на замену Шюррле»
Высказывание Евсеева, новые проблемы с судейством, Назаров на «Энфилде». Новый выпуск лучших комментариев.
Футбол 0

Попади бутылкой в мусорку и выиграй приз от сборной России и СИБУР

serbel90:
— Попади стаканчиком в мусора и выиграй поездку в сизо.

Евсеев — после 0:0 с «Оренбургом»: футбол в забитии голов заключается, что ли?

asslikedollar:
— Срочно в слоган РФПЛ.

РФС дал Егорову время до конца года на исправление ситуации с судейством

sevrus88:
— Сталин дал бы день.

Кадр с актёром Назаровым на матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» стал вирусным

torba777:
— Как скаут «Спартака» просматривал Салаха на замену Шюррле.

«Икра была под подушкой, в ванной». Судья ФИФА рассказал, как судил матч в Киеве

ranalda8888:
Хорошо, хоть, шмат сала под подушку не подложили.

УЕФА ведёт переговоры о проведении финала Лиги чемпионов 2024 года в США

Partizan-2018:
— Ради справедливости можно провести решающую игру Cyпepбoyлa в Teгepaнe.

Тарасов: пока женщина не беременна, она может получить небольшого леща

hyu:
— Бил, бью и буду бить. (Тарасов).

Гвардиола – судьям после матча с «Ливерпулем»: большое вам спасибо

armeez2019:
— Это он ещё судейство Вилкова не видел!

Видео с необычным финтом россиянина набрало более 2 млн просмотров за сутки

comstock:
— Сразу видно, что наш, потом в ворота пустые не попал.

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