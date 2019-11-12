«Назаров просматривал Салаха на замену Шюррле»

Попади бутылкой в мусорку и выиграй приз от сборной России и СИБУР
serbel90:
— Попади стаканчиком в мусора и выиграй поездку в сизо.
Евсеев — после 0:0 с «Оренбургом»: футбол в забитии голов заключается, что ли?
asslikedollar:
— Срочно в слоган РФПЛ.
РФС дал Егорову время до конца года на исправление ситуации с судейством
sevrus88:
— Сталин дал бы день.
Кадр с актёром Назаровым на матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» стал вирусным
torba777:
— Как скаут «Спартака» просматривал Салаха на замену Шюррле.
«Икра была под подушкой, в ванной». Судья ФИФА рассказал, как судил матч в Киеве
ranalda8888:
Хорошо, хоть, шмат сала под подушку не подложили.
УЕФА ведёт переговоры о проведении финала Лиги чемпионов 2024 года в США
Partizan-2018:
— Ради справедливости можно провести решающую игру Cyпepбoyлa в Teгepaнe.
Тарасов: пока женщина не беременна, она может получить небольшого леща
hyu:
— Бил, бью и буду бить. (Тарасов).
Гвардиола – судьям после матча с «Ливерпулем»: большое вам спасибо
armeez2019:
— Это он ещё судейство Вилкова не видел!
Видео с необычным финтом россиянина набрало более 2 млн просмотров за сутки
comstock:
— Сразу видно, что наш, потом в ворота пустые не попал.
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