Новой формой сборной России сильно недовольны. Кто виноват и что с этим делать

Совсем недавно РФС и adidas презентовали новую форму сборной. Сама презентация, да и дизайн вызвали у прессы и болельщиков немало вопросов, а 12 ноября стало известно, что ближайшие матчи сборная проведёт в старой форме.
Что произошло?
Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России не сыграет в новой форме в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).
«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл» — гласит официальное заявление.
Кратко так и лаконично. Но не очень понятно.
Как утверждают наши источники, стороны ведут переговоры, как быть дальше. РФС волнуют обоснованные претензии болельщиков, и в организации рассчитывают на понимание партнёров. Для adidas, «понимание» в данном случае, это отзыв из магазинов уже запущенных в продажу партий. Так что, нельзя исключать разрыв контракта, который действует до 2021 года. В некоторых телеграм-каналах проходила информация, что вместо adidas техническим спонсором может стать Nike.
Презентация
7 ноября прошла презентация новой формы, причём было заявлено, что именно в ней сборная сыграет на Евро-2020. Новый комплект представили игроки «Локомотива» Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев и Алексей Миранчук, а также полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.
Интересно, что полевые игроки показали публике только футболки, а вратарь Гильерме также был в майке полевого игрока.
«Я сам давал добро на форму. На чемпионат мира мы выбирали, что нам подходит, смотрели дизайн. Сейчас — тоже. Мы принимаем в этом непосредственное участие, так что не может не нравиться то, что выбирал сам.
Варианты не считал, но ориентировался и по цвету, и по всему сопутствующему. Ребята видят форму уже в конце. Что касается вратарской формы, то она не менялась», — сказал на презентации главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Претензии
«Почему часть швов торчит наружу, а другие внутрь? Такое ощущение, что её шили школьники на уроке труда», — отреагировала Тина Канделаки на первые фотографии.
Но это не так страшно. Форма осталась в красном цвете, а на рукавах добавились белые и синие полосы, которые в перевёрнутом виде воссоздают триколор. А в неперевёрнутом — флаг Сербии.
Возможно, это был какой-то хитрый дизайнерский заход, но ни РФС, ни adidas объяснить свой замысел не смогли, а подробных комментариев нет до сих пор.
Говорят, чтобы как-то сгладить неприятную историю, хотели запустить следующий маркетинговый ход: мол, при праздновании гола футболист поднимает руки и флаг на футболке превращается в российский. Но решили этого не делать.
Как это работает
В этой истории очень любопытно бы узнать, кем окончательно утверждался макет. По рассказу нашего источника со стороны немецкой фирмы, без согласования с РФС форму не стали бы отдавать в производство ни при каких раскладах. Владелец формы — федерация/клуб (в данном случае — РФС), а технический спонсор является исполнителем.
Ещё любопытнее становится, когда узнаёшь, что нынешний директор по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин до этого работал именно в adidas.
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