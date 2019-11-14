«Юве» мог купить лучшего снайпера ЛЧ за 4 млн. Сейчас пытается сбить цену со 100

Альф-Инге Холанд, папа и агент главного открытия Лиги чемпионов, в недавнем интервью рассказал, что его сын в детстве болел за «Лидс», «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Не спешите упрекать Эрлинга в глорстве. Ему просто нравились команды, за которые играл его отец. Который, кстати, тоже довольно известная в футболе фигура.



Его слава не вполне футбольная, и если бы у самого Холанда-старшего был выбор, он точно предпочёл бы обойтись без жуткой истории, которая сделала его настолько известным. В 1997 году он, опорник мощного тогда «Лидса», сломал Роя Кина. Сломал случайно, оба игрока боролись за мяч. Но суть в том, что защитник не заметил травмы: он решил, что Рой симулирует, и наорал на корчившегося на газоне соперника. Кин запомнил. Он пропустил из-за травмы остаток сезона (травму получил в сентябре), потом по каким-то причинам таил злость целых три года (хотя встречался с Холандом в матчах), а потом отомстил. В апреле 2001 года в концовке дерби с «Сити» Кин разбежался и прямой ногой сверху вниз ударил норвежца шипами в колено. И, разумеется, осыпал лежавшего соперника оскорблениями. Он получил пятиматчевую дисквалификацию и штраф (позже в интервью сказал, что ни о чём не жалеет), а Холанд после полутора лет лечения завершил карьеру. Это случилось, когда ему был 31 год, но фактически он перестал играть в 29.

Фото: Gary M Prior/Allsport

Через несколько лет Холанд признался, что причиной ухода из футбола было ещё одно повреждение – хроническая травма левого колена (удар он получил по правому). Именно поэтому он не смог засудить Кина, хотя и пытался. Но чувство недосказанности из-за того, как резко оборвалась его футбольная карьера, явно не давало Холанду покоя. В 2012 году он снова попробовал играть в футбол: в третьем норвежском дивизионе. Провёл три матча в чемпионате и один в Кубке. После этого Альф-Инге окончательно переключился на управление карьерой сына.

Шаг первый: играть с девочками

Эрлингу было 12 лет, и он уже давно играл в академии «Брюна». Эта академия, которой руководил Альф-Ингве Бернтсон, была необычной. В отличие от большинства других школ, где талантливых детей быстро отделяют от остальных, здесь все 40 учеников одной возрастной группы занимались вместе. С шести до 16 лет. Уровень таланта не имел значения. Более того, вместе с 39 мальчиками занималась и одна девочка. Смысл был в том, чтобы подтягивать более слабых детей, а не тащить самых талантливых, но Эрлингу это нравилось. В интервью он говорит, что вырос «в особой футбольной среде» и считает, что именно эта среда помогла ему раскрыться.

Возможно, дело в тёплой атмосфере. Бывший одногруппник Эрлинга Торд Сальте, который сейчас играет за «Викинг», рассказывает: «Ребята из основы были высокомерными и не общались ни с кем. Мой брат играл в молодёжке, и на него просто не обращали внимания. Но у нас в академии всё было по-другому. Мы дружили. И все вместе ходили смотреть на матчи молодёжной команды». Бернтсон настолько поощрял дружбу ребят, что даже оставлял их поиграть в футбол самостоятельно – вообще без тренеров: «Это похоже на уличный футбол. Хорошие футболисты, плохие футболисты: все играют вместе и веселятся». Веселясь, все подкалывали Холанда из-за роста. Сейчас в это трудно поверить, но в академии он несколько лет был самым маленьким. Во- первых, группа объединяла детей 2000 и 1999 годов рождения, и он был младше большинства. Во-вторых, он оставался коротышкой до 15 лет. Зато потом стал навёрстывать. Тот же Сальте сказал, что в последний год в академии Эрлинг мог съесть три обеда сразу.

В последний год обучения Холанд дебютировал за основу «Брюна» (в 15 лет), но во втором норвежском дивизионе ему было неинтересно. Отец устроил просмотр в «Хоффенхайме», но там юниор не впечатлил. Нашёлся вариант попроще: в «Мольде». Тренером «Мольде» тогда был Сульшер.

Шаг второй: Сульшер

«Он прибавил в весе почти 12 килограммов в первый год. Но в уверенности он прибавил ещё больше». Так Уле-Гуннар описывал прогресс парня в 2018 году. В том сезоне Холанд почти не играл: вышел в старте всего в трёх матчах, но забил дважды. Всё-таки набрать мышечную массу было важнее. И подрасти. Недавно, описывая свой прогресс в 2018 году, Эрлинг сказал: «Я почти и не вырос за этот год, всего на пять сантиметров. Зато год назад вырос на 12!». В общем, когда он только попал к Сульшеру, был уже не самым маленьким и продолжил активно расти.

Тренер «Мольде» сразу оценил его удар и движение в чужой штрафной. По крайней мере так говорит папа Эрлинга. И сразу добавляет, что талант сына «ещё сырой и нуждается в постоянной терпеливой работе, чтобы засверкать». Но и эпизодических выходов на замену хватило, чтобы привлечь внимание «Ювентуса». Зимой, когда в Норвегии не было матчей (чемпионат играется по системе «весна-осень»), Холанды слетали в Турин на игру. «Мольде» получил предложение в четыре млн евро.

Клуб был согласен отпустить игрока. Но сам Эрлинг внезапно отказался – даже после того, как надевал шапку с клубным логотипом на стадионе в Турине. «Мне очень льстил их интерес. Но самое главное для меня – постоянно играть», — объяснил он. Поэтому он остался и начал новый сезон в основе «Мольде». Как часто бывает с очень юными талантами, он провёл второй круг намного результативнее первого. Два результативных действия в первых 12 матчах, которые он отыграл в чемпионате, – и 13 в следующих 12. Осенью (то есть в конце сезона в Норвегии) он забил четыре гола в пяти матчах квалификации Лиги Европы. «Мольде» не прошёл «Зенит», сезон закончился – Холанд сделал следующий шаг.

Шаг третий: инкубатор талантов

1 января 2019 года Холанд стал игроком «Ред Булл Зальцбург». Который, в свою очередь, является частью империи, включающей клубы в Австрии, США, Германии, Бразилии. За структурой стоят деньги монстра энергетиков Red Bull (годовой оборот – свыше 6 млрд евро), а управляет проектом Ральф Рангник – известный тренер, который создал разветвлённую скаутскую сеть, чтобы находить таланты по всему миру.

«Зальцбург» вряд ли окажется в плей-офф Лиги чемпионов: для этого нужно отыграть у «Наполи» два очка за две игры, одна из которых с «Ливерпулем». Но пару раз клуб уже удивил. Во-первых, результативностью (в первых трёх матчах в Лиге чемпионов было забито 29 голов), а во-вторых — Холландом. Который разнёс «Генк» и сначала только напугал «Наполи» двумя голами в Зальцбурге, а потом забил пенальти и принёс ничью в Неаполе. В чемпионате Австрии 19-летнему игроку уже отчётливо скучно: в 12 турах на его счету 21 результативное действие.

В Лиге чемпионов новый рекорд. Его установил 19-летний парень Эрлинг Холанн — запомните это имя!

«Зальцбург» — не вершина пищевой цепочки Red Bull. Поэтому логично предположить, что следующим пунктом назначения Эрлинга станет «РБ Лейпциг». Это маршрут, которым до него прошли Наби Кейта, Дайот Упамекано, Амаду Хайдара, Конрад Лаймер и Ханнес Вольф. Но даже «Лейпциг» не всегда может удержать своих лидеров, когда есть интерес суперклубов – «Зальцбургу» ещё сложнее.

Сейчас известно об интересе к Эрлингу трёх богатых клубов — «Барселоны», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед». Третий в списке выглядит странновато, но надо учесть, как тепло Холанд отзывался о Сульшере. И то, что Холанд-старший однажды сказал: «Мой сын просто создан для АПЛ, рано или поздно он захочет поиграть там». Что касается «Барселоны» и «Ювентуса», у них общая проблема: никто не хочет платить 100 млн евро. Это действительно неадекватно много, но «Зальцбург» можно понять: контракт игрока действует ещё четыре года, так что сейчас клуб может позволить себе заградительный ценник, чтобы отпугнуть покупателей.

Тем временем Холанд решил ускорить процесс поиска нового клуба и обратился за помощью к человеку, который гарантирует результат – Мино Райоле. Да, Райола также почти гарантирует конфликт при уходе, огромные комиссионные для себя и безумное давление для игрока, но шансы быстро поменять клуб с его помощью действительно резко возрастают. Тем более что Райола давно знаком с Фабио Паратичи, директором «Ювентуса». Летом Райола привёз в Турин де Лигта за 75 млн (отметим, что тогда тоже была заинтересована «Барселона»), пожалуй, это делает клуб фаворитом в гонке. По информации итальянских СМИ, переговоры идут без спешки: стороны хотят совершить трансфер летом, а не зимой. Ну и «Юве» пытается надавить на «Зальцбург» в плане цены. Тоже логичное поведение.

Немного смущает, что 19-летний Холанд, который полтора года назад отказался от «Ювентуса», чтобы постоянно играть, верит, что летом он будет готов стать основным форвардом в таком клубе. С другой стороны, чего ждать от парня, который забил девять голов за молодёжную сборную в одном матче (30 октября Гондурасу) и остался недоволен? «Я должен был забивать 10 голов. Но потом решил, что и девять тоже сойдёт». Да, наверное, в «Ювентус» уже можно.



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