Игрок «Айнтрахта» дисквалифицирован на 7 недель. За удар тренера соперников

Этот эпизод чуть не перерос в массовую драку на поле.

Капитан «Айнтрахта» Давид Абрахам заработал дисквалификацию. 33-летний аргентинский защитник наказан за уникальное для футбола нарушение – атаку тренера соперника. Напоминаем детали этой истории.

На матче Бундеслиги отметили 30-летие падения Берлинской стены. Очень эффектно Trabant начал крушить стену прямо на поле!

Что случилось в скандальном матче Бундеслиги?

В воскресенье в концовке матча 11-го тура Бундеслиги «Фрайбург» – «Айнтрахт» пострадал главный тренер хозяев Кристиан Штрайх. Это случилось после того, как мяч покинул поле в районе скамейки запасных хозяев. Штрайх специально увернулся от мяча, а спешивший выбросить аут Абрахам ударил его плечом и сбил с ног. Капитан «Айнтрахта» был на взводе, так как его команда уступала со счётом 0:1. Возможно, на реакцию игрока повлияло то, что тренер соперника сделал шаг в его сторону и что-то крикнул. В любом случае аргентинец был неправ. Поступок Давида едва не спровоцировал массовую драку, поскольку футболисты «Айнтрахта» и члены штаба Штрайха попытались отомстить за нападение на тренера. Конфликт завершился удалением Абрахама, а также полузащитника хозяев Винченцо Грифо, которого к тому моменту уже заменили.



«Мяч вышел за пределы поля, а Абрахам оказался чрезвычайно эмоциональным игроком. Он пробегал мимо и задел меня. Это был напряжённый матч, Давида захлестнули эмоции. Но он молодой бизон, а мне 54 года», – жаловался Штрайх, хотя, возможно, и сам тренер чуть-чуть переиграл в этом эпизоде.

Защитник «Айнтрахта» подал иск к своей маме. Хочет отсудить у неё шесть маек Даже указал, какие именно.

Как наказан капитан «Айнтрахта» за свой фол?

Абрахам получил длительную дисквалификацию за свои действия в матче с «Фрайбургом». Немецкий футбольный союз влепил капитану «Айнтрахта» длительный «бан» на семь недель, поэтому аргентинец не сможет выйти на поле до конца 2019 года. Кроме того, защитник должен будет заплатить штраф в размере 25 тыс. евро. У клуба из Франкфурта-на-Майне есть право обжаловать дисквалификацию в течение 24 часов.

К слову, Абрахам в «Айнтрахте» с лета 2015-го, его контракт действует ещё полтора года. Давид сыграл за эту команду 142 матча, а капитанскую повязку носит с октября 2016-го. В нынешнем сезоне пропустил несколько встреч только из-за проблем со спиной и мышцами. Красная карточка, показанная судьёй Феликсом Брихом, стала для аргентинца второй в Бундеслиге.

«Бавария» выбирает из тен Хага, Пепа и Тухеля. Клубу нужен тренер на годы Правда, пока все кандидаты заняты.

Абрахам помирился с игроком и тренером «Фрайбурга»?

На самом деле это тот случай, когда то, что происходит на поле, на поле и остаётся. После финального свистка никто никому не пытался отвинтить голову в подтрибунном помещении. Наоборот, Абрахам с Грифо встретились в раздевалке и сделали совместный снимок, который опубликовали оба клуба.

Капитан «Айнтрахта» публично попросил прощения за свой эмоциональный поступок: «Я хотел бы извиниться перед Кристианом Штрайхом, – заявил Абрахам. – На последней минуте компенсированного времени я пытался как можно скорее ввести мяч в игру и должен был уклониться от столкновения. Очень рад, что по окончании матча мы поговорили, и теперь между нами все хорошо». Штрайх вроде бы зла не держит.

Грифо тоже дисквалифицировали – на три матча. «Фрайбург» пытается обжаловать приговор.