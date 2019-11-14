20 лет назад Асприлья спас Чилаверта. И только сейчас рассказал об этом

Хосе Луиса Чилаверта в 1997 году собиралась убить наркомафия — после драки с колумбийцем Фаустино Асприльей. Спас парагвайского вратаря сам Асприлья, который не позволил привести приговор в исполнение.

В минувшее воскресенье Асприлье, сильнейшему колумбийскому форварду 90-х годов, исполнилось 50 лет. К юбилею вышел посвящённый ему фильм, в котором тот, в частности, рассказал о неизвестном ранее продолжении памятного в Южной Америке конфликта с Чилавертом в апреле 1997 года. Во время отборочного матча чемпионата мира в Асунсьоне Чилаверт и Асприлья на 76-й минуте были удалены за стычку у ворот парагвайцев. И если Асприлья быстро покинул поле, усевшись на скамейку запасных, то Чилаверт ещё долго спорил с бразильским арбитром Вилсоном Соузой. А когда проходил мимо сидевшего Асприльи, неожиданно ударил того кулаком в лицо. Как уверены в Колумбии, это было подло, за что с вратарём затем и решили расправиться.



Последовавшую за этим стычку прервали лишь полицейские, а Чилаверту отомстил каратистским ударом в бок Виктор Аристисабаль. Драка случилась при счёте 1:0, команды затем обменялись голами, и колумбийцы потерпели поражение.

Звонок от наркомафии

Как вспоминал Асприлья, после матча он вместе с командой вернулся в отель Асунсьона, когда раздался телефонный звонок от человека, которому нельзя было отказать во встрече. Говорил Хулио Фьерро, некогда — шестёрка Пабло Эскобара, застреленного полицией в декабре 1993 года. После смерти босса Фьерро, настоящее имя которого Хулио Сесар Корреа Вальдес, стал наркоторговцем средней руки в картеле города Кали. В 2001 году он пропал без вести, хотя полиция уверена, что его убили подельники, при этом Фьерро даже более известен не как гангстер, а как муж популярной модели и актрисы Наталии Парис. Как и большинство колумбийцев, Фьерро был ярым футбольным болельщиком и вместе с другими гангстерами приехал в Парагвай на важный матч.



Асприлья рассказывал: «Я спустился в бар отеля вместе с Аристисабалем. Там находились Фьерро и ещё с десяток человек, все пьяные. Нам совсем не хотелось с ними общаться и отвечать после такого матча на вопросы типа „Как дела, не скучаете ли?“. Они были с женщинами, я думал, решили и нам предложить, но Фьерро неожиданно заговорил совсем о другом».

«Нам нужно, чтобы ты дал добро на убийство этого толстяка Чилаверта. Вот эти двое останутся в Асунсьоне и расправятся с ним. Ты только скажи», — заявил Фьерро, показав на людей с пистолетами. «Вы с ума сошли?? Это же покончит с колумбийским футболом, это невозможно! Нет, нет и ещё раз нет! Это футбол, что произошло на поле, там и останется».

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Звезда Чилаверта и колумбийский провал

Убивать Чилаверта колумбийцы не стали. Хотя, случись обратное, никого бы это не удивило, — в 90-е годы Колумбия являлась самой криминальной страной региона. После чемпионата мира 1994 года неподалёку от Медельина был застрелен защитник национальной команды Андрес Эскобар, забивший гол в свои ворота во встрече с американцами. Поражение в той встрече (1:2) во многом стоило колумбийцам, которых сам Пеле называл не иначе, как фаворитами турнира в США, путёвки в 1/8 финала. Эскобара убили не по приговору мафии, однако стрелявший в него Умберто Кастро Муньос работал у наркоторговцев телохранителем.



Тем временем в конце 1997 года сборные Парагвая и Колумбии завоевали путёвки на чемпионат мира, который для сборной Колумбии стал третьим кряду, а для «гуарани» — первым за 12 лет. В Колумбии сходило на нет поколение Карлоса Вальдеррамы и Фреди Ринкона, и возрастная команда во Франции показала очень скучный футбол, забив лишь Тунису. Выступавший тогда за английский «Ньюкасл» Асприлья отыграл неполный стартовый матч с командой Румынии (0:1), а после замены пожаловался журналистам на тренера Эрнана Гомеса и был изгнан из команды.



А вот Чилаверт стал настоящей звездой на своём дебютном чемпионате мира. Парагвайцы вышли из непростой группы, сыграв вничью с болгарами и испанцами и победив Нигерию — 3:1. А в 1/8 финала Чилаверт с партнёрами 114 минут уверенно защищались в матче с хозяевами турнира и будущими чемпионами мира, пока решающий гол не забил Лоран Блан.

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Драка между Асприльей и Чилавертом никого не удивила — они оба были большими футболистами, но и настолько же конфликтными людьми. Так, Чилаверт, который помимо уверенной игры в воротах прославился мастерским исполнением штрафных ударов и пенальти (за карьеру он забил 46 голов, среди голкиперов уступая лишь бразильцу Рожерио Сени), любил провоцировать соперников и особенно унижать их вратарей.

Тяжёлый характер не позволил ни Чилаверту, ни Асприлье найти себе применение в футболе после окончания карьеры, колумбиец даже имел проблемы с законом. Однажды его пригласили на работу в академию «Ньюкасла», но ничего у колумбийца не получилось. При этом Асприлья часто появляется на телевидении в различных шоу, и на его родине многие полагают, что историю с возможным убийством Чилаверта он просто придумал, чтобы напомнить о себе.



Сам Чилаверт, культовая фигура в Парагвае, на ТВ нередко работает в роли эксперта, ездит на крупные турниры, до сих пор постоянно шокируя публику эпатажным мнением. Спустя 20 лет после драки оба говорили, что руку друг другу не подадут.