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В чемпионате Бразилии вратарь отразил мяч при помощи сетки ворот

Вратарь Пегорари отбил мяч с помощью сетки ворот
«Чемпионат»
Необычный сейв в Бразилии. Вратарю «Фигейренсе» помогла сетка ворот
Гол всё же был, но судьи его не засчитали. Кому там не нравится VAR?
Футбол / Южная Америка 0

В матче 35-го тура бразильской Серии B «Понте Прета» из Сан-Паулу принимала аутсайдера «Фигейренсе», который борется за выживание. Гостям удалось одержать победу со счётом 3:1, а в самой концовке встречи случился эпизод, который привёл хозяев в ярость.

Сейв вратаря

На третьей добавленной минуте второго тайма при счёте 3:1 в пользу гостей нападающий «Понте Преты» Жуан Карлос попал в перекладину. Мяч отскочил от каркаса ворот и уже, казалось, залетел в ворота. Но в последний момент вратарь «Фигейренсе» Хосе Пегорари совершил сейв при помощи сетки ворот. Добить мяч в пустые ворота никто не смог, так как его сразу же выбил один из защитников «Фигейренсе».

Видео доступно на «Чемпионате».

Футболист «Понте Преты» Жуан Карлос был в недоумении. Он побежал к боковому судье, а через несколько секунд главного и бокового рефери окружила целая толпа футболистов. Несмотря на давление со стороны игроков, судейская бригада осталась при своём мнении. При этом за разговоры с арбитрами другой нападающий «Понте Преты» Рожер Родригес да Силва получил жёлтую карточку.

На повторе же было чётко видно, что мяч пересёк линию. Но, к сожалению, во втором дивизионе Бразилии отсутствует система определения гола. Таким образом, гол Жуана Карлоса должен был быть засчитан, а счёт в матче тогда стал бы 2:3.

В оставшееся время хозяева вряд ли бы сравняли счёт. Да и турнирное положение в таблице у команды из Сан-Паулу никак бы не поменялось. Сейчас «Понте Прета» является прочным середняком второго дивизиона Бразилии, занимая 11-ю строчку за три тура до конца чемпионата.

А вот «Фигейренсе» удалось оторваться от зоны вылета на три очка.

Источник: «Чемпионат»

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