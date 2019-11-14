«Мы поддерживали сов, а не оскорбляли игроков». Продолжение скандала в Украине

Ультрас — о звуках на матче «Шахтёра» и «Динамо»: это была акция в поддержку сов



Представитель ультрас киевского «Динамо» Декстер рассказал, какие звуки имитировали болельщики во время матча 14-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтёром».

«У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Потому что они абсолютно разные», — сказал Декстер в интервью телепрограмме «Спецкор».



Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве. Он ответил неприличным жестом и выбил мяч в сторону трибун. Главный арбитр встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался. Когда матч возобновился, арбитр показал игроку «Шахтёра» красную карточку.

«Позор для Украины!» Скандал вокруг матча «Шахтёр» — «Динамо» К набирает обороты Реакция на инцидент в игре грандов украинского чемпионата и другие новости – в нашем обзоре событий минувшего дня.

«Барселону» отпугнул ценник в € 100 млн за лучшего бомбардира Лиги чемпионов



«Барселона» продолжает следить за нападающим «Ред Булл Зальцбург» Эрлингом Холанном, но ценник, выставленный австрийским клубом, руководство испанской команды считает чрезмерно высоким. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на ЕSPN.



Каталонский клуб считает, что ценник в € 100 млн за Холанна непропорционально завышен и что такая сумма совершенно не соответствует трансферному рынку. Как сообщает источник, «Барселона» может перестать следить за норвежцем после объявления такой цены за футболиста.



Но в игроке продолжает быть заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов приобрести Холанна в зимнее трансферное окно. Клуб намерен заменить Ромелу Лукаку, проданного летом в «Интер». Тот факт, что главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер тренировал молодого норвежца в «Мольде», должен сыграть свою роль в возможном переходе игрока, уверено руководство английского клуба.



Эрлинг Холанн забил 26 голов в 18 матчах во всех турнирах в этом сезоне. Игрок оформил свой 5-й хет-трик в сезоне в матче с «Вольфсбергом» в национальном чемпионате Австрии.

Incredible three: три юных игрока встряхнули Лигу чемпионов Мбаппе, Стерлинг и Холанн сделали этот тур незабываемым.

КДК дисквалифицировал Гончаренко на 2 матча и оштрафовал на 100 тыс. рублей



Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко за оскорбления в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:2).



«Как известно, по результатам рассмотрения материалов СМИ, КДК возбудил дело об оскорбительном поведении тренера ЦСКА в адрес официальных лиц матча. В понедельник КДК получил рапорты от всех судей матча, где был описан эпизод со всеми выражениями. Гончаренко сам был на заседании, объяснил ситуацию и своё поведение эмоциональным состоянием, связанным с работой судебного корпуса. При этом он сказал о том, что такое поведение для главного тренера недопустимо. Гончаренко извинился.



КДК принял решение дисквалифицировать Гончаренко на два матча чемпионата России, один матч — реальная дисквалификация, один — условная, плюс оштрафовать на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Гончаренко дисквалифицировали за тираду в адрес судей. Справедливо? Теперь все знают, сколько стоит призыв «сделать лицо попроще».

«Реал» готов заплатить рекордные € 400 млн за Мбаппе



Мадридский «Реал» готов заплатить рекордную сумму за французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает Calciomercato со ссылкой на Le Parisien.



Отмечается, что «Реал» готов предложить «ПСЖ» € 400 млн за трансфер 20-летнего форварда. На данный момент самым дорогим трансфером является переход бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», который был осуществлён за € 222 млн.



Контрактное соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции игрок провёл 7 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.



Ранее сообщалось, что Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «парижанами». Ожидается, что француз покинет «ПСЖ» по окончании сезона-2019/20.

«Юве» намерен купить мегазвезду. В списке – два чемпиона мира и бразилец Усиление планируется в следующем году. Об этой и других новостях – в обзоре дня.

«Локомотив» попробует сохранить Мариу



Андрей Лосюк, отвечающий в «Локомотиве» за трансферный рынок за рубежом, заявил, что клуб попробует подписать португальского полузащитника Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», на полноценной основе.

«Он проделывает хорошую работу, и мы очень счастливы с ним. Мы не знаем, сможем ли мы его сохранить, но мы попробуем это сделать», — приводит слова Лосюка сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Напомним, Мариу перешёл в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона. Португалец провёл за «железнодорожников» 8 матчей в Российской Премьер-Лиге. На его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Контракт Мариу с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.

10 самых громких трансферов лета в РПЛ Российские клубы не жалели денег на крутых игроков.

«Ростов» может купить защитника «Торпедо» в случае продажи Чистякова



Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» проявляет интерес к защитнику московского «Торпедо» Сергею Божину.



В составе ростовского клуба Божин может заменить защитника Дмитрия Чистякова, если он будет продан в зимнее трансферное окно.



25-летний Божин является воспитанником «Крыльев Советов». В «Торпедо» он перешёл в 2019 году. В нынешнем сезоне Божин принял участие в 21 матче Футбольной национальной лиги (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2020 года.