«ПСЖ» выкупит Икарди у «Интера». От этого выиграют все (и даже Кавани)

За последний год Мауро Икарди, будучи капитаном «Интера», умудрился испортить отношения со всеми, с кем только можно. Не последнюю роль в этом сыграла жена-агент аргентинского форварда Ванда Нара. Можно по-разному относиться к супруге Икарди, но факт остаётся фактом – именно она всячески «способствовала» уходу собственного мужа из клуба.

У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены Сказала лишнего.

Антонио Конте, возглавивший «Интер» в межсезонье, с ходу заявил, что не намерен работать с Мауро. Буквально на флажке летнего трансферного окна был оформлен переход аргентинца в «Пари Сен-Жермен» – аренда до конца сезона с правом выкупа. Проблема с неприкаянным капитаном нерадзурри была решена как минимум до следующего лета.

Не прошло и трёх месяцев, как появилась информация о том, что «Пари Сен-Жермен» хочет выкупить Икарди. Цена вопроса – 65 млн евро. «Интер» вряд ли откажется от столь выгодного предложения. Если копнуть глубже, то от перехода Мауро в «ПСЖ» выиграют все.

«Интер» избавится от проблемного форварда

Икарди, безусловно, является высококлассным форвардом, но в Италию ему дорога закрыта (по крайней мере пока). Вряд ли Мауро захочет играть за условные «Рому» или «Лацио», а клаусула за Икарди составляет более 100 млн евро.



Потянуть её может только «Ювентус», но туринцам сейчас попросту не нужен ещё один центрфорвард. Маурицио Сарри нашёл для Криштиану Роналду новую роль, выпуская его на острие атаки. Иногда в пару к нему выходит Гонсало Игуаин. Приплюсуем сюда Пауло Дибалу, способного сыграть в центре нападения, и получится, что Икарди, в случае возможного перехода в «Ювентус», получил бы роль третьего-четвёртого нападающего.

Возвращение Икарди в «Интер» было бы шагом назад для обеих сторон – слишком уж велик риск разрушить то, что уже успели построить в клубе. Нерадзурри отлично начали сезон и наконец-то готовы к борьбе за скудетто. Состав команды прилично обновился, а сами футболисты охотно впитывают тренерские идеи Конте.



В атаке у «Интера» отлично справляются Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку. Конечно, можно сказать, что команде необходим ещё один форвард, но разве согласится Икарди вернуться в клуб, где его ненавидят, да ещё и «на банку»? Маловероятно, так же как и то, что Мартинес или Лукаку будут согласны на данную роль.

В сложившейся ситуации уход Икарди из «Интера», да ещё и за 65 млн евро – наилучший вариант. Продажа Мауро позволит нерадзурри пополнить трансферный бюджет, учитывая планы Конте на усиление состава в январе. «Интеру» необходимо соглашаться на условия парижан, ведь не факт, что кто-то другой будет готов заплатить за Икарди такую же сумму.

Икарди успел адаптироваться в «ПСЖ»

На данный момент Икарди – игрок основного состава в «Пари Сен-Жермен». Мауро отлично сыгрался со своими новыми партнёрами по команде и демонстрирует свой высокий уровень.



Аргентинец принял участие в 10 матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, причём восемь раз он выходил на поле с первых минут. Икарди пропустил только две встречи из-за лёгкого повреждения. На счету Мауро 9 мячей и одна голевая передача, сейчас он лучший бомбардир команды (наравне с Килианом Мбаппе).



Отличная игра аргентинца не осталась незамеченной – Международный центр спортивных исследований (CIES) признал Икарди лучшим форвардом топ-5 европейских лиг в октябре.

Зачем Мауро уходить оттуда, где всё хорошо складывается? Вот что сказал сам Икарди о своей адаптации в парижском клубе: «Я счастлив в Париже. Посмотрим, что будет в конце сезона». Ошибки «Интера» должны быть учтены, ведь от добра, как известно, добра не ищут. Главное, чтоб жена была того же мнения.

«Парижанам» нужен сильный форвард

Помимо Икарди, в составе «ПСЖ» сейчас два центральных нападающих – Эрик Максим Чупо-Мотинг и Эдинсон Кавани.

Камерунский форвард – игрок на подмену. В этом сезоне Чупо-Мотинг вышел в стартовом составе только пять раз, причём два из них на позиции левого вингера. На его счету три мяча и одна голевая передача. Эрик Максим – явно не тот нападающий, на которого мог бы рассчитывать Томас Тухель в качестве основного.

У Кавани проблемы со здоровьем. Уже в четвёртом туре чемпионата Франции было получено повреждение мышц бедра. Эль Матадор принял участие в семи матчах за «ПСЖ» и забил лишь дважды. Главный тренер «ПСЖ» сообщил Кавани, чтобы тот готовился к конкуренции за место в стартовом составе (чего не случалось уже давно) с Икарди. Мауро на шесть лет младше уругвайца и уж точно не ниже уровнем.



Икарди – оптимальный выбор на позицию центрального нападающего. Кавани уже 32 года, а Чупо-Мотинга просто нельзя рассматривать как главного форварда «ПСЖ». Конечно, в центре атаки могут выйти Неймар или Мбаппе, но это не лучшие для них позиции, а бразилец и вовсе не до конца разобрался с травмой подколенного сухожилия.

Кавани наконец-то может уйти из «ПСЖ»

Эль Матадор служил парижскому клубу верой и правдой 6 лет – на счету уругвайца 195 мячей в 287 матчах за «ПСЖ». Грустно это признавать, но возраст даёт своё. За последние два сезона Эдинсон пропустил 24 матча из-за травм, а результативность заметно снизилась.



Пик карьеры уругвайского форварда пришёлся на сезоны 2016/17 и 2017/18, в которых Кавани забивал не менее 40 мячей. В прошлом году Эдинсон записал на свой счёт лишь 23 гола. С момента прихода Кавани в «Пари Сен-Жермен» состав команды обновился до неузнаваемости. Эдинсон – последний из могикан.



Кавани, конечно же, может остаться в команде и конкурировать с Икарди за место в основе либо согласиться на роль запасного форварда, но это маловероятно. Держать двух львов в одном вольере – преступление, даже если один из них уже в возрасте (по футбольным меркам).



Скорее всего, Кавани покинет «ПСЖ» и попробует свои силы в другом чемпионате. Эль Матадор неоднократно мог покинуть клуб, но парижане не решались отпускать своего главного бомбардира. Теперь всё иначе – недаром же Мауро Икарди называют «новым матадором».

Он должен был стать изгоем. Почему история Икарди закономерна Где продолжит карьеру опальный аргентинец?

Полноценный переход Икарди – отличная возможность решить проблемы каждой из сторон. Всё выглядит прекрасно, но это лишь на бумаге. Как всё будет на самом деле и что решит Ванда Нара? Может быть, у неё своё мнение на сей счёт и Мауро ожидают новые испытания?