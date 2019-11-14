Adidas говорит, что РФС утвердил форму сборной. Как такое возможно?

Пожалуй, самая обсуждаемая тема последней недели – это новая форма сборной России, которую презентовали в прошлый четверг. Болельщики остались недовольны дизайном, РФС, по нашей информации, не устроило качество.

Сборная России представила форму на Евро-2020. Черчесов одобрил Игроки «Локомотива» и Зелимхан Бакаев первыми примерили её на себя.

Следом последовало заявление футбольного союза, что сборная в этой форме в ближайших матчах не сыграет, а в телеграм-каналах начала всплывать информация, что РФС и вовсе намерен расторгнут контракт с adidas, если компания не переделает получившиеся комплекты.

Возник вполне себе резонный вопрос: раз так, то неужели эту форму до презентации в РФС никто не видел? Но это невозможно хотя бы потому, что adidas снял 40-минутный фильм «От края до края», в котором снимался Ильзат Ахметов в той самой новой форме.

Ещё в это сложно поверить, потому что главный тренер сборной России Станислав Черчесов на презентации сказал: «Я сам давал добро на форму. На чемпионат мира мы выбирали, что нам подходит, смотрели дизайн. Сейчас тоже. Мы принимаем в этом непосредственное участие, так что не может не нравиться то, что выбирал сам.

Варианты не считал, но ориентировался и по цвету, и по всему сопутствующему. Ребята видят форму уже в конце. Что касается вратарской формы, то она не менялась».

Adidas тоже говорит: производство было запущено после того, как все окончательно было утверждено со стороны заказчика. Мы уже рассказывали, что процесс согласования формы – довольно длительное мероприятие, которое проходит в несколько этапов.

«РФС принимал участие на протяжении всего процесса разработки, и мы прошли все этапы согласования. Новая форма для Евро-2020 является результатом этого тесного сотрудничества и была запущена в производство сразу после того, как мы совместно утвердили финальный дизайн формы», — говорится в заявлении adidas.

Почему сборной России сшили странную форму. И что с этим можно сделать Интересные детали того, как устроен этот процесс.

Раз комплекты видели и, наверное, щупали на предмет качества, Черчесов сам давал согласие, то возникает еще один вопрос: почему РФС сейчас просит переделать форму?

В РФС ответили, что пока никаких комментариев они давать не будут.

Есть информация, что сейчас руководители РФС и adidas ведут переговоры по поводу того, как быть дальше. Компания верит, что найти верное решение всё же удастся: «Мы гордимся долгосрочным успешным партнерством между РФС и adidas на протяжении последних 12 лет. На основании опыта нашего сотрудничества и с большим уважением к РФС, мы верим, что сможем найти решение возникшей ситуации».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вернёмся к претензиям по дизайну. Компания ответила на ряд вопросов, касающихся как перевернутого флага на рукавах, так и скучного шаблонного рисунка. Главное:

— флаг на рукавах перевернут специально: «Цвета выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной».

— бело-синий-красный триколор есть во флагах многих государств: «При движении, в зависимости от того, как повернуть руку – триколор может выглядеть и как флаг Франции, Сербии или Голландии. Мы верим в успех сборной России и ее яркие победы на Евро-2020».

— дизайн не должен отвлекать от красивой игры и качественного футбола: «…минималистично и не отвлекать от красивой игры и качественного футбола. Новая форма была создана с использованием инновационной технологии Aeroready, которая обеспечивает максимальный комфорт футболистам во время игры и позволяет им сосредоточиться на своей игре на поле».

— красный – талисман нашей сборной: «Мы положили начало серии побед на Чемпионате мира 2018, выступая именно в красном цвете. Именно поэтому мы приняли решение не вносить сильных изменений в дизайн формы и сохранить в основе доминантный красный цвет. Мы верим, что это создаст правильные ассоциации у болельщиков, а игроков нашей сборной мотивирует к новым победам и достойному выступлению на Евро-2020».

Информацию о возможном расторжении контракта с РФС adidas комментировать не стал.