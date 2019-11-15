Главное достижение Тедеско: «Спартак» почти перестал пропускать быстрые атаки

Уязвимость перед быстрыми атаками, особенно через центральную зону, превратилась для «Спартака» в последние годы не просто в системную недоработку, а в тяжёлое увечье, сопровождавшее команду в абсолютном большинстве матчей.

Прогрессировать болезнь начала в постчемпионском сезоне-2017/18 ещё при Массимо Каррере, когда в средней линии играли Фернандо и Глушаков, а Зобнин залечивал травму. При Рауле Рианчо проблему попытались решить за счёт знаменитого перехода на 4-3-3, однако эпоха испанского солнечного тренера получилась слишком короткой. А при Олеге Кононове использовались другие системы – 4-4-2 и 4-2-3-1, и обе приводили к страданиям в центре и аномальному количеству пропускаемых атак.

Речь, кстати, даже не о великом голе от «Анжи» в сезоне-2017/18, получившем в народе кодовое название «Помогите!». Там-то как раз ситуация была нетипичная, форс-мажорная: при подаче углового вышедшие на замену игроки попросту не поняли свои манёвры, полезли в штрафную, а в зоне подбора и в центре почти никого не осталось. Мы же сейчас говорим о самой системе «Спартака». В матчах, где красно-белые много владели мячом и атаковали большими ресурсами, соперники постоянно ловили их на плохих переходах и быстрых выпадах.

Дело было не только в качестве игроков (например, несильный в обороне Фернандо по умолчанию не мог успевать везде), а ещё и в самой структуре. Начало атаки очень часто строилось таким образом, что в случае потери контрвыпады соперника приходилось встречать не опорнику, а центральным защитникам, причём те могли находиться глубоко – и убегающие соперники получали пространство для разгона.

Первопричина крылась и не в схеме. При модуле 4-Х-Х также можно разграничить функции крайних защитников в момент позиционной атаки (если один поднимается, то другой сужает и располагается глубоко), и на случай потери сзади тогда останется четыре футболиста (два центральных, один фланговый, один опорник). Однако «Спартак» всё равно страдал. Как это было при Олеге Кононове, можно, к примеру, вспомнить в этом тексте.

Самое грустное для «Спартака» – Кононов совсем не работает над ошибками С такой тренерской работой команда обречена.

Принцип Тедеско

Немецкий тренер, возглавив «Спартак», сразу понял: первоочередная задача – исключить «простые» голы, то есть пропущенные из-за глупых ошибок и на быстрых контратаках. И здесь, перед углублением в структуру красно-белых, необходимо напомнить футбольные принципы Тедеско. О них он не раз рассказывал немецким СМИ.

«Есть четыре фазы: владение мячом, оборона, а также переходы, переключение от обороны к атаке и наоборот, — говорил Доменико. – Моменты переключений я считаю самыми важными. Уже при владении футболисты должны располагаться так, чтобы в случае потери иметь выгодные позиции для мгновенного вступления в отбор и недопущения быстрой пропущенной атаки.

То есть это то, что отсутствовало как класс при Кононове: у Олега Георгиевича крайний защитник Айртон мог пойти в дриблинг, когда ни опорник, ни центральный защитник не обеспечивали ему сзади подстраховку. А неактивное при переходных фазах расположение опорников воспринималось привычно и в поздние месяцы даже не возмущало.

При Тедеско спустя всего-то пять игр можно сказать, что «Спартак» в структуре переходных фаз похорошел. Пропускаемые контратаки превратились из правила в исключение, и теперь план соперников «Отсидимся сзади – поймаем на контрвыпадах» уже не столь действенен. Игры с «Крыльями» и «Ростовом» в этом плане стали более показательными, чем с «Арсеналом» — против Тулы всё-таки играла наполовину основа, некоторых ключевых исполнителей для системы Тедеско с первых минут не было.

Шаг по выздоровлению №1: сдержанный прессинг

Быстрые атаки рождаются чаще всего в двух случаях.

Одна из них — неудавшийся высокий прессинг. Надо чётко понимать, что агрессивный коллективный отбор на чужой половине не такая уж простая задача, одной агрессии здесь на элитном уровне мало, необходима ещё и структура. У «Спартака» Кононова структуры не наблюдалось. Нападающие могли пойти в отбор в отрыве от партнёров: не поджимали то опорники, то центральные защитники, компактность рушилась, появлялись свободные зоны, куда ныряли соперники.

То есть, выбрасываясь несогласованно на соперника в момент его начала атаки, ты лишь ускоряешь её – и вредишь сам себе.

Тедеско, работающий в новом клубе слишком мало, настаивать на яростном прессинге не стал. Его «Спартак» обороняется в сдержанном ключе: двое нападающих плюс Бакаев начинают встречать соперников чуть выше центрального круга, не летят в отбор раньше времени, контролируют оппонентов и зону. Опорники и защитники располагаются на оптимальном расстоянии друг от друга. Компактность позволяет минимизировать количество передач между линиями.

Только важно понимать, что это тоже неидеальная структура. В данном случае «Спартак» отдаёт инициативу при проведении атаки сопернику, не направляет его наступления в определённые зоны, а позволяет выбирать из собственных предпочтений, не заставляет торопиться и ошибаться. Плюс из-за необходимости выдерживать горизонтальную дистанцию между двумя опорниками и одновременно высокого расположения атакующей тройки часто остаётся свободным игрок в дальнем от мяча полуфланге. Эта проблема проскакивала и с «Локо», и с «Ростовом», и с «Крыльями». Тут необходима работа Тедеско: представители атаки должны быстрее переключаться и опускаться на помощь опорникам, ситуаций «2 в 3», как в Черкизово, в зоне подбора возникать не должно.

Хотя в целом, перейдя от высокого прессинга к среднему блоку и контролированию зон, «Спартак» стал обороняться только лучше.

Шаг по выздоровлению №2. Страховка зоны минимум четырьмя игроками

Базовый принцип позиционной атаки при Тедеско: располагаться нужно так, чтобы в случае потери чужой выпад встречало минимум четыре человека, один из них – опорник, который выдвигается ближе к зоне мяча. Самое главное, чтобы в случае перехвата и быстрого паса на нападающего соперника его встречали не центральные защитники, а Крал, имеющий поддержку за спиной.

Такая структура позволила «Спартаку» найти баланс между атакой и обороной, а также замаскировать нехватку сильного опорника-разрушителя. Практически не встретишь эпизодов, где Крал противостоит быстрому оппоненту на пространстве – как правило, он встречает его в момент, когда тот не набрал скорость. А в статичном отборе чешский полузащитник очень приличный.

Шаг по выздоровлению №3. Чёткое разграничение функций между двумя опорниками

Этот момент особенно важный, ведь в каждом матче могут возникать эпизоды, когда у Крала появляются предпосылки для атакующего включения (свободная зона, необходимость перегруза полуфланга и т.д). В этих случаях чех может спокойно покидать опорную зону и включаться, но очень важно, чтобы Умяров видел манёвр партнёра и моментально опускался в глубину.

Наиль с этой задачей до сих пор справляется великолепно – ни разу за все матчи не возникало ситуаций, когда он терял концентрацию и пропускал рывок Крала. Наоборот, он успевает вернуться даже из очень высокой позиции.

Скорректировалась и карта передач при «билд-апе» — теперь почти исключены продольные пасы от защитников на Крала в эпизодах, когда тот находится под давлением. В таких случаях предпочтительное направление развития атаки – через фланговые зоны. Или путём средних/длинных передач от внешних центральных защитников.

Также разграничение функций – но не столь жёсткое, как в системе 4-2-3-1 – существует между двумя фланговыми защитниками. Зобнин и Айртон могут одновременно подключаться к атакам, однако в позиционном наступлении предпочтительно, чтобы один находился чуть уже и ниже. А при быстрых атаках вперёд бежит только один из них, другой страхует зону.

Раскритикованные новички «Спартака» вдруг зафеерили. Это заслуга Тедеско? Разбираемся в причинах преображения Понсе, Ларссона и Крала в матче с «Локо».

Резюме

Поиск баланса – тот самый процесс, с которого и нужно начинать работу в новом клубе. Тедеско на сегодняшний день справляется отлично. Где-то, возможно, в ущерб зрелищности в позиционной атаке. Зато добывать очки с такой структурой всяко проще.