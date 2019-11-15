Англия с блеском провела 1000-й матч! Крал вывел Чехию на Евро-2020

Первый игровой день 9-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 оказался богат на интересные события. Всё самое важное – в нашем обзоре.

Турция квалифицировалась на ЧЕ-2020 и помогла французам

Для исландцев гостевой матч с Турцией был последним шансом отобраться на Евро-2020 через квалификацию. До начала игры они отставали от турок на 4 очка и кровь из носу нуждались в победе.



Тем не менее в родных стенах команда Шенола Гюнеша оказалась для гостей непреодолимой преградой. Турки больше владели мячом и острее атаковали. Лишь в конце встречи исландцы смогли создать первый по-настоящему опасный момент у чужих ворот.



На 82-й минуте после подачи углового защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон выиграл борьбу в воздухе и ударил головой в дальний угол ворот. Вратарь был бессилен, но Мерих Демирал сумел отбить летящий мяч, находясь на ленточке. В результате Турция выстояла и вышла на Евро-2020, подарив путёвку на ЧЕ ещё и французам.

Португалия уничтожила Литву

Исход матча Португалия – Литва изначально не вызывал сомнений. К старту 9-го тура литовцы подходили лишь с одним очком, поэтому рассчитывать на то, что они смогут в гостях справиться с португальцами, вряд ли стоило.



Героем матча стал недавний антигерой «Ювентуса» Криштиану Роналду, обидевшийся на главного тренера Маурицио Сарри. В игре с Литвой португальский форвард оформил хет-трик, благодаря чему обогнал Артёма Дзюбу в гонке бомбардиров.



Криштиану открыл счёт в матче уже на 7-й минуте точным ударом с одиннадцатиметровой отметки. Вскоре он удвоил преимущество своей команды, пробив с линии штрафной точно в дальний угол ворот.



После перерыва хозяева ещё сильнее взвинтили темп и буквально уничтожили соперника. За первые 20 минут второго тайма они забили аж четырежды. Отличились Пицци, Пасьенса, Бернарду Силва и Роналду.



Оставшиеся минуты встречи стали формальностью. Португальцы спокойно доиграли матч и заработали три очка. Несмотря на очередную победу, команде Фернанду Сантуша ещё предстоит побороться за путёвку на ЧЕ-2020 со сборной Сербии.

На своём поле сербы не без труда одолели Люксембург. Благодаря дублю Митровича, который, кстати, сравнялся с Дзюбой по количеству забитых мячей, и голу Радоньича они победили со счётом 3:2.

Сейчас у португальцев 14 очков, а у сербов – 13. Кому в итоге достанется второе место группы B, команды решат в последнем туре отбора ЧЕ-2020. Сербии предстоит поединок с Украиной, а Португалии — с Люксембургом.

Англичане грандиозно отметили юбилей

Для Англии домашняя игра с Черногорией стала символичной сразу по трём причинам: она была 1000-й в истории сборной, её провели спустя ровно 147 лет после первого матча английской национальной команды, и, наконец, победа в этой встрече обеспечила родоначальникам футбола путёвку на Евро-2020.



Безжалостно отгрузив в ворота черногорцев 5 мячей в первом тайме, англичане показали, насколько этот матч был особенным для них. Хет-триком отметился Гарри Кейн, по голу забили Окслейд-Чемберлен и Рашфорд.



Во второй половине игры англичане были менее кровожадны и отличились лишь дважды. Сначала прострел Маунта замкнул Шофранац, отправив мяч в свои ворота, а затем Абрахам забил гол после передачи Санчо.



Итоговый счёт – 7:0. Англия квалифицировалась на Евро-2020, а Кейн сравнялся по количеству забитых мячей с лидером гонки бомбардиров Эраном Захави.

Крал помог Чехии сделать камбэк

Для того чтобы отобраться на Евро-2020, чехам было необходимо дома побеждать футболистов Косово. Для команды Ярослав Шильгавы эта задача оказалась не из лёгких. К середине второго тайма Чехия владела подавляющим преимуществом, но минимально уступала в счёте. На 50-й минуте гол в ворота Вацлика пришёл буквально из ниоткуда. После навеса Хадерджоная Нухиу выбежал из-за спин защитников и головой пробил точно в ближний угол.



Тем не менее хозяева смогли не только отыграться, но и добыть победу. Начало камбэку чехов положил хавбек московского «Спартака» Алекс Крал. Полузащитник поразил цель с дальней дистанции, застав вратаря соперника врасплох.



Спустя 10 минут Крал помог своей команде выйти вперёд. С линии вратарской хавбек пробил головой, после чего мяч, задев бедро Челюстки, оказался в сетке.



Одержав победу со счётом 2:1, сборная Чехии гарантировала себе путёвку на ЧЕ-2020.

Начало камбеку чехов положил хавбек московского «Спартака» Алекс Крал Фото: Thomas Eisenhuth/Getty Images

Франция лишь дважды забила Молдавии

Ещё до стартового свистка матча Франция – Молдавия стало известно, что команда Дидье Дешама досрочно квалифицировалась на Евро-2020. Вероятно, приятная новость настолько вскружила голову защитнику хозяев Клеману Лангле, что он начал жонглировать мячом прямо на своей половине поля. Наказание за грубую ошибку не заставило себя ждать. Вадим Раца обокрал француза, а затем вывел свою команду вперёд.



Тем не менее вскоре Франция сравняла счёт и погубила надежду на сенсацию. Варан воспользовался сутолокой в чужой штрафной и головой отправил мяч в сетку.



После перерыва хозяева усилили давление на ворота гостей, но выйти вперёд смогли лишь за 11 минут до конца матча. Реализовав пенальти, заработанный Динем, Жиру установил окончательный счёт.