Черчесов прокомментировал тему Акинфеева. Они не общались больше месяца

Сборная России прилетела в Санкт-Петербург, где сыграет завтра с Бельгией, и провела открытую тренировку и предматчевую пресс-конференцию. Во время открытого в течение 15 минут занятия Александр Головин тренировался в общей группе. Журналисты готовились к приятным новостям, но оказалось, что рано радовались. Полузащитник «Монако» всё-таки не примет участия во встрече с лидером группы.

Отборочные матчи Евро-2020: все оставшиеся интриги и расклады Занять первое место в группе будет непросто. Зато Дзюба может стать лучшим бомбардиром турнира.

На пресс-конференции Станислав Черчесов и Артём Дзюба показали идеальное взаимопонимание, к которому сборная России стремится на футбольном поле. В паре случаев, когда вопросы задавались и тренеру, и нападающему, Черчесов говорил за двоих. «Артём, видишь, как я отвечаю, чтобы ты не подставлялся? Я ёмко ответил на твой вопрос?» – обращался тренер к капитану. Дзюба только улыбался.

— Станислав Саламович, как прошёл сбор в Сочи? Как состояние Головина?

— Сбор прошёл так, как планировали. Поле и погода были хорошими. Что планировали, то сделали. Головин и в Сочи попробовал выйти на одну тренировку, и сегодня. Но есть проблема, которая помешает ему завтра сыграть.



— Кто второй и кто третий вратари в сборной России?

— Любимцев у меня нет. И Сослан Джанаев, и Антон Шунин в хорошем состоянии. Мы не делим вратарей на «второго» и «третьего». У нас нет основного состава, есть только стартовый.



— Играть под крышей не душновато?

— Мы заранее планировали здесь играть, так как никогда не знаешь, какая будет погода в ноябре. Нас всё устраивает. Вроде бы не душно. Но лучше прокомментирует эту тему Артём, он здесь чаще играет.



— Ваше отношение к новой форме?

— Есть федерация, есть технический спонсор. Нужно доработать определённые нюансы, и тогда мы будем играть в новой форме. Мы в сборной эту тему не обсуждали. Кстати, та форма, в которой сейчас играем, вам тоже не нравилась. Чаще пишут больше, чем есть на самом деле. Давайте поговорим о футболе, а о моде – потом.

Почему сборной России сшили странную форму. И что с этим можно сделать Интересные детали того, как устроен этот процесс.

Adidas говорит, что РФС утвердил форму сборной. Как такое возможно? Вопросов становится всё больше.

— Правда, что вы разговаривали с Акинфеевым по поводу возвращения в сборную?

— Вы спрашиваете про форму, которую мы не обсуждали. Спрашиваете на тему Акинфеева, хотя мы с ним никогда этого не обсуждали. В последний раз виделись с ним 22 августа, на открытии его турнира. Перед пресс-конференцией специально посмотрел в телефоне: второй контакт у нас был 13 октября, когда Игорь просил поздравить сборную с победой. Вот и всё наше общение. После того как Игорь завершил карьеру в сборной, мы встретились с ним один раз. На сегодняшний день у него ничего не изменилось. Он сам может назвать причину. Если что-то изменится, он сможет играть за сборную, как любой другой гражданин России. Завтра в воротах будет играть Гильерме. Увидеть бы хоть раз источник, который распространяет эту информацию.



— У вас забивали голы девять игроков. Это хорошо?

— Девять авторов голов – это плюс. Мы не зависим от одного-двух игроков, и соперник не знает, кого больше опасаться. Стараемся разнообразить игру, чтобы каждый футболист больше себя проявлял.



— Алексей Миранчук и Зелимхан Бакаев могут заменить Головина? Почему Миранчук в сборной не так комфортно чувствует себя, как в «Локомотиве»?

— У нас есть время подумать об этом до игры. Мы разные сочетания пробуем. Если кому-то некомфортно, то это вопрос не ко мне. Мы вызываем футболистов, тренируем и стараемся, чтобы они проявили свои лучшие качества.



— Выход на Евро-2020 – это здорово. Но игрок сборной Украины намекнул, что Россия обыграла не самых сильных соперников. Что ответите на это? Матч с Бельгией – настоящая проверка?

— Не знаю, о ком вы говорите. Это к футболу не относится. Мы играем с фаворитом нашей группы. Для нас важно сравнить себя на уровне Бельгии, чтобы чётко понимать, над чем работать. Завтрашняя игра решает локальные задачи, а не глобальные. С одной стороны, есть место для творчества, а с другой, есть определённое спортивное эго, которое нужно удовлетворить.

В Сочи Дзюбу назвали дураком. Но вообще-то тут тоже в восторге от сборной Разборка сочинская (видео).

Дзюба подшутил над Черчесовым, когда он отвечал на вопрос по поводу Акинфеева, и назвал дату – 22 августа. «День рождения мой отмечали?» – спросил нападающий «Зенита». В остальном он был достаточно серьёзен.



— Артём, вам не душно играть под крышей?

— Мне не душно, я привык. Лучше играть под крышей, будет больше футбола. Для нас это не проблема. Погода не будет мешать.



— Почему вы стали так много забивать в последний год? Что изменилось?

— Надеюсь, вы не подкалываете, что я много забиваю? Для нашей команды, конечно, забиваю неплохо. Это происходит во многом благодаря атмосфере в команде. Играть за сборную – огромная честь. С радостью приезжаю. Мы сохранили фантастическую атмосферу, которая была на чемпионате мира. Благодаря этому играем и забиваем. Я – нападающий, поэтому и должен больше забивать. У меня больше моментов. Надеюсь, так и продолжится.



— Эден Азар после перехода в «Реал» не в лучшей форме. Арсен Венгер сравнил его с 500-килограмовой лошадью. Считаете, в связи с этим у сборной России появляется дополнительное преимущество?

— Про Криштиану Роналду тоже все говорят, что он никакой, а он в сборной забивает три мяча. После этого опять кричат, что он великий. Азар действительно не очень хорошо начал сезон, но теперь играет и забивает. В сборной Бельгии он звезда и главная ударная сила. Понятно, что здесь он комфортнее себя чувствует, чем в «Реале», где ему нужно время адаптироваться. Думаю, Азар по-прежнему опасен и будет хорош, как всегда. Он сам сказал: у Бельгии цель – выиграть десять матчей из десяти.



— Сборная России лишилась Головина. Его могут заменить Миранчук или Бакаев. С кем вам комфортнее?

— Меня безумно сильно расстраивает, что не будет Головина и Черышева. Это костяк сборной. Мы и со Швецией играли без нескольких человек. Те ребята, которые могут заменить Головина и Черышева, получают шанс. Думаю, все игроки мечтают себя проявить в сборной. Комфортно или некомфортно – неправильный вопрос. В футболе важен интеллект. В матче с Бельгией придётся много бегать и много думать. Главное быть готовым к этому. Мне всё равно, с кем играть. Решает Станислав Саламович, а команда, надеюсь, покажет максимум.

В сборную вызвали Ерохина. Вот кем ещё можно было заменить Черышева 4 кандидата.

— Как чувствуете себя физически? Недавно у вас были проблемы.

— Болячки какие-то накопились, но это часть большого спорта. Как и усталость. В нашем чемпионате мы не всегда играем, чаще бьёмся. Но не будет никаких оправданий. Приезжая в сборную России, мы подпитываемся энергетикой.



— Кого выделите в сборной Бельгии помимо Азара?

— Лукаку, Батшуайи, Мертенс, Де Брёйне — можно от любого из них ждать беды. Мы готовимся не к одному игроку, а к сопернику в целом. Понятно, что они там все крутые. У нас есть план, и мы будем его придерживаться.