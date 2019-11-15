Феерия Крала в сборной – головоломка для «Спартака». Где он эффективнее?

Покупка Крала за 12 млн евро в последние дни летнего трансферного окна стала одной из самых обсуждаемых сделок лета. Многих смущали в первую очередь два факта. Во-первых, сама цена, казавшаяся завышенной, учитывая всего один сильный сезон в «Славии». Во-вторых, непонятные перспективы в структуре «Спартака». Алекса вряд ли можно было назвать чистым опорником-разрушителем, по поводу его позиции много спорили, и в итоге никто до сих пор точно не понимает, где он полезнее: перед центральными защитниками в роли самого нижнего хавбека или в роли «бокс-ту-бокс» с большим объёмом перемещений.

Если при Олеге Кононове Крал постоянного места на поле так и не обрёл, то при Доменико Тедеско его функции стабилизировались. В системе нового тренера чех располагается в глубине, остаётся сзади при позиционных атаках, слева и справа от него в таких случаях играют Умяров и Бакаев, превращающиеся в инсайдов, а Крал при этом изредка может поменяться местами с Умяровым. Но именно изредка, наблюдается такая практика редко, за быстрые переключения из обороны в атаку и наоборот в первую очередь отвечает Наиль.



Стоит признать, что структура работает: Алекс, несмотря на пробелы в оборонительных навыках, справляется с ролью, дисциплинированно подчищает в опорной зоне, выполняет много отборов и перехватов и помогает команде соблюдать компактность. За первые матчи при Тедеско у Крала можно насчитать максимум две-три грубые ошибки.

Главное достижение Тедеско: «Спартак» почти перестал пропускать быстрые атаки Одна из самых губительных хронических болезней команды близка к излечению.

Однако игры сборной Чехии (в том числе и против Косово, состоявшаяся накануне) всякий раз заставляют призадуматься: а на те ли качества в «Спартаке» сделали ставку? В национальной команде Крал выполняет другие функции. Он играет второго опорника при системе 4-2-3-1, рядом с ним бегает более оборонительный Соучек, развязывающий спартаковцу руки с точки зрения созидания. В такой системе Крал тоже может ситуативно остаться нижним, но в целом он получает гораздо больше возможностей демонстрировать сильные стороны.



1) Набор скорости (она у него для представителя центральной зоны очень приличная), быстрое поглощение расстояния, поиск и понимание пространства, рывки в самые перспективные свободные полуфланговые зоны и к штрафной вторым темпом.



2) Продвижение мяча за счёт самостоятельного ведения.



3) Быстрые переключения из атаки в оборону, быстрое возвращение оборонительной позиции за счёт рывка.



4) Классные габариты и прыжок, дающие команде дополнительный адресат в штрафной для навесов с игры.



5) Неплохой удар со средней дистанции.



6) Обостряющие передачи. Крал намного лучше показывает диспетчерские качества, когда получает мяч лицом к чужим воротам, а не спиной. Это ограничивает его пользу при «билд-апе» (в сборной Чехии он, например, реже Соучека и даже атакующего полузащитника Дариды опускается вплотную к защитникам для поиска мяча), зато делает очень полезным ближе к финальной трети поля.

Итог: в игре против Косово Крал отдал четыре ключевые передачи (в «Спартаке» за последние три игры – всего две), забил отличный гол дальним ударом и ассистировал после углового. А ещё советую всем вновь пересмотреть класснейший гол Алекса в матче против Северной Ирландии в предыдущем микроцикле, где он пролез на скорости к штрафной после аута, ворвался в неё на дриблинге и уложил мяч в угол.

Вот теперь сиди и думай: вроде бы Крал и в сегодняшнем «Спартаке» надёжен и полезен, однако всё равно не покидает ощущение, что его качества в структуре Тедеско реализуются не в полном объёме. Кстати, если бы в составе красно-белых он играл так же результативно, как в Чехии, то и цена на него для следующих покупателей выросла. В мировом футболе всегда ценили и будут ценить в первую очередь то, что ярко блестит.