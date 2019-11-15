Эменике забивал за «Спартак» в ЛЧ, а сейчас не заиграл даже во 2-й лиге Бельгии

В России Эммануэля Эменике хорошо знают. Этот нигерийский форвард, который покинул «Фенербахче» после нескольких дней пребывания в тюрьме из-за подозрения в участии в договорных матчах, провёл в «Спартаке» два года. Первый получился особенно удачным: в 22 матчах первенства Эммануэль отличился 15 раз и помог команде под руководством Валерия Карпина занять итоговое второе место. Болельщикам запомнились его пять голов «Локомотиву» в двух матчах. Второй год, с назначением и отставкой Унаи Эмери, сложился для него, как и для остальной команды, хуже. После этого Эменике перебрался в Турцию за 13 млн евро. Оборачиваясь назад, можно сказать, что это было ошибкой.

Экс-игрок «Спартака» покинул бельгийский клуб спустя 2 месяца после перехода

Как дошло до 2-го дивизиона Бельгии

Эменике здорово провёл в Турции всего один сезон, в котором выиграл с «Фенербахче» чемпионат. После этого начались бесконечные аренды. Эменике забил несколько голов за «Аль-Айн» в чемпионате ОАЭ, сыграл несколько матчей за «Вест Хэм», а через четыре года после ухода из «Спартака» за 2,5 млн евро отправился в «Олимпиакосе». Ему тогда было 29 лет, но в Греции у Эммануэля тоже не сложилось. За год он только три раза вышел в основе. Болельщики «Олимпиакоса» сначала освистывали его, а потом перешли к угрозам, клуб выделил игроку охрану, а тренер отстранил от основы. Летом 2018-го Эменике стал свободным агентом.



31-летний нигериец так и не смог найти себе новую команду. Слухи о возвращении в «Спартак» оказались слухами, а тренер «Лас-Пальмаса» Пако Хемес, комментируя несостоявшийся переход форварда, сказал: «Эменике нет и не будет в моей команде». Зато Эммануэль женился на Мисс Нигерия-2014. Могло показаться, что он решил завязать с футболом, особенно если вспомнить слухи о том, что его возраст был занижен, которые появились в турецкой прессе во время его выступлений за «Фенербахче». Но сам игрок, которому весной исполнилось 32 года, не считал свою карьеру законченной.

Неудача в «Вестерло»

После нескольких попыток найти новую команду он договорился с «Вестерло». Это клуб из второго бельгийского дивизиона. Конечно, по сравнению с постоянным участником еврокубков «Олимпиакосом» это огромное понижение в классе, но и Эменике провёл год без игры. В общем, всё выглядело так, как будто ему надо набрать форму, а потом мощно провести остаток сезона. Но форму Эммануэль так и не набрал.



«Вестерло» претендует на выход в высшую лигу. В принципиальном матче с «Лёвеном» Эменике появился на поле в начале второго тайма, но не смог помочь своей команды отыграть минимальное отставание в счёте, даже несмотря на то что по ходу второго тайма «Лёвен» остался в меньшинстве. Что хуже, форвард ничем не отметился и в матче с абсолютным аутсайдером «Ломмелем». Всего у Эмануэля набралось пять выходов на замену.



В то же время футболист активно публикует свои фото в «Инстаграме» с рассуждениями на нефутбольные темы. «Никогда не опускайте голову, держите её всегда поднятой. И смело смотрите миру в глаза».

Недавно один из турецких болельщиков написал Эммануэлю в «Инстаграме». Он задал вопрос: «Король, почему ты не играешь?» — и неожиданно получил ответ. «Я путешествовал».

Через неделю в «Вестерло» решили не ждать, когда футболист наберёт форму. Клуб опубликовал заявление: «Эммануэль Эменике и «Вестерло» по обоюдному согласию приняли решение прекратить сотрудничество. Несмотря на многочисленные усилия, приложенные обеими сторонами, мы поняли, что игрок не может быть доведён до уровня, который хотели бы видеть обе стороны. «Вестерло» благодарит Эммануэля за выбор и доверие к клубу, а игрок хочет поблагодарить клуб за предоставленный ему шанс».



Жаль, что карьера Эммануэля после России пошла на спад. Но, возможно, она ещё не закончена. По крайней мере сам форвард точно не заявлял о намерении повесить бутсы на гвоздь. Теперь ему снова нужно найти клуб.