Главой судейского комитета стал крупный бизнесмен Ашот Хачатурянц. Как так вышло

На сегодняшнем исполкоме, который прошёл в Санкт-Петербурге, Александр Дюков объявил о назначении нового главы судейского комитета. Им стал Ашот Хачатурянц, сменивший на этой должности Николая Левникова, который руководил судейским комитетом с мая 2018 года.

«Реформа пока не произошла. Сегодня рассмотрена концепция и стратегия системы управления судейством. Работа велась давно, я об этом говорил ещё с лета. Мы её поддержали. Это первое. Второе – произошло назначение нового руководителя судейского комитета, Ашота Хачатурянца», — сказал президент РФС Александр Дюков на исполкоме РФС.

Кто такой Ашот Хачатурянц?

Новый глава судейского комитета родился в Кисловодске в 1968 году. Ашот Хачатурянц является выпускником Московского института нефти и газа имени Губкина. По окончании вуза работал в нефтегазовой промышленности, занимался политической деятельностью, а с 2008 года является генеральным директором ООО «Сбербанк Капитал».

Вопрос о том, почему бизнесмен вдруг оказался в судейском комитете волновал многих ещё летом, когда Хачатурянц только вошёл в его состав. Тогда в пресс-службе РФС пояснили, что практика включения в комитеты и комиссии РФС представителей бизнес-структур была и раньше, так как их опыт положительно сказывается на развитии футбола.

Кто был главой комитета раньше?

Николай Левников занимал пост президента Коллегии футбольных арбитров РФС с 2001 по 2006 год, позднее был главой департамента судейства и инспектирования Федерации Футбола Казахстана. Судейский комитет он возглавил в 2012 году, сменив на посту Владимира Чуба.

«Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, поэтому руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц, — рассказал на заседании исполкома РФС Александр Дюков, — который принимал участие в разработке концепции». Впрочем, вполне вероятен вариант, при котором Левников продолжит работу в РФС. Как заявил Дюков, есть вероятность, что Левников станет национальным инструктором по судейству.