РФС отстранил Вилкова! И забраковал новую форму сборной России

Перед матчем с Бельгией в Санкт-Петербурге прошла конференция Российского футбольного союза, после которой президент РФС Александр Дюков приехал к журналистам. Обычно в таких случаях звучат шаблонные и утомительные фразы, но на этот раз решения принимались и доносились с огоньком. В российском футболе в ближайшее время многое поменяется, а стартовые шаги выглядят так.

1. Сборная отказалась от новой формы adidas. РФС надеется на эксклюзивный дизайн

Дюков пошёл на принцип:

— «Адидас» начал работу по нашей новой форме летом 2018 года. РФС высказал пожелания и не согласовал первый вариант. В январе 2019 года «адидас» предложил новую версию, но также не получили нашего одобрения. Однако комплекты были пущены в производство без нашего согласования. В результате мы получили то, что получили. Считаем этот дизайн неудачным и надеемся, что «адидас» проведёт работу над ошибками. А пока будем играть в старой форме.

Почему сборной России сшили странную форму. И что с этим можно сделать Интересные детали того, как устроен этот процесс.

Adidas говорит, что РФС утвердил форму сборной. Как такое возможно? Вопросов становится всё больше.

Проект курировал гендиректор РФС Александр Алаев. Его призвали к ответу. Его голос звучал мягче.

— Мы просили «адидас» убрать триколор на рукавах ещё в сентябре. Это было сделано, после чего вернулись к дискуссии о том, чтобы всё-таки вернуть символику, потому что форма казалась простоватой. Но окончательного решения не было. Плюс те варианты, которые мы рассматривали на эскизах, немного не совпали с увиденными на презентации.

— Тогда стало понятно, что проблема не только с дизайном, но и с качеством, — жёстко добавил Дюков.

— Но мы будем решать проблему вместе, потому что сотрудничаем 12 лет, — сгладил Алаев. — Всё это наша общая ошибка, в том числе и презентация. Просто в тот момент, когда мы увидели реакцию СМИ и фанатов, поняли, что в ситуацию надо вмешиваться. Ничего критичного не произошло, у нас есть время, чтобы исправить ситуацию. Сейчас мы надеемся, что «адидас» сделает нам эксклюзивную форму.

А на то, что будет дальше, опять холодно намекнул Дюков.

— Речи о разрыве контракта с «адидасом» не идёт. Но когда в 2021 году контракт истечёт, то мы проведём конкурс, где дадим шанс в том числе и российским компаниям. Второстепенным рынком Россия дальше быть не готова. Уже ясно, что сборная России выбьет себе уникальный комплект.

2. Черчесову предложен новый контракт. Совмещения не будет

Нынешнее соглашение Черчесова со сборной России истекает сразу после Евро-2020. Предвкушая новые разговоры о «Спартаке», РФС действует с опережением.

— Мы сделали новое предложение Черчесову, находится на рассмотрении у Станислава Саламовича, — сказал Дюков и тут же ответил на вопрос о совмещении. — Я отношусь к параллельной работе в клубе негативно. Тем более Черчесов посвящает работе со сборной всё своё время. Поэтому просто не понимаю, как это совмещение вообще возможно.

Черчесов прокомментировал тему Акинфеева. Они не общались больше месяца На пресс-конференции Станислава Черчесова и Артёма Дзюбы мы узнали, что Александр Головин не сыграет с Бельгией.

3. Судей ждёт реформа. И повышение зарплаты. Комитетом будет руководить миллиардер

Дюков давно говорил, что собирается реформировать судейство. Теперь проект будут курировать не бывшие рефери, а бизнесмен. Вместо Николая Левникова, который получил назначение по системе УЕФА, судейский комитет возглавит гендиректор «Сбербанк. Капитал» Ашот Хачатурянц. Именно он принимал участие в разработке новой концепции судейства, которую скоро представят. Пока же Дюков сформулировал несколько принципов:

а) единый стиль судейства, соответствующий современному, интенсивному футболу. Мы должны понимать, по каким критериям принимаются те или иные решения;

б) введение единого рейтинга судей и инспекторов, влияющий на повышение зарплаты. Прежние суммы в районе 90 тысяч рублей для главного арбитра больше не являются адекватными. Но если оклад сохранится, то премии будут выплачиваться в зависимости от рейтинга и оценок;

в) расширение географии VAR. В новом офисе РФС будет сформирована штаб-квартира ВАР и постепенно видео-ассистенты арбитра появятся на всех матчах РПЛ;

г) PR.

И здесь фразу Дюкова лучше прочитать целиком.

— Мы можем провести реформы, но со временем всё равно появятся недовольные. Нам нужно донести до людей, как на самом деле трактовать тот или иной эпизод. Ведь даже сейчас, если судья принимает правильное решение, то находится кто-то, имеющий доступ к СМИ, который выражает другую точку зрения и клеймит судей. А если же кто-то с критикой не согласен, то его называют либо идиотом, либо коррупционером.

Также мы всегда готовы простить футболистов или тренеров, но не упускаем шанса сделать козлов отпущения из судей. Или же, наоборот, можем хвалить игрока за идеальный гол, но когда рефери принимают сложное, но верное решение — мы не ценим и об этом не говорим. Нам всем нужно быть объективнее даже не смотря на то, что судьи, конечно, сами виноваты в разговорах, которые имеют место быть сейчас.

Главой судейского комитета стал крупный бизнесмен Ашот Хачатурянц. Как так вышло Спокойно, Егоров продолжит работу.

4. Егоров остаётся, Вилков – отстранён, иностранцев не будет

У Дюкова, конечно, спросили, как менять отношение к судьям, если образ того же Михаила Вилкова априори предполагает повышенное внимание и недоверие к его работе? И тут президент РФС неожиданно начал комментировать моменты матча «Зенита» с ЦСКА.

— По поводу Вилкова могу сказать, что ключевые ошибки бывают не только у него. В матче «Зенита» с ЦСКА Александр Егоров вообще поставил ему положительную оценку. Могу сказать, что я с ней не согласен. В начале матча произошёл эпизод, когда не была показана ни жёлтая, ни красная карточка Азмуну. Это решение повлияло на ход матча. Хотя тот же эпизод с удалением Бийола был трактован верно — это карточка, по всем рекомендациям. Но всё равно положительной оценки здесь быть не может.

В матче «Оренбурга» с «Уфой» действия судьи действительно повлияли на результат. Нами принято решение об отстранении Вилкова. В следующих турах он работать не будет.

Хотя, повторю, нельзя сказать, что он судит безобразно и что ошибки бывают только у него. Плюс ко всему, нам действительно нужно стремиться к идеальному судейству, но оно невозможно, потому что бывают эпизоды, которые можно трактовать по-разному, из-за чего всегда появляются недовольные.

Михаил Вилков Фото: РИА Новости

Но если Вилков отстранён, то Егоров пока остаётся.

— Егорову дано два месяца на исправление ситуации, в декабре же будет подведён итог работы. Да, есть недовольство, но нужно понимать, что на поле выходит не глава департамента, судьи, которые были воспитаны системой.

Александр Егоров Фото: РИА Новости

Но на поводу общественным запросам Дюков не идёт. Иностранных судей в РПЛ не будет.

— Считаю, что наши арбитры в состоянии качественно обслуживать лигу. При этом, мы также видим, как европейские судьи ошибаются и в матчах Еврокубков, и в играх национальных чемпионатов. То есть сначала мы пригласим иностранцев и будем говорить об исчезновении коррупционной составляющей, а затем через 3-4 ошибки вернёмся к словам Валерия Газзаева, который как-то сказал: «Вы кого нам привезли?».

Итак, ещё раз: российские судьи продолжат работать в своей лиге, повышение зарплаты, а вместе с этим медийную защиту и чёткие методички о принятии тех или иных решений. Если же кто-то не справится, то рейтинг отправит его в другие лиги, а мы увидим в матчах РПЛ новые лица.

5. РФС уедет из Дома футбола

Модная жизнь в уютных помещениях центра на Таганке и Цветном бульваре заканчивается. РФС переезжает.

— Нам нужна новая штаб-квартира – более удобная, где есть подходящие технические возможности и где все структуры российского футбола будут находиться в одном месте.

Надеемся, что в приличном. А не в том, к которому мы привыкли.