Тест. Футболисты РПЛ в сборных Бразилии и Аргентины: играли или нет?

В 20:00 по мск состоится товарищеский матч между сборными Бразилии и Аргентины. Многие из футболистов не только помогали российским клубам в чемпионате и еврокубках, но и выступали за национальные команды.



Мы подобрали двенадцать известных футболистов среди российских болельщиков. Сможете угадать, кто из них помогал своим сборным?

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