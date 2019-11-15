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Игроки РПЛ, выступавшие за сборные Аргентины и Бразилии

Футболисты РПЛ в сборных Бразилии и Аргентины
«Чемпионат»
Тест. Футболисты РПЛ в сборных Бразилии и Аргентины: играли или нет?
Скоро эти сборные сойдутся между собой.
Футбол / Прочие турниры 0

В 20:00 по мск состоится товарищеский матч между сборными Бразилии и Аргентины. Многие из футболистов не только помогали российским клубам в чемпионате и еврокубках, но и выступали за национальные команды.

Мы подобрали двенадцать известных футболистов среди российских болельщиков. Сможете угадать, кто из них помогал своим сборным?

Если у вас не отображается тест, перейдите по данной ссылке.

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