Тест. Футболисты РПЛ в сборных Бразилии и Аргентины: играли или нет?
Скоро эти сборные сойдутся между собой.
В 20:00 по мск состоится товарищеский матч между сборными Бразилии и Аргентины. Многие из футболистов не только помогали российским клубам в чемпионате и еврокубках, но и выступали за национальные команды.
Мы подобрали двенадцать известных футболистов среди российских болельщиков. Сможете угадать, кто из них помогал своим сборным?
Если у вас не отображается тест, перейдите по данной ссылке.
- 15 ноября 2019
-
20:15
-
20:10
-
19:54
-
19:53
-
19:44
-
19:42
-
19:28
-
19:16
-
19:11
-
19:04
-
18:46
-
18:40
-
18:33
-
18:31
-
17:58
-
17:44
-
17:40
-
17:39
-
17:25
-
17:00
-
16:41
-
16:37
-
16:15
-
16:14
-
16:13
-
15:50
-
15:46
-
15:22
-
15:17
-
15:02
-
15:00
-
14:48
-
14:40
-
14:38
-
14:28
Партнерский контент