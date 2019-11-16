До Питера Ругани с Микелой не доехали. Теперь могут отправиться в Англию

Слухи о том, что защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может перейти в «Зенит», утихли. Теперь виды на футболиста имеет «Милан». Кроме того, «Ювентус» готов включить Ругани и других футболистов в сделку по полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба. В этом сезоне Ругани выходил на поле лишь три раза, возможно, он и сам не против перебраться в другую команду. Но в любом случае Даниэле переедет не один. Его девушка Микела Персико поддержит любое решение любимого.

Как нетрудно догадаться по эффектному внешнему виду, Микела занимается модельным бизнесом, вокалом и работает телеведущей на одном из итальянских телеканалов. Девушка не забывает о тренировках в фитнес-зале, выкладывая фотографии и видео в «Инстаграме». Вместе с Даниэле они часто выходят на велопрогулки. Микела является настоящей болельщицей «Ювентуса». Несмотря на занятость, она часто посещает матчи, поддерживая команду и своего возлюбленного.