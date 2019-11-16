Российская «молодёжка» рвётся на Евро-2021. Солируют игроки ЦСКА и «Спартака»

Сборная России обыграла Латвию в матче отбора Евро-2021 U21



В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 U21 сборная России принимала Латвию. Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал российский защитник Игорь Дивеев, отправивший мяч в ворота соперника на 9-й минуте. В середине первого тайма с поля был удалён латвийский защитник Даниэль Балодис. На 65-й минуте преимущество хозяев увеличил хавбек Наиль Умяров.



Сборная России, набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу группы 5 отбора Евро-2021, Латвия (2) занимает последнее, 6-е место.

* Чемпионат Европы среди молодёжных команд. Таблицы

В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты сыграют с сербами. Встреча состоится в Нише на стадионе «Чаир» 19 ноября, начало — в 21:00 мск.

Головин не сыграет со сборной Бельгии



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что полузащитник Александр Головин пропустит матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии.



«У Головина есть проблемы, которые помешают ему сыграть с Бельгией. Он провёл с нами две тренировки, но на поле завтра не выйдет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. 19 ноября россияне проведут гостевую встречу со сборной Сан-Марино. Матч пройдёт в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.

Черчесов прокомментировал тему Акинфеева. Они не общались больше месяца На пресс-конференции Станислава Черчесова и Артёма Дзюбы мы узнали, что Александр Головин не сыграет с Бельгией.

Дюков объявил о назначении нового главы судейского комитета



Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о кадровом изменении в судейском комитете.



«Что касается того, что реформа произошла, – пока это не так. Сегодня рассмотрена концепция и стратегия системы управления судейством. Работа велась давно, я об этом говорил ещё с лета. Мы её поддержали. Это первое. Второе – произошло назначение нового руководителя судейского комитета. Николай Владиславович Левников провёл заседание судейского комитета, там эту концепцию поддержали. Но так как Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, то руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц, который принимал участие в разработке концепции.



Чуть позже мы расскажем о концепции и реформе. Безусловно, мы будем продолжать работу по обучению судей и инспекторов. Важно, чтобы, развивая систему, мы имели единый стиль судейства, соответствующий современному, интенсивному футболу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Главой судейского комитета стал Ашот Хачатурянц. Как так вышло и кто это Спокойно, Егоров продолжит работу.

Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ



Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.



«По поводу Вилкова могу сказать, что ключевые ошибки – они не только у него. Если же брать матч «Зенит» – ЦСКА, то Егоров поставил Вилкову положительную оценку. Я с ней не согласен, потому что в начале матча произошёл эпизод, когда не была показано жёлтая или красная на выбор, но карточка. Что касается VAR, то он поступил абсолютно правильно. Если бы он был уверен, что это чистая красная, то видеоассистент должен был вмешаться. В таких случаях VAR не применяют – это рекомендация ФИФА. Мнения разделились.



В ходе матча было ещё несколько эпизодов с судейством Вилкова. Что касается эпизода с Бийолом, то это чистая жёлтая карточка, по всем рекомендациям это так. Но, учитывая эпизод с Азмуном и Обляковым, принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

РФС отстранил Вилкова! И забраковал новую форму сборной России А ещё реформирует судейство, предлагает контракт Черчесову и уезжает из Дома футбола.

РФС предложил Черчесову новый контракт



Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о переговорах с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым относительно возможного продления сотрудничества.



«Мы сделали Черчесову новое предложение исходя из успехов сборной. Наше предложение находится на рассмотрении у Станислава Саламовича», — приводит слова Дюкова Sport24.



Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда выступила на домашнем чемпионате мира в 2018 году, где добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до стадии 1/4 финала. Выйти в следующий раунд команда не сумела, уступив будущему финалисту турнира Хорватии в серии пенальти.



Также сборная России досрочно гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года.

Гол Месси принёс сборной Аргентины победу в матче с Бразилией



Национальные команды Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Фахд». Финальный свисток зафиксировал победу аргентинских футболистов со счётом 1:0.



На 10-й минуте Бразилия получила возможность пробить пенальти, но мяч после удара нападающего Габриэла Жезуса прошёл мимо ворот. Через три минуты 11-метровый был назначен уже в пользу аргентинцев. Форвард Лионель Месси не переиграл голкипера соперников Алисона Бекера, но сумел добить мяч в ворота после его сейва.



В следующем товарищеском матче сборная Аргентины 18 ноября в Тель-Авиве сыграет с Уругваем, а национальная команда Бразилии на следующий день в Абу-Даби встретится с южнокорейскими футболистами.

Сборная Финляндии впервые в истории вышла на чемпионат Европы



В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборная Финляндия разгромила команду Лихтенштейна со счётом 3:0. Встреча состоялась в Хельсинки на стадионе «Телиа 5G-Арена». Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Его ассистентами были Хишам Закрани и Фредерик Акетт.

Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором забитого мяча стал Яссе Туоминен. В середине второго тайма преимущество финской национальной команды увеличил Теэму Пукки, который реализовал 11-метровый. На 75-й минуте Пукки довёл счёт до крупного, оформив дубль.



Благодаря этой победе Финляндия досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы. Такого достижения финская команда добивается впервые в истории.



Также завершился ещё один матч в группе J. Армения на своём поле уступила Греции со счётом 0:1.

Хохлов — кандидат на пост тренера «Сочи» в случае отставки Точилина



Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера «Сочи» в случае отставки Александра Точилина является бывший наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов.



В нынешнем сезоне «Сочи» набрал 13 очков в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. «Барсы» сейчас занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата.



Точилин работает в «Сочи» с 2018 года. В минувшей кампании команда под его руководством финишировала на втором месте в Футбольной национальной лиге.



Хохлов начал этот сезон в «Динамо». 43-летний специалист был отправлен в отставку после 12-го тура, когда его команда потерпела третье поражение подряд и увеличила серию без побед до пяти встреч.