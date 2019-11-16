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Россия — Бельгия, 16 ноября 2019, отбор Евро-2020, текстовая трансляция

Россия — Бельгия
«Чемпионат»
Россия — Бельгия: отвоюем первое место?! LIVE!
Следим за суперматчем вместе.
Футбол / Евро-2020 0
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 9-й тур
16 ноября 2019, суббота. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Бельгия

17:55. Традиционное фото из раздевалки.

17:40. Стадион пока пуст. Но это только пока.

17:25. Твиттер сборной анонсирует аншлаг на «Газпром Арене». Вот и славно.

17:20. Составы еще не обнародованы, но по вратарской позиции ясность появилась ещё вчера: в воротах Гилерме. Осталось выяснить обладателей остальных 10 мест в основе. Или девяти. Вы же не думаете, что капитан Дзюба останется вне старта?!

17:15. Коллега Панков уже на месте и делится с нами питерской атмосферой. Красота же?!

17:00. Сегодня в Петербурге у нас внушительная спецкорская бригада. С нашим онлайном вы не пропустите ничего важного и интересного из происходящего как вокруг матча, так и непосредственно на газоне.

17:00. А вы верите в выполнимость российской задачи-максимум? Голосуйте, оставляйте комментарии.

17:00. Приветствуем вас, друзья! Сегодня нас ожидает матч с приставкой «супер». В Петербурге, на местном красавце-стадионе, схлестнутся досрочные победители группы I квалификации Евро-2020. Фактически игра за первое место (а вместе с ним — дополнительные привилегии при жеребьёвке финального раунда). В первом круге бельгийцы оказались сильнее — 3:1, а это значит, что минимальной победы России будет мало. Желательно побеждать с разницей в два мяча. Но как это сделать, когда соперник за весь турнир не потерял ни одного очка и пропустил всего один гол?! Задачка… В одном можно быть уверенным: Дзюба и Ко как минимум постараются её решить. И дай бог им удачи!

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