Россия — Бельгия: отвоюем первое место?! LIVE!

17:55. Традиционное фото из раздевалки.

17:40. Стадион пока пуст. Но это только пока.

17:25. Твиттер сборной анонсирует аншлаг на «Газпром Арене». Вот и славно.

17:20. Составы еще не обнародованы, но по вратарской позиции ясность появилась ещё вчера: в воротах Гилерме. Осталось выяснить обладателей остальных 10 мест в основе. Или девяти. Вы же не думаете, что капитан Дзюба останется вне старта?!

17:15. Коллега Панков уже на месте и делится с нами питерской атмосферой. Красота же?!

17:00. Сегодня в Петербурге у нас внушительная спецкорская бригада. С нашим онлайном вы не пропустите ничего важного и интересного из происходящего как вокруг матча, так и непосредственно на газоне.

17:00. А вы верите в выполнимость российской задачи-максимум? Голосуйте, оставляйте комментарии.

17:00. Приветствуем вас, друзья! Сегодня нас ожидает матч с приставкой «супер». В Петербурге, на местном красавце-стадионе, схлестнутся досрочные победители группы I квалификации Евро-2020. Фактически игра за первое место (а вместе с ним — дополнительные привилегии при жеребьёвке финального раунда). В первом круге бельгийцы оказались сильнее — 3:1, а это значит, что минимальной победы России будет мало. Желательно побеждать с разницей в два мяча. Но как это сделать, когда соперник за весь турнир не потерял ни одного очка и пропустил всего один гол?! Задачка… В одном можно быть уверенным: Дзюба и Ко как минимум постараются её решить. И дай бог им удачи!