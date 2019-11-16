Россия — Бельгия: отвоюем первое место?! LIVE!

17:55. Традиционное фото из раздевалки.
17:40. Стадион пока пуст. Но это только пока.
17:25. Твиттер сборной анонсирует аншлаг на «Газпром Арене». Вот и славно.
17:20. Составы еще не обнародованы, но по вратарской позиции ясность появилась ещё вчера: в воротах Гилерме. Осталось выяснить обладателей остальных 10 мест в основе. Или девяти. Вы же не думаете, что капитан Дзюба останется вне старта?!
17:15. Коллега Панков уже на месте и делится с нами питерской атмосферой. Красота же?!
17:00. Сегодня в Петербурге у нас внушительная спецкорская бригада. С нашим онлайном вы не пропустите ничего важного и интересного из происходящего как вокруг матча, так и непосредственно на газоне.
17:00. А вы верите в выполнимость российской задачи-максимум? Голосуйте, оставляйте комментарии.
17:00. Приветствуем вас, друзья! Сегодня нас ожидает матч с приставкой «супер». В Петербурге, на местном красавце-стадионе, схлестнутся досрочные победители группы I квалификации Евро-2020. Фактически игра за первое место (а вместе с ним — дополнительные привилегии при жеребьёвке финального раунда). В первом круге бельгийцы оказались сильнее — 3:1, а это значит, что минимальной победы России будет мало. Желательно побеждать с разницей в два мяча. Но как это сделать, когда соперник за весь турнир не потерял ни одного очка и пропустил всего один гол?! Задачка… В одном можно быть уверенным: Дзюба и Ко как минимум постараются её решить. И дай бог им удачи!
- 16 ноября 2019
-
18:07
-
17:59
-
17:48
-
17:37
-
17:36
-
17:27
-
17:24
-
17:02
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:37
-
16:34
-
16:24
-
15:28
-
15:18
-
15:10
-
15:10
-
14:55
-
14:44
-
14:41
-
14:35
-
14:27
-
14:10
-
14:07
-
13:50
-
13:42
-
13:37
-
13:18
-
13:03
-
12:57
-
12:39
-
12:38
-
12:12
-
11:50