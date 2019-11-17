Как прославиться за секунду. Секрет успеха болельщицы «Ювентуса»

В матче 12-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» принимал на своём поле «Милан». В тяжелой борьбе хозяевам удалось вырвать победу благодаря голу Пауло Дибалы на 77-й минуте. По ходу встречи в объектив телекамер попала прекрасная болельщица «Ювентуса» Франческа Тадже, которая мгновенно стала звездой «Инстаграма». На её аккаунт за один день подписалось более 70 тыс. человек.

Очаровательная болельщица родом из пригорода Милана, но поддерживает не «Интер» или «Милан», а «Юве». Сама Франческа признаётся, что стала поклонницей «старой синьоры» ещё до своего рождения «в животе у матери», поскольку её родители – «ювентини». А потом, болеть за победителей – просто приятно.