Евро-2020 Россия не выиграет. Сборная Бельгии показала нам это

Пусть сборная Бельгии обладатель бронзы ЧМ-2018 и лучшая команда мира по рейтингу ФИФА, борьба за первое место в группе «I» продолжалась до последних туров отборочного цикла Евро-2020. Приятно, что сборная России сумела ввязаться в эту драку и показала свою силу. Перед матчем в Петербурге мы в глубине души надеялись на маленькое чудо – победу как минимум с разницей в два мяча. Капитан нашей команды Артём Дзюба пообещал сражаться как лев. Тренер Станислав Черчесов рассуждал об удовлетворении спортивного эго.

Черчесов прокомментировал тему Акинфеева. Они не общались больше месяца На пресс-конференции Станислава Черчесова и Артёма Дзюбы мы узнали, что Александр Головин не сыграет с Бельгией.

К сожалению, чуда не случилось. Бельгии мы пока не конкурент. Однако смешивать игроков сборной России с грязью после крупного домашнего поражения было бы несправедливо. Всё-таки в целом наша команда выдала хороший отборочный цикл, выиграв все остальные матчи и финишировав на втором месте в группе.

Вот главные события матча на «Газпром Арене»:



— Из тех 11 игроков, которые провели наибольшее количество минут в отборочном цикле Евро-2020, в основе сборной России не оказалось травмированных Александра Головина и Дениса Черышева, а также Фёдора Кудряшова. Защитник «Сочи» остался в запасе. Черчесов не стал «зеркалить» схему соперника, сыграв 4-2-3-1.



— Стартовый состав сборной Бельгии оказался ближе к оптимальному. Главный тренер гостей мог сожалеть разве что о травмах защитников Яна Вертонгена и Тома Мёнье. Роберто Мартинес не обманул, говоря накануне о том, что это будет важный матч для его команды.



— Организаторы устроили яркое предматчевое шоу, посвящённое творчеству «Кино», а группа детей красиво исполнила гимн России. «Вперёд, Россия!» – заряжал перед началом игры «голос стадиона». И команда Черчесова действительно пошла вперёд со стартового свистка. Мы увидели высокий прессинг с хитрыми ловушками, в которые хозяева стремились поймать хорошо нам знакомого Акселя Витселя, и стремление использовать традиционную слабость левого фланга обороны сборной Бельгии, где играли вингер Торган Азар и небыстрый Томас Вермален. К сожалению, вспышка активности продолжалась только 10-15 минут, а потом взял своё класс гостей.

«Наши парни». Перформанс болельщиков сборной России перед матчем с Бельгией

— Бельгийцы быстро сориентировались и спокойно выходили из-под давления. Во многом это обеспечили Тоби Алдервейрелд и Кевин Де Брёйне. Первый гол стал следствием ошибки Романа Зобнина, потерявшего мяч после собственного отбора.



Команда Мартинеса использовала своё страшное оружие – быстрые контрвыпады. Вдобавок Марио Фернандесу не хватило резкости, чтобы помешать Торгану Азару. Натурализованный бразилец и так-то успешнее созидает, чем разрушает, а сейчас он, возможно, по причине какого-то повреждения, явно не в оптимальном состоянии.



— Оборона сборной России не знала, что делать и с самым звёздным Азаром, Эденом из «Реала». Он, кажется, сбросил несколько лишних килограммов, здорово ломал наши линии. Новичок Мадрида стал автором второго гола. Бельгийцы вновь легко вышли из-под прессинга, задержали мяч на половине поля соперника, а Азар воспользовался тем, что его оставили без опёки на подборе после единоборства Андрея Семёнова с Ромелу Лукаку.

Пространство картонного Дзюбы. Пора любить не сборную России, а родину Егоров – о том, что есть цели важнее, чем победа над Бельгией или на всём Евро-2020.

— Первый тайм сборная Бельгии выиграла по ударам – 7:3 (в створ – 5:1). По игре же превосходство одного из фаворитов Евро-2020 выглядело внушительнее. По крайней мере, так казалось с трибун. Не совсем к месту, но вспомнилось, что главного тренера «Зенита» Сергея Семака критиковали за пять защитников и оборонительную тактику в матче с «РБ Лейпциг» на этом же стадионе. Сегодня бельгийцы продемонстрировали, что будет, если дать пространство более быстрому и классному сопернику. У защитников из чемпионата России просто нет привычки к игре на таких скоростях. В эпизоде с третьим голом гости настолько просто разорвали хозяев, что Де Брёйне, а не Лукаку или Азар, убегал один на один, но не стал бить сам, а получил возможность сделать передачу опять же совершенно свободному Эдену. Занавес.

— Было бы преувеличением утверждать, что в первом тайме сборная Бельгии выдала сто процентов, а после перерыва гости окончательно перешли на эконом-режим. Впервые сфолили лишь на 65-й минуте. Тем не менее и этого оказалось достаточно, чтобы мяч ещё раз побывал в сетке ворот Гильерме. Лукаку подхватил мяч, не заметил Георгия Джикию и мощно пробил в ближний угол. К слову, началось всё с того, что поздно пошёл в прессинг свежий Зелимхан Бакаев.



— За что можно похвалить хозяев, так это за характер. Игроки сборной России не опустили рук и при счёте 0:4. Во втором тайме даже перебили бельгийцев – 9:4 (в створ – 3:3). Наградой стал гол Джикия. Часть болельщиков проводила команду Черчесова аплодисментами – так и должно быть.