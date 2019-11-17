Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе. Россия, не расслабляться!

Сборная России потерпела разгром в матче отбора Евро-2020 с Бельгией
В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда России принимала сборную Бельгии. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Первый гол забил нападающий бельгийцев Торган Азар на 19-й минуте. Его брат Эден Азар увеличил преимущество «красных дьяволов» на 33-й минуте. В конце первого тайма Э. Азар оформил дубль. В середине второй половины ещё один мяч в ворота России отправил форвард Ромелу Лукаку. На 79-й минуте отличился защитник россиян Георгий Джикия.
Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе Евро-2020
Национальная команда Сан-Марино на домашнем поле потерпела поражение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:3.
Автором единственного гола хозяев стал полузащитник Филиппо Берарди на 76-й минуте после передачи хавбека Лоренцо Лунадея. Этот мяч стал первым для Сан-Марино в квалификации Евро-2020. В девяти встречах команда Франко Варреллы пропустила 46 голов.
Сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020 U19
В Кардиффе на стадионе «Кардифф Интернейшнл Спортс» состоялся матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 U19 Россия — Уэльс. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 2:2.
Первый мяч забил российский нападающий Кирилл Косарев на 30-й минуте. В середине второго тайма защитник Уэльса Неко Уильямс сравнял счёт, забив с пенальти. В конце матча в ворота России был назначен второй 11-метровый удар, который тоже реализовал Уильямс. Спустя три минуты отличился защитник россиян Данила Прохин.
Сборная Уэльса, набрав 4 очка, возглавляет турнирную таблицу группы 5 отбора Евро-2020, Россия (2) занимает предпоследнее, третье место.
«Локомотив» намерен арендовать форварда «Монако» Оньекуру
Форвард «Монако» Генри Чуквуэмека Оньекуру может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает Complete Sports.
Согласно информации источника, «железнодорожники» намерены арендовать 22-летнего нападающего монегасков в зимнее трансферное окно.
Оньекуру перешёл в «Монако» этим летом из «Эвертона». Его трансфер обошёлся монегаскам в € 13,5 млн. В текущем сезоне нигериец принял участие в 4 матчах на клубном уровне. На счету форварда 1 результативная передача. Контракт игрока с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.
Уткин: работа на Евро-2020? Я закончил с комментированием
Известный блогер Василий Уткин в своём «инстаграме» ответил на вопросы подписчиков.
Один из пользователей поинтересовался у Василия, будет ли он работать комментатором на предстоящем чемпионате Европы, который пройдёт летом следующего года. Уткин ответил на вопрос следующим образом: «Я закончил с комментированием».
Уткин работал комментатором и ведущим на телевидении с 1992 по 2017 год.
Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему азиатскому футболисту года
Азиатская футбольная конфедерация в своём официальном «твиттере» огласила имена номинантов на приз лучшему футболисту континента в 2019 году.
В итоговый список из трёх игроков вошли нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун, защитник «Айнтрахта» и сборной Японии Макото Хасебе и форвард «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин.
Имя победителя в номинации будет объявлено в ходе торжественной церемонии, которая состоится в Гонконге 2 декабря.
«Локомотив» готов отпустить братьев Миранчуков в Европу за € 25 млн
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» готов продать полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в европейские клубы за € 25 млн в сумме.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация, согласно которой «железнодорожники» оценивают братьев в € 100 млн. Сообщалось, что в услугах Алексея заинтересованы «Милан» и «Наполи», также за его прогрессом следят скауты «Ювентуса». За выступлениями хавбека долгое время наблюдает и «Зенит».
- 17 ноября 2019
-
00:57
-
00:55
-
00:40
-
00:40
-
00:36
-
00:35
-
00:35
-
00:02
- 16 ноября 2019
-
23:56
-
23:50
-
23:38
-
23:34
-
23:24
-
23:23
-
23:10
-
23:10
-
23:02
-
23:02
-
22:56
-
22:53
-
22:47
-
22:46
-
22:41
-
22:41
-
22:35
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:22
-
22:16
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:52
-
21:39