Похоже, нам опять достанется Бельгия. Первые расклады перед Евро-2020

Менее чем через две недели, 30 ноября в Бухаресте состоится жеребьёвка финальной стадии Евро-2020. Сборная России узнает своих соперников по группе «В», матчи которой пройдут в Петербурге и Копенгагене. Попробуем разобраться, кто может достаться команде Станислава Черчесова.
Таблица отборочного раунда Евро-2020
Каковы принципы жеребьёвки финальной стадии Евро-2020
Наверное, ещё никогда жеребьёвка финальной стадии чемпионата Европы не была такой сложной. Слишком много условий, которые нужно соблюсти при делении сборных на группы. Сообщалось, что УЕФА может даже прибегнуть к помощи специального комитета в администрации, после чего провозгласит принципы и рассортирует команды по корзинам.
Напомним, на Евро-2020 поедут 24 сборные – будет шесть групп по четыре команды. Соответственно, перед жеребьёвкой всех будущих участников турнира распределят по четырем корзинам в соответствии с их рейтингом. Причём это не рейтинг ФИФА. Принцип распределения связан только с выступлением сборных в квалификации:
Корзина 1: шесть лучших по набранным очкам команд, занявших первые места в группах отбора Евро-2020.
Корзина 2: четыре оставшихся победителя групп и две лучшие команды, занявшие вторые места.
Корзина 3: следующие шесть команд (3-8 места по рейтингу), занявшие вторые места.
Корзина 4: две худшие команды (9-10 по рейтингу) из занявших вторые места, а также четыре победителя «стыков» Лиги наций.
Однако в УЕФА предупредили, что будут при необходимости двигать сборные из одной корзины в другую. Это связано с определёнными ограничениями: фиксированными группами хозяев Евро-2020 и разведением некоторых соперников, например, России и Украины. Кстати, у тех команд, в чьих группах отборочного цикла было шесть сборных, а не пять, отбрасываются очки, набранные в матчах с аутсайдерами.
Кто уже вышел на чемпионат Европы
На сегодняшний день помимо команды Станислава Черчесова место в финальной стадии чемпионата Европы обеспечили себе ещё 15 сборных – это Бельгия, Италия, Хорватия, Англия, Польша, Испания, Украина, Франция, Германия, Нидерланды, Турция, Австрия, Чехия, Финляндия и Швеция.
Сборная России набрала достаточно много очков для команды, занявшей второе место в группе, поэтому должна оказаться при жеребьёвке во второй корзине. По всей видимости, одним из наших соперников на Евро-2020 будет ещё один хозяин группы «В» – сборная Дании. Для этого датчанам нужно либо не проиграть в понедельник в Ирландии, либо выиграть плей-офф в «стыках» Лиги наций. Обе задачи не так просты, как кажутся, но всё-таки высока вероятность, что Кристиан Эриксен и его партнёры справятся.
Почему России опять должна выпасть Бельгия
Для сборной России идеальным сценарием была бы победа в своей группе, либо попадание первую корзину Дании. Но понятно, что датчанам для этого не хватит набранных очков. Таким образом встречи с ещё одним сильным соперником команде Станислава Черчесова не избежать.
На сегодняшний день в топ-6 сборных по рейтингу входят Бельгия, Италия, Украина, Англия, Германия и Испания. Если ничего не изменится, на Евро-2020 нам опять придётся играть с бельгийцами. Всё дело в том, что итальянцы, англичане, немцы и испанцы точно попадут в другие группы, поскольку они, как и Россия, являются хозяевами финальной стадии. С украинцами мы тоже не можем встретиться. Следовательно, остаётся только один вариант – команда Роберто Мартинеса. Возможно, кого-то из топ-6 подвинет Франция, но и в этом случае приятного мало.
Россия, Бельгия, Дания… а кто четвёртый? Вот тут прогнозировать пока тяжело, поскольку всё зависит от результатов датчан. Если они выйдут напрямую, то из последней корзины нам могут достаться, к примеру, соседи финны, впервые попавшие на крупный турнир, или участники плей-офф Лиги наций. Добавим, что в таком случае Россия и Дания сыграют на Евро-2020 по два матча дома, а где между собой – решит жеребьёвка. Если же датчане выходят через «стыки», наши все игры проводят в Петербурге.
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