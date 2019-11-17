Лицо попроще, наши парни! Сборная России возвращается в прошлое

Полтора года мы имели дело с парнями, которыми можно было гордиться. Они гастролировали по городам России и действительно были для народа «нашими»: бились как храбрые мужики, с юмором и ненавязчиво доносили важные смыслы после матчей, выходили из отелей к детям, понимая, что для пацанов одно рукопожатие — это мечта и надежда.

И движуха не была односторонней: каждый человек в сборной получал удовольствие от того, что их уважают и любят все.



Даже СМИ.

Евро-2020 Россия не выиграет. Сборная Бельгии показала нам это Но сборная России всё равно заслуживает добрых слов за этот отборочный цикл.

А чего нам тоже было постоянно душнить и гундосить, если команда просто превосходила наши ожидания? Причём не только в футболе. Мы же и представить раньше не могли, что игроки будут растягивать баннер после матчей и исполнять исландские (на самом деле, в России это исполняли ещё в 90-х) хлопки вместе с фанатами. Парни это делали и, повторю, были нашими.



Но вот случилась Бельгия, лучшая сборная мира. Безнадёжные 0:3 к получасу. 1:4 в итоге. И что? Лица в пол, жидкие хлопки вместо переклички с трибунами, желание побыстрее сбежать не только с поля, но и со стадиона.



Хоть какие-то слова после матча сказал Дзюба. Но он за скобками. Артём — звезда, и это не сарказм, а спасение. Молодец и Комличенко — и не хочется думать, что здесь помогло воспитание Чехией.

Но остальные?



Бакаев, сыгравший прекрасно, проходя мимо прессы в микст-зоне, прятался под два капюшона, как будто на арене не плюс, а минус 20.



Зобнин держал телефон рядом с ухом и положил его в карман, как только добрался до выхода.



Живой и яркий Миранчук словил молчаливого и бледного.



Фернандес не мог говорить по-русски, Гильерме просто нечего было сказать.



Разве что Ионов буркнул, что с кем-то уже пообщался. Но мы этого кого-то не нашли.



Зато увидели эти сложные щи наряженных, ждущих подвоха и совсем не наших парней. Что, уже пришло время вернуться в угрюмое прошлое? Или настала пора потерять добрый образ? Разве для этого достаточно одного крупного поражения?



Подумайте, вы классно прошли этот отбор. Вы в последний момент лишились лидеров. Вы при всех грустных вводных рискнули сыграть в открытый футбол, чтобы выиграть минимум 2:0 у Бельгии.

Де Брёйне уничтожил сборную России даже из опорной зоны. Он лучший игрок матча Быстрый анализ провала сборной в Санкт-Петербурге.

Ну, не вышло. Ну, пустили четыре. Ну, не сыграли, как названные чемпионы Европы. Ну так подойдите после этого к не освистывающим вас трибунам, будьте с ними вместе как после побед, пошутите над собой и расскажите стране об Азаре — и спокойно готовьтесь побеждать дальше вместе с Россией.



Лица попроще, парни. Оставайтесь нашими. Иначе главная суперсила этой сборной России будет потеряна.