В Израиле стюард сбил игрока сборной Польши Кандзеру. Главные события евроотбора

Вчера завершился девятый отборочный тур чемпионата Европы. По его итогам стало известно, что хорваты, австрийцы, голландцы и немцы вышли на групповой этап. У всех команд осталось по одной игре, ещё восемь сборных могут выйти через отбор. Остановимся на главных событиях вчерашнего дня, не считая игры сборной России.

Влашич помог Хорватии выйти на Евро

В предпоследнем туре хорваты встречались со Словакией и одержали уверенную победу дома. Даже несмотря на то, что первый тайм был за словаками — именно они открыли счёт на 32-й минуте. Хорваты перевернули игру спустя 10 минут после начала второго тайма. Примерно с линии штрафной полузащитник ЦСКА Никола Влашич нанёс удар по воротам, и мяч залетел в сетку, коснувшись штанги.

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Другой полузащитник питерского «Зенита» Роберт Мак запомнился грубым фолом и удалением за вторую жёлтую карточку. Ситуация в группе Е теперь непростая: сразу три команды претендуют на выход в групповой этап вслед за хорватами. Чтобы вышла Словакия, им надо обыграть Азербайджан, а Венгрия и Уэльс должны сыграть вничью.

Стюард сбил игрока сборной Польши

Поляки уверенно обыграли Израиль со счётом 2:1, хоть это было для них необязательно. Уже на четвёртой минуте отличился игрок московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк. Аркадиуш Река подавал угловой, а Крыховяк точным ударом пробил голкипера и занёс мяч в правую «девятку». Гжегож носился по всему полю: отдавал передачи и успевал отрабатывать в обороне. Во втором тайме ещё один гол за поляков забил Пёнтек, но концовка получилась напряжённой. На 88-й минуте израильский полузащитник Мунас Даббур ворвался в штрафную поляков и точным ударом занёс мяч в правый угол.

После этого израильтяне почувствовали, что можно забить и помчались в атаку, но на 92-й минуте на поле выбежали болельщики. На протяжении двух минут они бегали по полю, и их никто не мог поймать. Стюард бежал за ними так быстро, что не заметил защитника Польши Кандзеру и снёс его. В течение двух минут ему оказывали помощь, но Кандзера смог вернуться в игру. Арбитр учёл инцидент и дал командам чуть больше времени, чтобы закончить матч, но Израиль ничего не смог сделать и проиграл.

Немцы вышли на Евро в 13-й раз подряд

Немецкая машина разобралась с белорусами со счётом 4:0. Надо сказать, что соседи имели шанс забить гол престижа на 75-й минуте, но Стасевич промазал. Зато Тони Кроос с великолепной передачи в штрафную от Гюндогана установил окончательный счёт игры на 83-й минуте. Тони отметился дублем в этом матче, до этого он завершил опасный момент на 55-й минуте, когда Гинтер отдавал передачу ему прямо на ногу. У белорусов были подходы к воротам немцев, но реализовывать свои моменты они не могли.

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Интересный факт: в этом отборочном турнире немцы самые дисциплинированные игроки. Только три жёлтых карточки, причём третья была показана только в этой игре — Робину Коху.

Нидерланды вернулись на крупный турнир

Нидерланды наконец-то вернулись на крупный турнир. Теперь точно. Накануне им надо было не проиграть Северной Ирландии, и они справились с этой задачей. Игра была не самой интересной, а самый опасный момент у ирландцев был на 32-й минуте, когда Стивен Дэвис пробивал пенальти после игры рукой Джоэля Велтмана — Дэвис пробил сильно выше ворот. У голландцев отличный матч провёл Дейли Блинд, который создавал подходы к воротам и бил с убойных позиций. Но счёт так и остался 0:0.

История в футболе Сан-Марино

В матче против Казахстана самая слабая команда в рейтинге ФИФА забила гол впервые за два года. В центре поля Лунадей сделал разрезающий пас на Марко Бернарди, а тот закатил мяч в дальний угол от вратаря. Правда, тот гол залетел на 77-й минуте и на результат не влиял. Казахи всё решили ещё в первом тайме, к 26-й минуте забив три мяча, поэтому гол Сан-Марино всего лишь сделал счёт 3:1. Официальный твиттер их сборной разрывался от комплиментов в адрес команды. Для них этот гол был настоящей победой, несмотря ни на что.