«Мы знали, что будут провокации». Матч ПФЛ закончился массовой дракой на поле

На выездной матч против фаворита группы «Юг» ПФЛ середняк — махачкалинский «Легион Динамо» отправился без группы ведущих игроков, находящихся в лазарете. Поэтому в течение всей встречи гости практически не думали о нападении и отчаянно отбивались от атак хозяев.



К концу поединка на табло в Астрахани горели цифры 1:1, а ситуация на поле приближалась к точке кипения: футболисты нервничали, всё чаще между ними стали возникать мелкие стычки.

Апогеем накала страстей в матче оказался финальный свисток. Сразу после окончания встречи между футболистами случилась словесная перепалка, которая вскоре переросла в массовую драку с участием запасных игроков. Двое футболистов от полученных ударов упали на газон, а одного повалили борцовским приёмом. К этому моменту на поле уже начали выбегать болельщики, но стороны всё же смогли уладить конфликт без их участия.

Пока наставник «Волгаря» Виталий Панов на повышенном тоне общался о чём-то с главным судьей встречи Максимом Матюниным, команды уходили в подтрибунное помещение.



«Мы доминировали всю игру, но немного остроты не хватало. Знали, что будут провокации, должны были быть более стрессоустойчивыми, не отвечать. Все это понимали, но, когда на игрока набрасываются трое и начинают сзади бить, это по меньшей мере некрасиво», — утверждал уже после игры Виталий Панов.



Начальник команды «Легион Динамо» Али Забитов во время флеш-интервью после окончания матчи о конфликте даже не упомянул.



«Мы ехали за победой, но и этот результат нас утроил. Ребята сделали всё, что смогли. Кто-то после игры может скажет, что мы затягивали время. Но не обязательно контролировать мяч, чтобы играть в футбол. Можно его просто отдать», — отметил Забитов.



Пока представители ПФЛ официально не комментировали массовую драку. Однако по факту скандального матча наверняка будет проведена проверка. Тогда и решат, кто прав, а кто виноват.