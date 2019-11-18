«И тогда Игнашевич собрал ребят, и они пошли к Гусу». 10 лет боли Марибора

Десять лет назад российский футбол из состояния весёлого задора имени Гуса Хиддинка вновь рухнул в подвалы, из которых не мог выбраться до домашнего чемпионата мира. 18 ноября 2009 года сборная России проиграла Словении и не попала на чемпионат мира в ЮАР. Все эти 10 лет любое упоминание Марибора не вызывает у российских болельщиков ничего, кроме печали и грусти.

Как проходил отбор

Та сборная России действительно была в полнейшем порядке. В июле 2009 года команда забралась на шестую строчку рейтинга ФИФА. В отборочной же группе команда Хиддинка уверенно разбиралась с крепкими Уэльсом и Финляндией и здорово провела оба матча против Германии. В Дортмунде только штанга не позволила дебютанту Дзагоеву свести матч к ничьей, а в Москве сборная России весь второй тайм кошмарила Германию при полных «Лужниках». Владимир Быстров возил 21-летнего Жерома Боатенга, почти забил через себя, а арбитр Массимо Бузакка не поставил чистый пенальти за фол на полузащитнике. В итоге россияне уверенно заняли второе место и попали в число сеяных при жеребьёвке стыковых матчей. Наша сборная могла попасть на Боснию и Герцеговину, Ирландию, Украину (нас тогда ещё не разводили), но досталась Словения. В итоговом успехе никто в России настолько не сомневался, что к началу ноября люди из РФС уже выбрали базу для проживания во время ЧМ.

Нормальные герои всегда идут в обход? Российская сборная почти весь матч держала словенцев за горло, но, ослабив в концовке хватку, позволила сопернику отквитать один из двух голов Билялетдинова и обеспечила себе нервотрёпку в Мариборе.

Первый матч

В первом матче сборная России, владея весь матч преимуществом, выиграла 2:1, пропустив гол в самом конце встречи.



«До 70-й минуты Словению в «Лужниках» мы просто возили, должны были заканчивать 2:0 и выходить спокойно в финальную часть. Но тут случилась эта ошибка в обороне, пропустили гол, который не вытекал из логики игры. В тот момент стало понятно, что в Мариборе будет фантастически тяжело», — вспоминает пресс-атташе той сборной Илья Казаков.



Дубль в той встрече оформил Динияр Билялетдинов, хотя вполне мог делать и хет-трик.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«После первого матча с сыном не общался, не отвлекал его. Перебросились парой слов и всё, — вспоминает отец Динияра – Ринат Билялетдинов. — У Динияра был момент при 2:0, когда он бил головой в девятку, чуть-чуть не залетело. Случись 3:0, было бы шикарно. При этом при счёте 2:0 в нашу пользу я, как практикующий тренер, был не согласен с заменами, которые были сделаны. Было понятно желание сделать счёт 3:0, но здесь всё сработало не в ту сторону. Одной из замен мы просто разрушили наш центр. Имена я называть не буду (Видимо, Билялетдинов имеет в виду замену Семака на Быстрова на 61-й минуте). Гол в первом матче пришёл именно из зоны подбора, из центра».

В эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко нападающий той сборной Словении Златко Дедич тоже вспомнил первый матч: «Сборная России была очень сильной командой с такими игроками, как Павлюченко, Аршавин, Жирков… Я помню, что в матче, который проходил в России, они играли очень хорошо и у нас вообще не было шансов в первом тайме. Нам очень повезло. Когда в первом матче счёт был 2:0, у Павлюченко была очень хорошая возможность забить третий гол. И если бы они забили третий мяч тогда, то для нас это был бы финиш. Но нам улыбнулась удача, и в последние три минуты мы забили очень важный гол. У нас появилась надежда на ответный матч, после этого гола мы поверили в то, что у нас есть возможность выйти на чемпионат мира», — говорит словенец.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После первого матча Хиддинк был уверен в конечном результате: «Мы надеялись, что обеспечим себе выход уже в московском матче. К сожалению, не получилось. Уверен, что сможем одержать победу в ответном поединке, поскольку мы действительно на это способны», — сказал тогда голландец на послематчевой пресс-конференции.

"Победа есть победа" В микст-зоне "Лужников" Сычёв призывал не расстраиваться, Семак говорил о вере в свои силы, а Виталий Мутко рассказывал, как болел за команду Владимир Путин.

Ответный матч

Отборочный матч ЧМ-2010. Словения – Россия – 1:0.



Гол: Златко Дедич, 44.



Словения: Самир Ханданович, Сесар Бошьян, Боян Йокич, Мишо Бречко, Марко Шулер, Александр Радославевич, Роберт Корен, Андраж Кирм, Златко Дедич (Далибор Стеванович, 90), Вальтер Бирса (Нейц Печник, 79), Миливое Новакович.



Россия: Игорь Акинфеев, Александр Анюков, Василий Березуцкий,



18.11.2009, Марибор, стадион «Людски врт», 12 510 зрителей. : Златко Дедич, 44.Самир Ханданович, Сесар Бошьян, Боян Йокич, Мишо Бречко, Марко Шулер, Александр Радославевич, Роберт Корен, Андраж Кирм, Златко Дедич (Далибор Стеванович, 90), Вальтер Бирса (Нейц Печник, 79), Миливое Новакович.Игорь Акинфеев, Александр Анюков, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич , Ренат Янбаев (Сергей Семак, 46), Игорь Денисов, Динияр Билялетдинов (Павел Погребняк, 77), Константин Зырянов, Юрий Жирков, Андрей Аршавин, Роман Павлюченко (Александр Кержаков, 46).

Но матч в Мариборе сразу начался нервно, уже на третьей минуте Акинфеев спас от верного гола, потом мяч от коленки Игнашевича чуть не залетел в наши ворота – спасла штанга. После этого, как казалось, сборная взяла себя в руки, но на 44-й минуте случился роковой момент — Дедич забил гол: «Получилась хорошая комбинация: Вальтер Бирса дал хороший пас в штрафную, мяч попал ко мне, и мне повезло забить. Это было очень эмоционально. Но у нас впереди было ещё 45 минут матча! Хорошо, что спустя 2-3 минуты прозвучал свисток на перерыв. В эти 15 минут мы собирали концентрацию на второй тайм, — продолжает вспоминать Дедич. — В этой игре мы играли хорошо, гораздо лучше, чем в первом матче в России. Но для больших результатов всегда нужно немного удачи, и в обоих матчах она нам помогла. То, что происходило после этой игры, было непередаваемо, это были большие эмоции. Это был самый важный гол в моей карьере».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На этом беды сборной не закончились, в самом начале второго тайма норвежский судья Хауге показал очень спорную прямую красную карточку Кержакову за атаку Хандановича.

Всю вторую половину сборная пыталась сравнять счёт, шикарный шанс был у Жиркова, но Ханданович вытащил удар в упор. В итоге забить наши так и не смогли, и финальный свисток потонул в гуле словенских болельщиков. Словенцы были вне себя от счастья: «Когда матч закончился, я стоял у раздевалки, ждал, когда придёт Гус, чтобы отвести его на пресс-конференцию. И тут пошли словенцы, которые были в диком восторге. Они просто прыгали от счастья, один из них со всей силы от радости ударил шкафчик, который стоял в подтрибунном помещении», — продолжает вспоминать Казаков.

Чужие на празднике жизни Чемпионат мира 2010 года пройдёт без России.Таков главный итог матча в Мариборе. В Южную Африку следующим летом отправятся словенцы, а мы будем смотреть турнир по телевизору...

А вот отец Динияра Билялетдинова считает, что наша сборная банально недонастроилась: «После второго матча я высказал своё мнение сыну только тогда, когда уже прошло достаточно времени. Не обсуждал состав, не обсуждал тактику, но сказал, что с первой минуты второго матча я поймал себя на мысли, что сборная вышла доигрывать первый матч. Было ощущение, что в голове сидела мысль не пропустить, а не желание выиграть. Команда не отошла от расстройства после пропущенного гола в первой игре».



Пребывая в полном шоке и апатии, сборная отправилась домой. «В самолёте из Марибора поначалу была полнейшая тишина и опустошённость. Потом Серёжа Игнашевич собрал ребят и большой компанией они пошли к Гусу и просили его остаться в сборной, так как его контракт летом 2010 года истекал. Мы сидели с тренерским штабом в первом салоне, игроки во втором. У нас тоже всё было тихо и без бесед, поэтому эта инициатива ребят стала большой неожиданностью. Пришло очень много игроков. Делегация растянулась гуськом. Хиддинк летел на первом ряду, а все остальные пять рядов были забиты ребятами, когда они пришли», — делится Казаков.

Хиддинк: ключевым стал гол словенцев в Москве После поражения от Словении, оставившего сборную России за бортом чемпионата мира, Гус Хиддинк рассказал о причинах неудачи и ответил на насущный вопрос, остаётся ли он в команде.

Контракт Хиддинк в итоге так и не продлил, а сборную возглавил Адвокат. Так бесславно завершился цикл одной из самых сильных версий сборной России в её истории.



— Тогда у нас была очень хорошая команда, пик формы которой ещё не был пройден, — считает Казаков. — Гус к турниру команду готовить умел. Но сложилось, как сложилось…



— Динияр долго отходил от того поражения. Наверное, отпустило только после уже окончания чемпионата мира 2010 года, — подытоживает Билялетдинов старший. — Не только его, но и всех остальных. Наша сборная была в самом соку, имела опыт 2008 году. Во время турнира было ощущение, что Словения занимала наше место…