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Италия – Армения – 9:1, Испания – Румыния – 5:0, гранды беспощадны

Италия — Армения — 9:1
«Чемпионат»
9:1, 6:1, 5:0… Италия нокаутировала Армению, Испания — Румынию
Результаты очередного игрового дня квалификации Евро-2020 – в нашем обзоре новостей.
Футбол 0

Сборные Швейцарии и Дании вышли на Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Гибралтара принимала национальную команду Швейцарии. Встреча состоялась на стадионе «Виктория» в Гибралтаре и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Голами в составе швейцарской сборной отметились Рубен Варгас, Кристиан Фасснахт, Лорис Бенито, Гранит Джака и Седрик Иттен, оформивший дубль в этой встрече. Автором единственного гола Гибралтара стал Рис Стач.

В другом матче 10-го тура группы D отбора Евро-2020 сборная Ирландии принимала Данию. Игра, проходившая на стадионе «Авива» в Дублине, завершилась ничьей со счётом 1:1.

Таким образом, национальные команды Швейцарии (17) и Дании (16) вышли в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа D. 10-й тур
18 ноября 2019, понедельник. 22:45 МСК
Гибралтар
Окончен
1 : 6
Швейцария
0:1 Иттен – 10'   0:2 Варгас – 50'   0:3 Фасснахт – 57'   1:3 Стач – 74'   1:4 Бенито – 75'   1:5 Иттен – 84'   1:6 Джака – 86'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа D. 10-й тур
18 ноября 2019, понедельник. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
1 : 1
Дания
0:1 Брайтвайт – 73'   1:1 Доэрти – 85'

Дания будет соперником сборной России на Евро-2020

Сборная Дании станет соперником сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

В матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 Дания на выезде сыграла вничью с национальной командой Ирландии со счётом 1:1. В итоге датчане финишировали на втором месте в турнирной таблице группы D, набрав 16 очков в восьми матчах. Сборная России, набрав 21 очко, занимает второе место в группе I.

Сборные России и Дании между собой провели всего один матч. 29 февраля 2012 года команды встретились в Копенгагене на стадионе «Паркен». Победу одержали россияне, благодаря голам Романа Широкова и Андрея Аршавина.

Евро-2012 станет вторым чемпионатом Европы, в групповой стадии которого сыграют 24 сборные. Матчи состоятся на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

Италия разгромила Армению в отборе Евро-2020 со счётом 9:1

Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счётом 9:1. Встреча состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».

Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором забитого мяча стал Чиро Иммобиле, которому ассистировал Федерико Кьеза. Через минут преимущество итальянцев увеличил Николо Дзаньоло с паса Иммобиле. На 29-й минуте счёт до крупного довёл Николо Барелла с передачи Леонардо Бонуччи. Через несколько минут четвёртый гол забил Иммобиле, которому ассистировал Дзаньоло. В середине второго тайма Дзаньоло оформил дубль с передачи Жоржиньо. На 72-й минуте шестой гол забил Алессио Романьоли. Затем отличился Жоржиньо, который реализовал 11-метровый. Через пару минут гол забил Риккардо Орсолини с паса Кьезы. На 79-й минуте разрыв в счёте сократил Эдгар Бабаян. Окончательный счёт установил Кьеза с передачи Орсолини.

Также завершились ещё два матча в группе J.

Греция — Финляндия — 2:1
Лихтенштейн — Босния и Герцеговина — 0:3

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 10-й тур
18 ноября 2019, понедельник. 22:45 МСК
Италия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Иммобиле – 8'   2:0 Дзаньоло – 9'   3:0 Барелла – 29'   4:0 Иммобиле – 33'   5:0 Дзаньоло – 64'   6:0 Романьоли – 72'   7:0 Жоржиньо – 75' (пен)   8:0 Орсолини – 77'   8:1 Бабаян – 79'   9:1 Кьеза – 81'

Сборная Испании разгромила Румынию в матче отбора Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании принимала национальную команду Румынии. Встреча состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Голами в составе испанской национальной команды отметились Фабиан Руис, Микель Оярсабаль и Херар Морено, который оформил дубль в этой встрече. Ещё один гол забил румынский игрок Адриан Рус, отправивший мяч в собственные ворота.

В других матчах 10-го тура группы F отбора Евро-2020 сборная Швеции разгромила национальную команду Фарерских островов со счётом 3:0, а Мальта проиграла сборной Норвегии (1:2).

Напомним, сборные Испании и Швеции досрочно вышли в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 10-й тур
18 ноября 2019, понедельник. 22:45 МСК
Испания
Окончен
5 : 0
Румыния
1:0 Руис – 8'   2:0 Морено – 33'   3:0 Морено – 43'   4:0 Рус – 45' (автогол)   5:0 Оярсабаль – 90+1'

Финский форвард Пукки обошёл Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Греции принимает национальную команду Финляндии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах. К 55-й минуте команды обменялись голами — 1:1.

На 27-й минуте матча счёт открыл нападающий «Норвич Сити» и сборной Финляндии Теэму Пукки. Этот гол стал 10-м забитым мячом в квалификации турнира для финского форварда. Таким образом, Пукки обошёл в гонке бомбардиров нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу, на счету которого 9 мячей в отборочном турнире.

Лидером гонки бомбардиров отборочного турнира Евро-2020 на данный момент является форвард сборной Англии Гарри Кейн, забивший 12 мячей.

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Сборная Уругвая в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Аргентины со счётом 2:2. Встреча состоялась в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд». Обслуживала матч израильская бригада арбитров во главе с Роем Рейншрейбером. Ему ассистировал Двир Шимон.

Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором забитого мяча стал Эдинсон Кавани, которому ассистировал Луис Суарес. В середине второго тайма аргентинская сборная восстановила равновесие благодаря голу Серхио Агуэро с передачи Лионеля Месси. На 68-й минуте уругвайскую национальную команду вывел вперёд Суарес. Спас Аргентину от поражения Месси, который реализовал пенальти в компенсированное время.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
18 ноября 2019, понедельник. 22:15 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 2
Уругвай
0:1 Кавани – 34'   1:1 Агуэро – 63'   1:2 Суарес – 68'   2:2 Месси – 90+2' (пен)

Жирков, скорее всего, не сыграет с Сан-Марино. Участие Головина под вопросом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности своих подопечных к заключительному матчу отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино, который состоится завтра, 19 ноября, в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино» и начнётся в 22:45 мск.

«Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провёл тренировку, хоть она и не была интенсивной. Вечером будет заключение от врача, и от этого будем исходить», — приводит слова Черчесова ТАСС.

В предыдущем матче сборная России на своём поле потерпела разгромное поражение от Бельгии (1:4). К тому моменту подопечные Черчесова уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020, однако упустили возможность побороться за первое место в группе.

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