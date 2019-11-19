9:1, 6:1, 5:0… Италия нокаутировала Армению, Испания — Румынию

Сборные Швейцарии и Дании вышли на Евро-2020



В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Гибралтара принимала национальную команду Швейцарии. Встреча состоялась на стадионе «Виктория» в Гибралтаре и завершилась победой гостей со счётом 5:1.



Голами в составе швейцарской сборной отметились Рубен Варгас, Кристиан Фасснахт, Лорис Бенито, Гранит Джака и Седрик Иттен, оформивший дубль в этой встрече. Автором единственного гола Гибралтара стал Рис Стач.



В другом матче 10-го тура группы D отбора Евро-2020 сборная Ирландии принимала Данию. Игра, проходившая на стадионе «Авива» в Дублине, завершилась ничьей со счётом 1:1.



Таким образом, национальные команды Швейцарии (17) и Дании (16) вышли в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

Дания будет соперником сборной России на Евро-2020



Сборная Дании станет соперником сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.



В матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 Дания на выезде сыграла вничью с национальной командой Ирландии со счётом 1:1. В итоге датчане финишировали на втором месте в турнирной таблице группы D, набрав 16 очков в восьми матчах. Сборная России, набрав 21 очко, занимает второе место в группе I.



Сборные России и Дании между собой провели всего один матч. 29 февраля 2012 года команды встретились в Копенгагене на стадионе «Паркен». Победу одержали россияне, благодаря голам Романа Широкова и Андрея Аршавина.



Евро-2012 станет вторым чемпионатом Европы, в групповой стадии которого сыграют 24 сборные. Матчи состоятся на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

Италия разгромила Армению в отборе Евро-2020 со счётом 9:1



Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счётом 9:1. Встреча состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».



Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором забитого мяча стал Чиро Иммобиле, которому ассистировал Федерико Кьеза. Через минут преимущество итальянцев увеличил Николо Дзаньоло с паса Иммобиле. На 29-й минуте счёт до крупного довёл Николо Барелла с передачи Леонардо Бонуччи. Через несколько минут четвёртый гол забил Иммобиле, которому ассистировал Дзаньоло. В середине второго тайма Дзаньоло оформил дубль с передачи Жоржиньо. На 72-й минуте шестой гол забил Алессио Романьоли. Затем отличился Жоржиньо, который реализовал 11-метровый. Через пару минут гол забил Риккардо Орсолини с паса Кьезы. На 79-й минуте разрыв в счёте сократил Эдгар Бабаян. Окончательный счёт установил Кьеза с передачи Орсолини.



Также завершились ещё два матча в группе J.



Греция — Финляндия — 2:1

Лихтенштейн — Босния и Герцеговина — 0:3

Сборная Испании разгромила Румынию в матче отбора Евро-2020



В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании принимала национальную команду Румынии. Встреча состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



Голами в составе испанской национальной команды отметились Фабиан Руис, Микель Оярсабаль и Херар Морено, который оформил дубль в этой встрече. Ещё один гол забил румынский игрок Адриан Рус, отправивший мяч в собственные ворота.



В других матчах 10-го тура группы F отбора Евро-2020 сборная Швеции разгромила национальную команду Фарерских островов со счётом 3:0, а Мальта проиграла сборной Норвегии (1:2).



Напомним, сборные Испании и Швеции досрочно вышли в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

Финский форвард Пукки обошёл Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020



В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Греции принимает национальную команду Финляндии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах. К 55-й минуте команды обменялись голами — 1:1.



На 27-й минуте матча счёт открыл нападающий «Норвич Сити» и сборной Финляндии Теэму Пукки. Этот гол стал 10-м забитым мячом в квалификации турнира для финского форварда. Таким образом, Пукки обошёл в гонке бомбардиров нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу, на счету которого 9 мячей в отборочном турнире.



Лидером гонки бомбардиров отборочного турнира Евро-2020 на данный момент является форвард сборной Англии Гарри Кейн, забивший 12 мячей.

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем



Сборная Уругвая в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Аргентины со счётом 2:2. Встреча состоялась в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд». Обслуживала матч израильская бригада арбитров во главе с Роем Рейншрейбером. Ему ассистировал Двир Шимон.



Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором забитого мяча стал Эдинсон Кавани, которому ассистировал Луис Суарес. В середине второго тайма аргентинская сборная восстановила равновесие благодаря голу Серхио Агуэро с передачи Лионеля Месси. На 68-й минуте уругвайскую национальную команду вывел вперёд Суарес. Спас Аргентину от поражения Месси, который реализовал пенальти в компенсированное время.

Жирков, скорее всего, не сыграет с Сан-Марино. Участие Головина под вопросом



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности своих подопечных к заключительному матчу отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино, который состоится завтра, 19 ноября, в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино» и начнётся в 22:45 мск.



«Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провёл тренировку, хоть она и не была интенсивной. Вечером будет заключение от врача, и от этого будем исходить», — приводит слова Черчесова ТАСС.



В предыдущем матче сборная России на своём поле потерпела разгромное поражение от Бельгии (1:4). К тому моменту подопечные Черчесова уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020, однако упустили возможность побороться за первое место в группе.