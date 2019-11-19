На Евро Россия может сыграть все три матча дома. Ещё есть шанс купить билеты!

Отборочный цикл на Евро-2020 подходит к концу, а это значит, что совсем скоро состоится жеребьёвка и начнётся новый этап продаж билетов. Рассказываем, как их купить.

На Евро-2020 готовимся к Бельгии и Дании. Свежие расклады Похоже, будет ещё и Финляндия. Изучаем расклады для сборной России перед жеребьёвкой после попадания сборной Дании на Евро-2020.

Для начала – сколько матчей сборная России сыграет в Санкт-Петербурге?



Напомним, что все «домашние» команды (те, кто принимает Евро) распределили по группам по географическому признаку. Получилось так:



Группа A: Италия, Азербайджан.



Группа B: Россия, Дания.



Группа C: Нидерланды, Румыния.



Группа D: Англия, Шотландия.



Группа E: Испания, Ирландия.



Группа F: Германия, Венгрия.



Как минимум два матча наша сборная проведёт в Санкт-Петербурге, а место игры с Данией (дома или в Копенгагене) определит жребий.

Когда пройдут матчи в Санкт-Петербурге?

Первая встреча состоится на следующий день после открытия турнира — в субботу, 13 июня. Следующая — в среду, 17 июня, далее – в понедельник, 22-го. Четвертьфинал назначен на пятницу, 3 июля, начало — в 20:00 мск.

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Что там по ценам?

Два кластера (А — Амстердам, Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург; В — Баку, Будапешт, Бухарест), три категории цены.

На матч открытия в Санкт-Петербурге можно попасть за € 75, на матчи группового этапа – за € 50.

Всего за € 30 можно будет попасть на матчи в Баку, Бухаресте и Будапеште.

На полуфинальные матчи и финал (все пройдут на «Уэмбли») самые дешёвые билеты обойдутся в € 195 и € 295 соответственно.

Сколько билетов уже продано?

Всего будет выпущено 3 млн билетов, из которых для болельщиков — 2,5 млн. Во время первого этапа продаж с 12 июля по 12 августа было подано 19,3 млн заявок. По итогам лотереи и дополнительного этапа для участников программы Fans First (ими должны были стать те, чьи заявки не удовлетворили) было распределено около 1,5 млн билетов.

А как проходит продажа и где покупать?

Здесь сразу стоит оговориться: покупать билеты нужно только на официальном сайте УЕФА. Вот здесь: euro2020.com/tickets. Иначе может получиться, как у желающих увидеть Роналду в Черкизове: купили на «официальном» сайте (а там отличается всего одна буква, кто ж разберёт), а потом не смогли попасть на стадион.



На указанном выше сайте вы заводите личный кабинет и ждёте 1 декабря – именно тогда стартует второй этап продаж. Для команд, вышедших на Евро, будет доступен пакет Follow my team – билеты на все матчи сборной в плей-офф. Разыгрываться они снова будут в формате лотереи – подаешь заявку и ждёшь ответа.

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Что за Fans First?

Участниками этой программы по идее автоматически становятся те, чьи заявки не удовлетворили во время жеребьевки. Если кто-то не оплатил свои билеты или отказался от них, то вам приходит письмо с предложением совершить покупку.



Мы решили узнать, как это работало во время первого этапа продаж, и для этого просто бросили клич в «Твиттере». Людей откликнулось немало: многие из них купили билеты в Санкт-Петербург, а кому-то повезло стать участником Fans First. Но тут всё оказалось не так просто.



О своём опыте рассказал болельщик Илья.



«Когда начался первый этап, я оставил заявки с двух аккаунтов на самые разные матчи – само собой, выбрал Питер, также указал Баку, потому что там были самые дешевые билеты, подал заявку на полуфиналы и финал в Лондону, ну и от балды указал Амстердам и Будапешт. А вдруг. В итоге после окончания первого этапа, дней через 10, пришли письма: «Ваша заявка частично удовлетворена». На одном аккаунте было только Баку, а на втором какой-то групповой матч в Питере (4 билета) и Баку (тоже 4 билета). Долго думал, платить или нет, потому что ехать в Азербайджан уже совсем перехотелось, но, чтобы получить билеты в Санкт-Петербурге, нужно было целиком оплатить заявку. Сделал.

А дальше началось самое интересное. Через 10 дней после подтверждения и оплаты заявок на почту пришло еще одно письмо: мол, ловите момент — появились ещё билеты, вот вам персональная ссылка. Как оказалось, такие письма приходили только тем, кто хотя бы что-то выиграл на первом этапе, и эта ссылка давала возможность покупать только те билеты, на которые вы оставляли заявки на первом этапе. Кому заявки вообще не удовлетворили такие письма не пришли (хотя именно эти люди должны были стать участниками программы Fans First. – Прим. «Чемпионата»). Это я точно знаю: читаю форму и состою в группах, где люди перепродают билеты.



Так вот, я сразу перешёл по этой ссылке, очередь сначала была небольшая — 5-10 минут, а потом уже достигала двух часов. Зашёл и обалдел: там были все билеты! На матчи в Питере отоварился по полной — 4 матча по 4 билета. На остальные не стал рисковать – во-первых, неизвестно, кто там будет играть, во-вторых, непонятно, что будет с ценами на билеты на самолет. Ссылка эта пришла где-то в часа 4 дня. Дешевые билеты в Питере быстро разобрали, но первая и вторая категории были до позднего вечера. Где-то через дней 10 ссылка стала недействительна. По ней, кстати, можно было зайти только со своего аккаунта», — поделился Илья.



Так что 1 декабря запасайтесь удачей и подавайте заявки на большее количество матчей – так больше шансов выиграть хоть что-то.

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Клуб болельщиков «Наши парни»

РФС открыл клуб болельщиков «Наши парни» — там можно будет не только узнавать последние новости о команде, получать призы и скидки, но и поучаствовать в розыгрыше кодов на покупку билетов на матчи сборной России на Евро-2020.

Всего будет разыграно 6000 кодов для приобретения 2 билетов. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте lk.rfs.ru и подать заявку. Если вы победили, то промокодом можно будет воспользоваться с 4 по 18 декабря.

Что нужно помнить при покупке билетов

· Самое важное – покупать только на официальном сайте.



· Нельзя подавать заявку со своего аккаунта на чужое имя – на сайте УЕФА говорится, что билеты предназначены только для личного пользования автора заявки и его/ее гостей.



· Не надо создавать тысячу аккаунтов на своё имя: «Если будет выявлено, что какое-либо лицо участвует в нескольких заявках – в качестве автора или гостя, – все эти заявки будут аннулированы и исключены из лотереи».



· В случае удовлетворенной заявки вам нужно будет выкупить все билеты, которые вы выиграли.



· Билеты нельзя использовать в коммерческих целях. Только если вы не официальный партнёр Евро-2020.



· Вы можете подать заявку не более чем на четыре билета на один матч.