Россия точно встретится с Данией на ЧЕ-2020. Чего нам ждать от этой сборной

Благодаря ничьей с Ирландией датчане в заключительном туре квалификации добыли путёвку на ЧЕ-2020. Они точно попадут из третьей корзины в группу, в которой будет сборная России. Что известно о будущем сопернике нашей команды?

Как Дания прошла отбор

В отборе к чемпионату Европы-2020 сборной Дании досталась лишённая топ-сборных, но при этом, крепкая группа D. За путёвку на ЧЕ скандинавы боролась со Швейцарией, Ирландией, Грузией и Гибралтаром.



Команда Оге Харейде начала квалификацию с сумасшедшего камбэка в игре против швейцарцев. За 6 минут до конца встречи датчане сумели трижды забить в ворота Яна Зоммера, отыгравшись со счёта 0:3. Следующая встреча Дании – с Ирландией вновь закончилась ничьей. Однако на этот раз победу упустили датчане. На 85-й минуте Шейн Даффи лишил команду соперника надежды на три очка.



Неважный старт разозлил датских футболистов. В результате в следующих двух встречах они сполна оторвались на Грузии и Гибралтаре, забив обеим сборным в сумме 11 мячей. В ответном поединке грузины смогли остановить набирающую ход Данию, а вот Швейцарию ждало поражение.



Ещё раз разгромив Гибралтар, команда Харейде практически гарантировала себе попадание на Евро. В заключительном туре квалификации нужно было лишь не уступить ирландцам. К счастью для датских болельщиков, их команда с этой задачей без проблем справилась.



Таким образом датчане заработали 16 очков и заняли второе место группы D, отстав от лидера – Швейцарии на один балл, но показав лучшую разницу забитых (23) и пропущенных мячей (6).

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Кто тренирует датчан

Норвежский 66-летний специалист Оге Харейде никогда не хватал звёзд с неба. В его тренерском портфолио значатся лишь две сборные и 7 скандинавских клубов, самый популярный из которых шведский «Мальмё». Тем не менее в каждой из стран, входящих в Скандинавию, Оге сумел добыть чемпионство. В Швеции он побеждал с «Хельсингборгом» в 1999 году и «Мальмё» в 2014 году, в Дании с «Брённбю» в 2002 году и в Норвегии с «Русенборгом» в 2003 году.



До сборной Дании опыт работы с национальной командой Харейде получил на родине. В 2003 году он возглавил сборную Норвегии, однако через пять лет бесславно покинул её, подав в отставку по собственному желанию из-за неудовлетворительных результатов.

Датскую национальную команду Харейде возглавил в декабре 2015 года, сменив легендарного специалиста Мортена Ольсена, который проработал с датчанами 15 лет.



Под руководством нового тренера скандинавы отобрались на ЧМ-2018 через стыковые матчи, обыграв Ирландию со счётом 5:1 по сумме двух встреч.



В России Дания добралась до 1/8 финала, уступив на этой стадии хорватам, однако прослыла едва ли на самой скучной сборной турнира. За 4 матча датчане забили всего лишь три мяча и пропустили трижды.



Сам Харейде отметился ещё до начала турнира благодаря своему гениальному прогнозу на ЧМ.



«Фавориты чемпионата мира – большие сборные. Но не Франция. Я не верю в эту команду», — говорил главный тренер датчан.

Кто лидер в сборной Дании

Главная звезда в команде Харейде, конечно же, полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен. В отборочном турнире к Евро-2020 хавбек стал лучшим в Дании не только по количеству результативных передач (3), но и по забитым голам (5). Эриксен занимает на поле позицию 10-ки и принимает участие практически во всех атаках команды, выполняя функции не только созидателя, но и порой завершителя.



Партнёры Кристиана менее известны, однако среди них есть немало выдающихся футболистов мирового уровня. Например, голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель, защитник «Челси» Андреас Кристенсен, полузащитник «Боруссии Дортмунд» Томас Делейни, экс-хавбек нашумевшего «Аякса», а ныне «Дженоа» — Лассе Шонне, форвард «Лейпцига» Юссуф Поульсен и нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг.



Пусть этот состав и не богат на громкие фамилии, зато очень сбалансирован. Как можно убедиться, хотя бы один крутой футболист у датчан есть в каждой линии.



По данным Transfermarkt, состав Дании оценивается в 339,5 млн. евро (12-е место по стоимости команды в ФИФА). Для сравнения, практически столько же стоят все футболисты сборной Уругвая (339,2 млн. евро), а наша сборная оценивается в 185,35 млн. евро (23-е место по стоимости команды в ФИФА).

Какие у датчан сильные и слабые стороны

После единственной нулевой ничьи на чемпионате мира в России полузащитник Франции Нголо Канте говорил: «Мы добились первого места, играя против очень организованной команды. Сложно было найти слабые стороны в датской обороне».



Тогда хавбек точно не льстил и не лукавил. Команда Харейде очень надёжно действовала в обороне с двумя центральными защитниками и Кристенсеном в роли опорника. Дания позволила французам лишь трижды пробить из пределов собственной штрафной.

С тех пор в обороне у датчан ничего не изменилась. Харейде имеет в своём распоряжении тех же защитников, да и действуют они так же надёжно. Шесть пропущенных мячей за 8 матчей отбора к ЧЕ-2020 – тому подтверждение.



Ещё одна сильная сторона датчан – сбалансированный состав. Присутствие мастеров в каждой из линий позволяет им не проседать ни на одном из участков поля.



Пожалуй, главная слабость команды Харейде – нестабильность в нападении. Дания может обрушиться штурмом на ворота соперника и разгромить его, а может и вовсе нанести не больше трёх ударов в створ за весь поединок. Такая особенность датчан скорее всего, объясняется их зависимостью от формы Эриксена.



Как бы ни была сбалансирована эта сборная, пока что её главным двигателем в нападении остаётся полузащитник «Тоттенхэма». Конечно, против соперников, уступающих в классе, датчанам нередко удается нивелировать плохое выступление Кристиана за счёт командной игры, однако в матчах с серьёзными соперниками форма хавбека частенько становится определяющей результат датчан в атаке.