Англичане хотят лишить Россию права на проведение игр Евро-2020. За что теперь?

Английская газета Daily Mail пишет, что Россию могут лишить права на проведение домашних игр Евро-2020. Британцы снова не могут успокоиться с темой допинга и РУСАДА, а мы разбираемся в том, что они нам приписывают на этот раз.

«Причина»

Одной из причин английское издание называет обнаруженные несоответствия в данных Московской антидопинговой лаборатории. Daily Mail утверждает, что ВАДА уже открыло расследование в отношении Российского антидопингового агентства, и это может грозить стране новыми неприятностями.



По их сведениям, дело будет рассматриваться 9 декабря. Если Россию признают виновной в махинации с данными, то РУСАДА может лишиться статуса соответствия. В таком случае наши юристы, конечно, смогут оспорить санкции в Спортивном арбитражном суде. Вот только есть одно «но». Сначала это должно произойти.

Россию могут убрать с чемпионата мира по футболу. Англичане дождались? Новость о том, что сборная России будет отстранена от ЧМ-2022 за допинг, оперативно разлетелась по британским СМИ. Словно там её ждали.

Реакция России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков уже дал комментарий по теме, назвав новость Daily Mail бредом.



«Сообщение англичан — полный бред, Евро-2020 тут ни при чём. У ФИФА и УЕФА никаких претензий к РФС нет, об этом они неоднократно говорили.



Это англичане, они постоянно высасывают такие вещи по любому поводу. Нечего им говорить – решили вернуться к этой теме. А какое отношение к ВАДА имеет Евро-2020? Никакое. Такие новости надо пропускать, на этот бред обращать внимание не надо», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Бывший гендиректор Оргкомитета по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин также выразил своё мнение по этому поводу, обратив внимание на то, что иностранные журналисты пользуются подвешенной ситуацией.



«Лишение сборной домашних матчей Евро-2020 – прерогатива правообладателя турнира, то есть УЕФА. У нас же договор о проведении чемпионата Европы не с ВАДА, а с УЕФА. Иностранные коллеги пользуются подвешенной ситуацией, пытаясь раскачать эту тему.



Мы продолжаем планомерную организацию российской части Евро-2020. Постараемся сделать её очень запоминающейся для всех гостей — это наш ответ Daily Mail и прочим коллегам», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«У России — бан на ЧМ». Очередной бред пропагандиста из Англии Друг Родченкова из BBC пишет, что нашу футбольную сборную не пустят в Катар. Британцам верим?

Такое уже было

Англичане уже не в первый раз обвиняют нашу страну в нарушении каких-либо правил. Например, другая английская газета The Telegraph в сентябре этого года писала, что сборная будет отстранена от ЧМ-2022 года в Катаре из-за якобы употребления допинговых средств. Ещё раньше глава американского антидопингового агентства Трэйвис Тайгарт требовал от ФИФА, чтобы нашу сборную проверили на допинг после побед на групповом этапе домашнего чемпионата мира.



Кстати, всё тот же The Telegraph уже просил ФИФА предоставить информацию о прохождении допинг-теста нашей сборной, но организация на это внимание не обратила. А 21 сентября, ссылаясь на источник, они потребовали отстранить Россию от летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году.



Англичане продолжали и продолжают обвинять нас в том, что данные Московской антидопинговой лаборатории не соответствуют действительности, приплетая к этой теме весь российский спорт. Наверное, пора уже просто прекратить обращать внимание на подобный бред.