Марадону уволили из клуба спустя два месяца. Он снова со всеми разругался

Аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима» уволил великого Диего Марадону спустя два с половиной месяца после назначения. Об этом сообщают ряд аргентинских СМИ со ссылкой на действующего президента клуба Габриэля Пеллегрино, который рассказал об уходе в эфире радиостанции LaRed.
Причина увольнения
Аргентинские журналисты считают, что причиной увольнения Марадоны с поста главного тренера «Химнасии и Эсгримы» стали разногласия с руководством. Ранее говорилось о том, что Марадона может покинуть клуб, если действующий президент клуба Габриэль Пеллегрино не выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах. В итоге Пеллегрино принял решение не идти на выборы.
Контракт с Марадоной был заключён до конца нынешнего сезона, но он сумел проработать всего лишь два месяца. На момент его прихода на пост главного тренера «Химнасия» занимала последнее 24 место в таблице. За два с половиной месяца клуб под руководством Диего сыграл восемь матчей, одержав три победы и проиграв пять матчей. Сейчас команда после 13 туров занимает 22-е место с 10 очками.
Танцы, перформанс и трон
Пребывание Марадоны в «Химнасии» заполнилось больше не положительными результатами, а танцами в его исполнении или чествованием фанатов.
Например, после победы над «Годой-Крус» со счётом 4:2 в матче 9-го тура чемпионата Аргентины Диего пустился в пляс прямо в раздевалке.
А во встрече против «Ньюэллс Олд Бойз» Марадона восседал на специальном троне, выставленном у кромки поля. Его «Химнасия» одержала победу со счётом 4:0, а фанаты стали сравнивать его с героями сериала «Симпсоны» и фильма «Крёстный отец».
Даже фанаты соперника начали чествовать Диего, который провёл за их клуб в 1993 году в качестве футболиста лишь пять матчей.
Видео доступно на «Чемпионате».
В последнее время тренер, которого когда-то называли «золотым мальчиком», не задерживается долго в футбольных клубах. В арабском «Аль-Фуджайра» Диего Армандо проработал чуть менее года. Потом каким-то чудесным образом оказался на посту президента брестского «Динамо», из которого позже сбежал. 6 апреля этого года он возглавил мексиканский «Дорадос де Синалоа», но уже через пять месяцев ушёл из клуба.
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