Дзюба не забил Сан-Марино. Его оскорбляли весь матч

История встреч одного из самых маленьких государств на планете с самым большим на уровне футбольных сборных не отличается разнообразием. Четыре матча – четыре лёгких победы России. Все – на ноль. Менялся лишь счёт, и то незначительно – 4:0, 7:0, 9:0, 5:0.

Первые голы Кузяева, Петрова и Комличенко

Пожалуй, среди всех лидеров сборной лишь один сохранил максимальную спортивную мотивацию до финиша отбора. Капитану Дзюбе представился редкий шанс одним махом сократить отставание от бывшего одноклубника Кержакова в классификации лучших бомбардиров национальной команды. Когда ещё столь же бесхитростный противник встретится? Шести недостающих голов от Артёма в Серравалле никто не требовал, но на пару-тройку многие рассчитывали. В том числе, наверное, и сам Дзюба. В Саранске, если что, он отгрузил сан-маринцам четыре штуки.

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Сборная России и тут быстро начала забивать «карлику», но совсем не Артёмовыми ногами и головой. Кузяев с Петровым впервые отличились в составе национальной команды. Далер сделал почин в 21-м по счёту матче за страну, Петров – в четвёртом. Оба своевременно прибегали на добивание в чужую штрафную.

Петров после перерыва к голу ещё и результативный пас присовокупил – на голову Миранчуку.



Ионов доставил мяч в сетку без посторонней помощи – красивым обводящим ударом из-за штрафной площади.



Вторым «ассистом» за вечер Петров поспособствовал ещё одному дебютантскому голу – авторства свежего Комличенко. В этой комбинации особенно хорош был «финт Зидана» от Кузяева с последующей переадресацией мяча Дзюбе.

Артём в итоге так и не пополнил свой бомбардирский актив. Но оскорблениям со стороны фанатов-соотечественников подвергся явно не за это. Посылать нападающего по известному адресу они начали с самого начала игры. Смысл этого, с позволения сказать, перформанса здравомыслящему человеку понять сложно.

Дебют Беляева

К позитивным новостям отнесём дебют Беляева. Рослый защитник давно входит в обойму национальной команды, но до сих пор ограничивался лишь тренировками в её составе. В Серравалле он наконец-то удостоился от Черчесова места в составе. Более удобного соперника для дебюта невозможно было и представить. Шансов показать себя во всей красе хозяева тульскому бородачу практически не давали. Этим, видимо, и объясняется небрежность защитника в середине второго тайма, когда он ненароком покатил сопернику мяч под удар. Хорошо, тот не попал. Но Шунину пришлось сорваться с места.

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Шунин сыграл за сборную после 8-летнего перерыва

Ровно восемь лет не занимал «рамку» сборной Шунин – в последний раз в Греции в 2011-м. Два предыдущих матча отыграть на ноль Антону не удалось. В Серравалле он наконец сделал первый «сухарь» в «националке».

Головин вернулся

Ещё одна приятная для нас новость – возвращение Головина. Прошлую игру, с Бельгией, наш «француз» пропустил по травме, а к заключительному туру восстановился. В Сан-Марино Александр вышел на полчаса, когда матч окончательно перешёл в «тренировочный» режим.