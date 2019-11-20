Революция в «Тоттенхэме»: Почеттино убрали, новый тренер — Моуринью. Зачем?!

Что случилось

«Тоттенхэм» объявил об отставке главного тренера команды Маурисио Почеттино. О том, что 47-летний аргентинский специалист вместе со своими помощниками Хесусом Пересом, Мигелем Д’Агостино и Антони Хименесом покинет клуб, «шпоры» сообщили на своём официальном сайте, сопроводив новость словами президента «Тоттенхэма» Дэниеля Леви.

Дословно цитировать босса лондонцев нет смысла, но его посыл таков: Почеттино много сделал для клуба и за это ему честь и хвала, однако в прошлом и нынешнем сезонах результаты «Тоттенхэма» в Англии – удручающие. Совет директоров после длительных раздумий решил, что без аргентинца «шпорам» будет лучше.

У финалиста Лиги чемпионов закончилось терпение. Почеттино отправили в отставку 14-е место в АПЛ – совсем не то, на что рассчитывали владельцы «Тоттенхэма». Подробнее – в обзоре новостей дня.

Действительно ли у «Тоттенхэма» не ладились дела в АПЛ

Сезон-2018/19 «Тоттенхэм» завершил на 4-й строчке АПЛ. Прошлой весной «шпоры» держались на третьем месте, но за два тура до конца чемпионата пропустили вперёд «Челси», в том числе из-за тяжелого графика – тогда команда Почеттино сражалась в плей-офф Лиги чемпионов. Тем не менее даже 4 строчка в Премьер-лиге гарантировала лондонцам место в главном еврокубковом турнире Европы. Почему боссы «Тоттенхэма» посчитали такой результат неудовлетворительным – загадка.



Однако в этом сезоне совету директоров лондонцев действительно было за что предъявить аргентинцу.



«Тоттенхэм» невнятно стартовал в АПЛ, набрав всего лишь 5 очков в первых четырёх турах. К сожалению для Почеттинно, дальше стало только хуже. В следующих 8 матчах лондонцы дважды победили, трижды сыграли вничью и три раза потерпели поражение – во встречах с «Лестером», «Брайтоном» и «Ливерпулем». Итог – 14 место после 12 туров, 14 очков и неутешительный факт: старт в нынешнем сезоне стал худшим для «Тоттенхэма» за последние 11 лет.



Кроме того, «шпоры» вылетели из Кубка Лиги уже в 3-м раунде, уступив скромному клубу «Колчестер Юнайтед» из четвёртого дивизиона.

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Почему «шпоры» так ужасно начали сезон

У провала «Тоттенхэма» на старте сезона-2019/20 есть несколько причин:



1.Пассивность на трансферном рынке



Прошедшим летом Почеттино планировал подписать сразу несколько топ-футболистов. К тому моменту лондонский клуб, уступивший в финале ЛЧ, бездействовал на трансферном рынке уже полтора года и срочно нуждался в усилении. Поэтому оснований для требования крутых сделок у аргентинца было предостаточно.



Тем не менее «Тоттенхэм» летом пробрёл лишь одного топ-игрока – полузащитника Тангая Н’Домбеле за 60 миллионов евро. Очевидно, что этого оказалось мало.



«В январе будет хорошая возможность исправить ситуацию. И следующим летом тоже, — мечтал Почеттино в сентябре. «Конечно, это проблема, когда происходят вещи, которые не можешь контролировать. Мы — люди. В футболе нужно искать разные решения каждый сезон, чтобы добиваться успеха. Нужно уметь быть разным, меняться».



2. Конфликт с игроками



В середине сентября в матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» «Тоттенхэм», ведя в счёте 2:0, упустил победу. После игры Почеттино нещадно раскритиковал свою команду на пресс-конференции.



«Я очень разочарован. Честно говоря, я не доволен нашим выступлением в первом тайме. С самого начала у нас был план, но мы не придерживались его, я сказал об этом игрокам в перерыве. Мы допустили много моментов, и первый пропущенный гол был болезненным.



Это легко объяснить. Мы не показали нужной интенсивности. Я говорю о концентрации, агрессии, участии в эпизодах. Дело не в тактике, не в уровне игроков, а в готовности бороться. На таком уровне нужно превзойти соперника в агрессии и интенсивности, а потом проявится качество.



Эта ответственность лежит на всех. Я разочарован, разочарован в каждом. С самого начала сезона мы допускаем много моментов, пропускаем много голов. Мы должны это изменить. Единственный способ сделать это – начать больше требовать с себя», — негодовал аргентинец.

Спустя месяц в СМИ появилась информация о том, что футболисты «шпор» недовольны новым графиком тренировок. Он стал плотнее в сравнении с прошлым сезоном. В результате у игроков, по их словам, оставалось очень мало свободного времени, а последний выходной у команды был якобы 15 сентября. Кроме того, футболисты возмущались из-за того, что Почеттино увеличил длительность тренировочных занятий и требовал от них проводить ночь на клубной базе после матчей, чтобы на следующий день лучше восстанавливаться.

Вероятно, на такие меры аргентинец пошёл после провала в игре с «Олимпиакосом». Маурисио хотел воспитать футболистов, но, похоже, перестарался.



3. Травмы

Ещё одна ключевая причина провала Почеттино в нынешнем сезоне – ужасная череда травм. С конца августа в лазарете «шпор» побывали аж 9 футболистов. Деле Алли пропусти две недели, Райан Сесеньон – 3 месяца, Джовани Ло Чельсо – полтора месяца,



Тангай Н’Домбеле – две недели, Эрик Дайер – неделю, Серж Орье – неделю, Хуан Фойт – два месяца, Уго Льорис выбыл до конца года, а Ян Вертонген – до конца сезона.



Очевидно, что скамейка «шпор» не позволяла Почеттино компенсировать такие потери.



4. Невзрачное выступление лидеров



Когда у команды наступают тяжелые времена, её лидеры должны тащить одноклубников на своих плечах. Эта формула хорошо знакома Гарри Кейну и Сон Хын Мину, но похоже про неё забыли другие ключевые футболисты «шпор». Алли ещё не успел полностью выйти на свой уровень после травмы, Вертонген допускал много ошибок в обороне, Эриксен временами теряется на поле, а Дайер вообще перестал попадать в основной состав.

Сон пришёл в себя после травмы Гомеша. Вышел на поле и ещё раз извинился «Тоттенхэм» не зря нанял психолога для корейца — он сделал дубль.

Чего добился Почеттино в «Тоттенхэме»

Аргентинский специалист провёл в Лондоне пять лет и за это время успел не только влюбить в себя болельщиков «Тоттенхэма», но и стать лучшим тренером клуба в эпоху АПЛ.



Под руководством Почеттино «шпоры» дважды занимали третье место в Премьер-лиге, а также по разу финишировали вторыми, четвёртыми и пятыми. Кроме того, благодаря Маурисио «Тоттенхэм» впервые в истории клуба вышел в финал Лиги чемпионов.

Кто заменит аргентинца

Итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери в своём «Твиттере» еще вчера вечером сообщил об интереснейшем кандидате. По его информации, новым главным тренером «шпор» станет португальский специалист Жозе Моуринью.



Эта информация официально подтвердилась в среду утром. Но уже сейчас возникает вопрос: зачем Леви понадобился тренер, который всегда требует огромных денег на трансферы и зачем Моуринью клуб, где таких средств не дают? Кроме того, зачем тогда уволили Почеттино, которому тоже нужны были трансферы? АПЛ не перестаёт удивлять!