9 главных вещей, которыми запомнилась сборная России в этом отборе Евро

1. Это был отборочный турнир, в котором нашей сборной удалось без какой-либо нервотрёпки решить задачу – впервые за долгие годы. Сомнений в том, что всё непременно сложится хорошо, не возникало начиная со второго тура, когда команда Станислава Черчесова разгромила в гостях Казахстан. В дальнейшем с каждой игрой уверенность лишь укреплялась, а итоговое преимущество над преследователями составило аж девять очков. Да, можно рассуждать об ослабившейся из-за условий отбора конкуренции, однако если бы наши парни были не в порядке, то сложности возникли бы и с Шотландией, Казахстаном и Кипром, не такими уж карликовыми соперниками.

2. Это был отборочный турнир, в котором наша сборная пыталась играть в атакующий футбол. Лишь в самом первом матче, на выезде против бельгийцев, применялась схема с тремя центральными защитниками, во всех остальных в бой шёл сбалансированный модуль 4-2-3-1. Не стал возвращаться к оборонительной структуре Черчесов и в домашнем матче с Бельгией. На Евро-2020 у команды наверняка будет в арсенале две системы, но при прочих равных она обязательно постарается исходить из атакующей ментальности, а не оборонительной.

3. Это был отборочный турнир, в котором наша сборная показала отменную результативность. Забивала она много и со вкусом, в итоге настреляв 33 гола и заняв четвёртое место среди всех участников. Выше только Бельгия, Италия и Англия. Сильнее всего от команды Черчесова пострадало Сан-Марино (14 мячей), но много получили также шотландцы (6), киприоты (6) и казахстанцы (5). И даже Бельгии нам удалось забить скромные два гола. Ни в одной из игр Россия не уходила с поля хотя бы без одного точного попадания.

Сборную уничтожили из-за романтичного подхода к обороне. Это было очень грустно Если коротко: прессинг-система сборной России с треском провалилась.

4. Это был отборочный турнир, в котором наша сборная подтвердила и развила свои сильные стороны. Ставка была сделана на коллективный прессинг, мощь и игру в оттяжке Дзюбы, высокие подключения Марио Фернандеса и диагонали на него, объём и мобильность Головина в средней линии, резкие включения Черышева по левому флангу с выходом на открытые позиции. Дзюба (9 голов) и Черышев (5), как и на чемпионате мира, стали главными бомбардирами, никто из остальных не насобирал более двух мячей.



5. Это был отборочный турнир, в котором Дзюбе не было равных по энергетике и лидерским качествам. Как бы сейчас ни возмущались ненавистники, у Артёма – 14 баллов по системе «гол+пас», он часто выходил на первый план в сложные моменты, выдал феерические игры с Шотландией и не имел конкурентов. Бывший лидер Смолов сидел в резерве или вообще не вызывался (лишь две игры), Чалов набирался опыта в молодёжке, Комличенко получал приглашение исключительно как схожий по стилистике резервист Артёма.

6. Это был отборочный турнир, в котором мы отчётливо разглядели костяк нашей сборной на Евро-2020. Черчесов сделал ставку на более или менее стабильную систему, где не было места никаким метаниям. Дзюба и Джикия сыграли во всех 10 играх, Ионов, Оздоев, Кудряшов, Гильерме – в девяти, Головин, Марио Фернандес и Семёнов – в восьми, Ахметов – в семи. Добавим сюда Зобнина (6) и Черышева (5), несколько раз не приезжавших из-за травм, и увидим главную обойму на будущее лето. Чьи-то позиции (например Гильерме или Семёнова) могут скорректироваться, но вряд ли изменения будут носить массовый характер.

7. Это был отборочный турнир, в котором при всей стабильности нашей сборной нашлось место точечному вкраплению новичков или ближайших резервистов, поиску тактических новшеств. Например, Оздоев, не выступавший на ЧМ-2018, превратился в ведущего опорника с оборонительными задачами. Ионов теперь основной правый полузащитник и достойно заменил выбывшего после ЧМ-2018 Самедова. Ахметов провёл несколько очень полезных игр в роли второго опорника с функциями разыгрывающего. Баринов классно сыграл с Шотландией и летом наверняка поконкурирует с Зобниным. Бакаев получил игровое время в концовке отбора. Команда пытается развиваться, не стоит на месте, не живёт прошлым – и это здорово.



8. Это был турнир, в котором нашу сборную любили болельщики, а она любила их. Я был на нескольких домашних и выездных матчах и убедился, что чувства после ЧМ-2018 всё ещё сильны. Российской команде неистово аплодировали даже в Казахстане, а шотландцы в беседах восхищались и завидовали. Наши парни собирали аншлаги на стадионах, везде получали поддержку – и очень жаль, что концовка оказалась смазанной, а настроение – чуть испорченным. Вряд ли российских игроков красит массовый побег со стадиона после Бельгии, а кучку взрослых фанатов – детские крики в адрес Дзюбы на малолюдном стадионе в Сан-Марино.

Дзюбу материли на всю Россию. Эта песня – к билетам по паспортам После акции в Сан-Марино, к сожалению, возможны последствия.

9. Это был турнир, в которой нашей сборной удалось сохранить свой уровень. Она точно не сделала шаг назад по сравнению с ЧМ-2018. Но и вперёд она продвинулась едва ли. Сборную топ-класса обыграть команде Черчесова пока так и не удалось – Бельгия оказалась сильнее по всем параметрам, разрыв между нами и ими по-прежнему огромен.



Будем верить, что к лету сборная всё-таки выйдет на этот самый желаемый уровень и приблизится к элите. Там появится больше времени на подготовку, на дворе будет лето, а не традиционно тяжёлый для наших игроков март или ноябрь – и там мы ждём от наших парней новых подвигов.