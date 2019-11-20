«Тоттенхэм» был слишком тихим. Моуринью всех расшевелит

Первая реакция на увольнение Маурисио Почеттино у всех людей, которые в принципе знают, кто это, и что-то слышали про футбол, была примерно одинаковой: «Да ла-адно. Что, правда? Может, сам ушёл? Да не может быть!». А потом вся эта людская масса отправилась на официальный сайт «Тоттенхэма» — банально не поверив новостям и желая убедиться во всём собственными глазами. Вот что ждало их на сайте.

Сайт «Тоттенхэма» упал после новости об отставке, серверы не выдержали нагрузки. Это значит, что увольнение Почеттино привлекло к клубу столько внимания, сколько не было никогда раньше. Даже сенсационный финал Лиги чемпионов не вызвал падения сайта. Отказавший сервер не имеет значения сам по себе, но в контексте ситуации он исполнен символизма. И вот почему.

Почеттино превратил «Тоттенхэм» в топ-клуб. Или нет?

Маурисио поднял клуб на новую высоту. Его спортивные достижения однозначно позволяют говорить о «Тоттенхэме» как о топ-клубе. За пять лет он дважды занял в АПЛ третье место и один раз второе. Четыре раза вышел в Лигу чемпионов и играл в финале турнира. Превратил проблемного Гарри Кейна, менявшего одну аренду за другой, в главного форварда сборной Англии. Сделал звездой Деле Алли. С результатами всё просто, они перед глазами. Но современный топ-клуб – это не только спортивные результаты. Это бренд: звёзды, международная фан-база. Доходы, но и расходы тоже.



Дать оценку клубной идентичности сложнее, чем результатам, но я рискну предположить, что если в плане спортивных задач Почеттино даже перевыполнил норму «Тоттенхэма», то с развитием бренда в целом всё намного хуже. Фан-база? Количество подписчиков в соцсетях в разы меньше, чем у любого другого представителя большой шестёрки АПЛ. Звёзды? Кристиана Эриксена так и не уговорили продлить контракт, и он бросил играть в отместку за то, что его не отпустили. Не уговорили продлить не только его, есть ещё Алдервейред с Вертонгеном. Сразу три ключевых игрока просто ждут, когда истекут их контракты, чтобы уйти. Команде нужно обновление, но на этом фоне прижимистая финансовая политика Дэниела Леви стала анекдотом.

Президента «Тоттенхэма» все ненавидят. Но он гений экономии Дэниэл Леви бесит даже собственного главного тренера и игроков.

Речь не только о трансферах, но и о зарплатах. Остроумная схема: президент Леви называет клуб «семьёй», и все в восторге от того, какой «Тоттенхэм» исключительный, зато своим звёздам он платит меньше конкурентов. Зарплатная ведомость клуба (90 млн фунтов в год) ближе к «Эвертону», чем к «Арсеналу», и почти в раза меньше, чем у клубов из Манчестера. Семья же.



Два года назад я написал восхищённый текст о «Тоттенхэме», в заголовке фигурировало слово «тихий». Тогда это было комплиментом: большая работа по выведению на новый уровень проходила без скандальности и околоспортивного хайпа. Команда выглядела образцом профессионализма.

Самая тихая стройка века. Топ-клуб, о котором не говорят Вчера на равных играл с «Реалом».

Прошло два года, а «Тоттенхэм» остался тихим. И это больше не комплимент. А показатель того, что спортивные успехи не подкрепляются успехами в остальных сферах жизни клуба. Почеттино отдувался за всех. В какой-то момент даже он перестал справляться. Не только фан-база, но и зарплаты лидеров росли слишком медленно, вот лидеры и усомнились в том, что семья их достаточно ценит. Добавьте короткую скамейку и постоянную игру одним составом на протяжении нескольких лет. И интенсивный футбол Почеттино. Тренер собрал команду, которая прыгнула выше головы и замерла в прыжке, но не получила достаточного укрепления, поэтому держится за счёт сверхусилий. Силы могли закончиться и через полгода, закончились сейчас. Леви отреагировал на это отставкой тренера.



Поэтому символично, что именно сейчас у «Тоттенхэма» упал сайт. Увольнение Почеттино вызвало больше внимания, чем участие в финале Лиги чемпионов, чем любое событие из жизни клуба за долгие годы. Ну и чего в «Тоттенхэме» было больше: топ-клуба или топ-тренера?

«Тоттенхэм» должен сохранить Почеттино любой ценой В тексте – подробное перечисление всех причин. С цифрами.

Что может дать Моуринью (и чего дать не может)

Отставка Почеттино тем более абсурдна, что произошла не в начале паузы на игры сборных, а в конце. Вместо того чтобы дать новому тренеру на погружение две недели, Леви дал ему три дня. На четвёртый – игра с «Вест Хэмом». Другими словами, это решение не планировалось заранее, хотя бы за пару недель.



Вместо того чтобы сразу сказать, что сделает Жозе Моуринью, давайте коротко разберём, чего он точно НЕ сделает. Он не успеет улучшить физподготовку. Во-первых, физика игроков – его слабое место, во-вторых, на это нет времени. Поэтому ключевая проблема «Тоттенхэма» — истощённость короткой основы – никуда не денется. Во-вторых, он не наладит засбоивший с начала сезона прессинг. Причины те же: во-первых, Жозе в последние годы перестал быть специалистом по качественному прессингу, во-вторых, команда тяжеловата, чтобы играть в такой футбол. Иначе Почеттино справился бы.

Фото: Cardiff City FC/Getty Images

Это значит, что Жозе будет проще всего наладить позиционную оборону. Тем более что в Лондоне есть то, чего ему больше всего не хватало в Манчестере: качественная пара центральных защитников. Да, в недавнем интервью португалец говорил, что ему хочется ставить современный футбол с высоким прессингом, но прямо сейчас ситуация больше располагает к привычному стилю Моуринью последних лет с низкой линией защиты и контратаками. А дальше – всё зависит от клуба.



Я начал с тактики, но Моуринью может дать «Тоттенхэму» больше, чем выбор между высоким прессингом и глубокой обороной. Он самый медийный тренер в мире. Каждое его слово разлетается новостями, каждый его конфликт анализируется в статьях, каждая победа привлекает толпу поклонников.



Моуринью сам по себе глобальный мировой бренд. Он будет получать больше, чем Почеттино (по некоторым источникам, почти в два раза), но это всё равно экономия по сравнению с вложениями в развитие бренда и перестройкой состава, которая требовалась Маурисио. Теперь внимание клубу обеспечено. Сейчас в «твиттере» у «Тоттенхэма» 3,6 млн подписчиков, интересно, как быстро доберут до четырёх. А ведь у Жозе есть ещё привычка выигрывать трофеи в каждом клубе. Любой выигранный Кубок (хоть Кубок лиги) станет контрастом по сравнению с пятью годами работы Почеттино.

Теперь, когда мы разобрались с мотивами и перспективами назначения Жозе, надо перейти к рискам. Чёрт, как же их много.



Есть подозрение, что для начала Моуринью понадобятся новые крайние защитники – уже зимой. А летом – ещё и новая пара центральных защитников и атакующий полузащитник на замену Эриксену. И ещё игрок вместо того, с которым у Жозе испортятся отношения. И кто-то для глубины состава. В принципе, нормальные издержки при смене тренера, только Леви в ответ скажет что-то вроде: «Мы тут таким не занимаемся. Это «Тоттенхэм». Мы семья».

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Готовность или неготовность клуба много тратить – это банальность, но именно этот параметр кажется ключевым для оценки будущего Моуринью. Учитывая, что обновление состава было нужно и самому Почеттино, появляются сомнения: если клуб готов тратить, зачем было менять тренера?



Моуринью много тратил в Манчестере, но так и не получил главного: надёжной пары центральных защитников. В «Тоттенхэме» новую связку понадобится создавать летом, и то, как будет решена эта проблема, даст очевидный сигнал к пониманию перспектив команды.



Большие расходы не являются гарантией успеха, но их отсутствие – тем более. В карьере Жозе уже 15 лет не было случая, чтобы его клуб экономил. Он к такому просто не привык. Оказаться в новой ситуации – смелый вызов самому себе, но, как он в ней себя проявит, неизвестно.



Переходим к следующему риску. «Интер», «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед». Уже 10 лет в каждом следующем клубе Моуринью добивается меньшего, чем в предыдущем. И одновременно он проявляет всё большую токсичность: быстрее вступает в конфликт с работодателями и командой. Конечно, это может быть стечением обстоятельств и в «Тоттенхэме» сценарий может измениться, но никаких предпосылок ожидать этого по умолчанию нет.



И последний риск. Допустим, за время без работы Жозе отдохнул и сейчас он в прекрасной форме. И он точно невероятно мотивирован. Но это не отменяет того, что «Тоттенхэм» объективно не слишком подходит ему стилистически. Это клуб, для которого стабильное попадание в Лигу чемпионов важнее трофеев. А вот слова Жозе, сказанные 1 ноября: «Мне нужен клуб, в котором я буду бороться за трофеи».

Моуринью расплакался во время интервью. Особенный очень скучает по футболу Таким вы его ещё не видели.

Кому-то придётся меняться. Я бы даже поверил, что Леви готов к радикальным переменам и выходу клуба на новый уровень амбиций, если бы смена тренера случилась в более адекватный момент, чем конец паузы на игры сборных. А так похоже, что адаптироваться к новым для себя задачам придётся Моуринью.

Наблюдать за этим будет бесконечно интересно. Моуринью без трансферов, Моуринью требует у Леви игроков, Моуринью против «Челси» и «МЮ», Моуринью и требования к его игровому стилю: сюжетов множество. Наконец, можно вспомнить, что португалец сказал четыре года назад: «Я бы никогда не пошёл работать в «Тоттенхэм» из уважения к болельщикам «Челси». Эту фразу точно вспомнят при первой неудаче.



А пока у Жозе полно работы. «Тоттенхэму» нужен новый штаб, нужно отыгрывать 11-очковое отставание от четвёртого места, нужно подтянуть фитнес команды и нужны новые игроки. А, и ещё нужен новый сервер.



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