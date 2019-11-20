Точилин пережил все прогнозы. Бердыев может возглавить «Сочи» зимой

«Сочи» отправил в отставку тренера Александра Точилина. Об этом клуб сообщил на официальном сайте.
«Футбольный клуб благодарит Александра Васильевича за плодотворную работу, которую он проводил в последние годы и желает удачи в будущем! Вопрос о продолжении деятельности Александра Васильевича в структуре клуба будет решен в ближайшее время», — говорится в заявлении «Сочи».
Выполнять функции главного тренера в оставшихся до паузы матчах будет Роман Березовский, а вот потом… Об этом чуть позже.
Точилин в «Сочи»
Точилин стал главным тренером клуба ещё в 2015-м. В ту пору клуб назывался «Динамо» и базировался в Санкт-Петербурге. Тренер застал появление нового руководства, а после и переезд. Потом был успех в сезоне-2018/19. Его «Сочи» занял второе место в ФНЛ, на пять очков оторвавшись от «Томи». А вместе с тем получил путёвку в высшую лигу России.
Разговоры о том, что Точилин уйдёт, ходили ещё на старте сезона. Владельцем «Сочи» стал Борис Ротенберг, ранее уже работавший в «Динамо» и (наверняка) имевший своих кандидатов на руководящие должности. И всё же Точилину дали шанс довести начатое до конца. Команда серьёзно усилилась игроками «Зенита», но упорно не могла начать побеждать. И если поражения на старте сезона можно объяснить силой соперников («Спартак», «Зенит», «Краснодар»), потери очков в матчах с «Уфой» и «Уралом» всерьёз настораживали.
Первые три очка в РПЛ «Сочи» взял 31 августа, лишь в восьмом туре. Потом были победы над «Динамо» и «Ахматом». А между ними вылет из Кубка России от «Шинника». Опять начались поражения в чемпионате. Чем ближе было к зиме, тем меньше была вероятность, что Точилин доработает тренером до Нового года. Пару недель назад у нас появилась информация о том, что ему дали на исправление ситуации две игры — с «Тамбовом» и ЦСКА. Обе он проиграл.
«Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице чемпионата и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны, — сказал, уходя, Точилин. — Благодарю руководство и футболистов за годы совместной работы и желаю удачи в оставшихся матчах российской Премьер-лиги. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Сочи» за поддержку, которую мы все чувствуем каждый день. Удачи!».
Вероятные сменщики
С самого начала сезона ходила тьма слухов о его вероятных сменщиках. Зачастую откровенно нелепых. Например, по нашей информации, кандидатура Федотова из «Оренбурга», о рассмотрении которого писали некоторые СМИ — неправда. Никаких контактов с тренером не было, и «Сочи» сконцентрирован на других вероятных кандидатах.
Один из реальных вариантов — Дмитрий Хохлов. Он очень нравился владельцу «Сочи» со времён совместной работы в «Динамо». Говорят, Ротенберг вообще видел в нём преемника Черчесова на длительной дистанции — Станислав Саламович тогда ещё был тренером бело-голубых. Понятно, что с тех пор многое изменилось, и Хохлов пережил неудачный опыт на посту главного тренера, но Ротенберга это не смущает, и он готов дать ещё один шанс молодому тренеру.
Но главный кандидат на пост — безусловно, Бердыев. Вопрос лишь в условиях, которые выдвигает Курбан. В футбольных кругах поговаривают, что Ротенберг чувствует долг перед Бердыевым с тех времён, когда он был близок к руководству московского «Локомотива». Борис обещал Курбану работу в «Локо», но не срослось: выбрали Сёмина.
Теперь, по нашей информации, к договорённости с Бердыевым близок «Сочи».
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