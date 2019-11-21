Бензема хочет поменять сборную. Оказывается, шанс есть

Двери в национальную команду для Карима Бензема закрылись ещё в 2015 году. Тогда в стане французов разгорелся большой скандал, ведь форвард «Реала» пытался шантажировать своего партнёра по сборной – Матьё Вальбуэна. Лишь благодаря помощи следствия Бензема избежал реального тюремного срока (грозило до пяти лет лишения свободы).

Оба футболиста были исключены из состава «трёхцветных». Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил своё решение следующим образом: «Сейчас им обоим нужно немного отдохнуть от футбола. Сами знаете – у Матьё и Карима есть более серьёзные проблемы». С того момента ни Бензема, ни Вальбуэна не получали вызов в национальную команду.



Прошло более четырёх лет. Многие уже забыли о той истории, но только не президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре: «На мой взгляд, Бензема – очень хороший футболист. Он доказывает, что является одним из лучших нападающих мира, но его история в сборной закончена». Карим действительно хорош в этом сезоне – 11 голов и 5 результативных передач в 15 матчах за «Реал». Он является и лучшим бомбардиром (на втором месте юный Родриго), и лучшим ассистентом своей команды.

Родриго 18 лет, и он сделал хет-трик в ЛЧ. «Реал» купил его в июле за € 45 млн Рассказываем о том из молодых бразильцев «Реала», который умеет бить по воротам.

Вряд ли Бензема рассчитывал на возвращение в сборную Франции, но слова Ле Гре задели его за живое: «Я думал, вы не вмешиваетесь в решения тренера. Знайте, что только я один могу положить конец своей международной карьере. Если думаете, что я завершил карьеру в сборной, тогда дайте разрешение мне выступать за одну из стран, за которые имею право играть, и тогда посмотрим».

Бензема ответил главе ФФФ, сказавшему, что форвард больше не сыграет за сборную

Может ли Бензема сменить «футбольное гражданство»?

Родители Карима Бензема – мигранты из Алжира. По регламенту ФИФА, игрок вправе сменить гражданство и выступать за новую национальную команду в случае, если его мать или отец родились на территории страны, за сборную которой он собирается выступать. В настоящее время смена «футбольного гражданства» довольно популярна для игроков, имеющих проблемы с выступлением за сборную страны, паспорт гражданина которой они имеют.

Далеко идти за примером не надо – полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа, будучи уроженцем и гражданином Франции, осенью 2018 года получил право выступать за сборную Центральноафриканской Республики. Комитет ФИФА по статусу игроков удовлетворил просьбу Кондогбиа, несмотря на то что Жоффрей провёл 5 матчей в составе сборной Франции.



Здесь появляется первая лазейка в регламенте ФИФА – футболист без проблем может сменить «футбольное гражданство» в случае, если он не был заигран за сборную своей страны в официальных матчах. Кондогбиа принял участие в 5 встречах за сборную Франции, которые были товарищескими, то есть не имели статус официальных. Подобным образом форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха получил право выступать за сборную Кот-д’Ивуара, хотя и принял участие в двух товарищеских матчах за сборную Англии.

В случае с Бензема всё намного сложнее

У Бензема, в отличие от Заха и Кондогбиа, 40 официальных матчей за сборную Франции. Карим, имея паспорт гражданина Франции, не может выступать за национальную сборную этой страны. При этом, несмотря на алжирское происхождение, он не может сменить «футбольное гражданство», так как ранее был заигран в официальных матчах за сборную Франции.



Пункт 1 статьи 23 Регламента ФИФА по статусу и переходу игроков гласит, что Комитет ФИФА по статусу игроков выносит решение по каждому из случаев, описанных в статье 22 Регламента, однако случая, подобного тому, что у Бензема, среди них нет. Что же делать Кариму? Ситуация уникальная, и подобных прецедентов ранее не было. В современном футболе сменить сборную не так просто, как в других видах спорта, если ты уже заигран за другую страну. Например, шорт-трекист Виктор Ан (он же Ан Хён Су) выступал на зимних Олимпийских играх и за Корею (Турин-2006), и за Россию (Сочи-2014).



Здесь придётся вернуться к словам, сказанным Бензема в адрес Ле Гре: «Дайте разрешение мне выступать за одну из стран, за которые имею право играть».



Одним из вариантов решения данной ситуации может стать лишение Карима Бензема французского гражданства – в этом случае Комитет ФИФА по статусу игроков сможет рассмотреть заявление на получение им гражданства Алжира с целью выступления за национальную сборную этой страны. Пока у Бензема действителен паспорт гражданина Франции, он не сможет рассчитывать на смену «футбольного гражданства», однако при его аннулировании есть надежда на успешный исход.

Пункт 3 статьи 23 Регламента ФИФА по статусу и переходу игроков гласит, что в случае, если комитет не вправе решить данный вопрос, он может быть перенаправлен в Палату ФИФА по разрешению споров. Если просьбу Бензема и там не смогут решить, он будет вправе обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).



Ситуация сложная, и судебной практики по схожему вопросу ранее в футболе не было, но это единственный выход. Остаётся только убедить главного тренера сборной Алжира в своей необходимости, ведь Джамель Бельмади не выразил заинтересованности в Бензема: «У меня есть Бунеджа, Слимани, Делор и Судани. Я счастлив тем выбором нападающих, который есть у нашей команды».



Безусловно, Бензема жаль с футбольной точки зрения, ведь Карим – отличный нападающий, который расцвёл после ухода Криштиану Роналду из «Реала». В прошлом сезоне Бензема и вовсе забил 30 мячей – лучший показатель за последние 7 лет (последний раз Карим забил 30 и более мячей в сезоне-2011/12 – 32 гола).

Бензема забивает больше Роналду. Все их голы в одной картинке А ведь Бензема даже не пенальтист «Реала».

В случае с Бензема смена «футбольного гражданства» – сложный вопрос, на решение которого может уйти не один месяц. При этом 100-процентной уверенности в успешности исхода нет, и Кариму понадобится содействие с алжирской стороны. Или, может быть, Ле Гре одумается и даст шанс Кариму проявить себя в составе сборной Франции?