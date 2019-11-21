Роналду тайно женился в Марокко. Свадьбу устроил его друг Бадр

Агент Ибрагимовича провёл переговоры с представителями «Милана»



Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, сегодня, 20 ноября, агент Мино Райола, представляющий интересы 38-летнего футболиста, провёл встречу с представителями итальянского клуба. На встрече обсуждалось возможное возвращение Ибрагимовича в «Милан». Клуб готов предложить форварду контракт на 18 месяцев, однако Ибрагимович требует высокую зарплату.



Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце 2019 года. При этом американцы предложили шведскому футболисту новое соглашение, рассчитанное на один год.

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Экс-игрок «Малаги» Коке арестован в Испании после конфискации тонны гашиша



Бывший футболист «Малаги» Серхио Контрерас Пардо, более известный как Коке, арестован испанской полицией. Об этом сообщает El Confidencial.



Согласно информации источника, экс-футболист был арестован в числе 20 человек, которые проходят по делу о незаконном обороте наркотиков. В ходе операции правоохранительные органы конфисковали тонну гашиша. Предполагается, что Коке являлся одним из лидеров группировки, которая занималась контрабандой наркотических веществ. В доме бывшего футболиста уже был проведён обыск. В преступную группировку Коке, предположительно, был вовлечён одним из братьев.

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ



«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.



«Руководство ФК „Спартак“ приняло решение отказаться от участия в коммерческом турнире Florida Cup в связи со сложностями процедуры получения виз в сжатые сроки. «Спартак» проведёт январский сбор в ОАЭ», — говорится в заявлении пресс-службы столичного клуба.



«К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона", — пояснил ситуацию генеральный директор „Спартака“ Томас Цорн.

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Источник: Роналду женился на своей подруге



Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.



Согласно информации источника, церемония бракосочетания прошла на днях в Марокко и была закрытой для общественности. Мероприятие организовывал друг Роналду, марокканский кикбоксер Бадр Хари. Издание пообещало в ближайших номерах опубликовать фото с торжественного мероприятия. Однако пока официального подтверждения данная информация не получила.



В текущем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На счету 34-летнего нападающего 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт португальца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.



Напомним, Роналду и Родригес воспитывают четверых детей. Лишь младшая девочка является их совместной дочерью.

«Очень дурная шутка». В «Реале» отреагировали на празднование Бэйла с флагом



В мадридском «Реале» отреагировали на празднование нападающим Гаретом Бэйлом выхода сборной Уэльса в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.



В матче 10-го тура отборочного этапа Евро валлийцы победили Венгрию со счётом 2:0 и заняли второе место в группе Е. Бэйл вместе с партнёрами эмоционально отпраздновал успех национальной команды. Игроки танцевали на футбольном поле, держа в руках флаг страны, на котором было написано «Уэльс, гольф, Мадрид… В таком порядке!». Таким образом они сделали отсылку к словам бывшего футболиста и спортивного директора «Реала» Предрага Миятовича, выразившего мнение, что Гарет думает прежде всего о сборной, затем о гольфе и только потом о клубе.



Как сообщает ESPN, источник в руководстве «сливочных» назвал поступок Бэйла очень дурной шуткой, отметив, что в отношениях между игроком и клубом в настоящее время одновременно наблюдаются злость и равнодушие. Также, по информации издания, футболисты «Реала» оценили действия 30-летнего форварда, но теперь опасаются, что они усугубят и без того не лучшие отношения с болельщиками.

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«Сочи» объявил об уходе Точилина с поста главного тренера



«Сочи» на своём официальном сайте объявил об отставке Александра Точилина с поста главного тренера команды.



Точилин работал в «Сочи» с 2018 года. В минувшей кампании команда под его руководством финишировала на втором месте в Футбольной национальной лиге.



«Футбольный клуб благодарит Александра Васильевича за плодотворную работу, которую он проводил в последние годы, и желает удачи в будущем! Вопрос о продолжении деятельности Александра Васильевича в структуре клуба будет решён в ближайшее время», — говорится в заявлении «Сочи».



Отмечается, что выполнять обязанности главного тренера команды в оставшихся матчах осенне-зимней части чемпионата России будет Роман Березовский.

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Моуринью официально назначен главным тренером «Тоттенхэма»



Португальский специалист Жозе Моуринью официально назначен главным тренером «Тоттенхэм Хотспур». Контракт с португальским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Напомним, вчера, 19 ноября, со своего поста ушёл Маурисио Почеттино, возглавлявший «Тоттенхэм» с 2014 года. Практически сразу стало известно, что основным претендентом на его место стал Моуринью.



Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015).