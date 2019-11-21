Самые скорострельные форварды РПЛ. Двое лучших играют в «Краснодаре»

Кому не нужно много времени, чтобы забить?

Возвращаемся от матчей сборных к чемпионату России, до завершения первой части которого осталось всего три тура. Тройку лучших бомбардиров РПЛ наверняка большинство из вас назовёт по памяти: Эльдор Шомуродов и Александр Соболев забили по 10 голов, Артём Дзюба – 9. Но не менее интересно и то, кто лидирует в нашей лиге по скорострельности: затрачивает меньше всего минут на один забитый мяч. Оказывается, здесь другие лидеры. Взглянем на статистику нынешнего сезона, а заодно сравним с предыдущими чемпионатами и ведущими зарубежными.

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Кто лидирует в чемпионате России по скорострельности?

Для большей объективности возьмём игроков, которые забили хотя бы более трёх мячей за 16 туров РПЛ. Возможно, кого-то это удивит, но самые эффективные снайперы играют в «Краснодаре» – это Иван Игнатьев (четыре гола за 430 минут) и Маркус Берг (четыре гола за 514 минут). Шведский нападающий не так плох, как нам казалось после его первых матчей за команду Мурада Мусаева. Да и забивал Берг не аутсайдерам, а ЦСКА (дубль), «Спартаку» и «Локомотиву». Игнатьев отличался только в домашних встречах, против менее статусных соперников – «Сочи» (дубль), «Рубина» и «Ростова». Вот топ-10:



10. Джордже Деспотович («Оренбург») – 224 минуты на гол

9. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 199

8. Антонио Эдер («Локомотив») – 179

7. Джордан Ларссон («Спартак») – 175

6. Артём Дзюба («Зенит») – 144

4-5. Александр Соболев («Крылья Советов») – 140

4-5. Георгий Мелкадзе («Тамбов») – 140

3. Эльдор Шомуродов («Ростов») – 139

2. Маркус Берг («Краснодар») – 128

1. Иван Игнатьев («Краснодар») – 107.



Лучшие бомбардиры РПЛ в сезоне-2019/20



Между тем, из отличавшихся в этом сезоне центрфорвардов худшая статистика у исландца Видара Кьяртанссона («Рубин»), который забил один-единственный гол за 939 минут.

Какой была статистика у победителей предыдущих сезонов?

Вот цифры самых скорострельных снайперов РПЛ за предыдущие семь сезонов, с тех пор как в России играют по системе «осень-весна» (более шести голов за 30 туров):



Сезон-2012/13: Юра Мовсисян – 126 минут (13 голов)

Сезон-2013/14: Сейду Думбия – 86 минут (18 голов)

Сезон-2014/15: Сейду Думбия – 110 минут (7 голов)

Сезон-2015/16: Фёдор Смолов – 127 минут (20 голов)

Сезон-2016/17: Фёдор Смолов – 107 минут (18 голов)

Сезон-2017/18: Фёдор Смолов – 136 минут (14 голов)

Сезон-2018/19: Магомед-Шапи Сулейманов – 68 минут (8 голов)



Экс-нападающий ЦСКА Думбия становился лучшим два года подряд, а Смолов в период выступлений за «Краснодар» – три. Сумасшедшая статистика была в прошлом сезоне у Сулейманова, который почти во всех матчах выходил на замену и забил восемь мячей за 544 минуты.

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Сколько минут требуется на один гол снайперам ведущих лиг?

В ведущих европейских чемпионатах скорострельность снайперов выше, как из-за превосходства в собственном классе и мастерстве обслуживающих их партнёров, так и по причине большей нацеленности команд лиги на атаку.



В Англии лидирует Серхио Агуэро – 81 минута (9 мячей), а у лучшего бомбардира Джейми Варди уходит на гол 98 минут (11 мячей).



В Испании лидирует Лионель Месси – 67 минут (8 мячей), а у лучшего бомбардира Карима Бензема уходит на гол 104 минуты (9 мячей).



В Италии лидирует Луис Мурьель – 61 минута (8 мячей), а у лучшего бомбардира Чиро Иммобиле уходит на гол 66 минут (14 мячей).



В Германии Роберт Левандовски занимает первое место и по скорострельности (60 минут), и по количеству голов (16 мячей).



Во Франции лидирует Мауро Икарди – 75 минут (5 мячей), а лучших бомбардиров двое: Виссам Бен-Йеддер – 93 минуты и Мусса Дембеле – 107 минут (по 9 мячей).

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Кстати, если кому-то интересна статистика Криштиану Роналду, забившего пять мячей в нынешнем сезоне Серии А, то ему при Маурицио Сарри пока требуется на один гол почти три часа – 173 минуты.