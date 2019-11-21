«Я не повторю старых ошибок. Я допущу новые!» Первая пресс-конференция Моуринью

Жозе Моуринью дал первую пресс-конференцию в качестве тренера «Тоттенхэма». Отвечая на вопросы журналистов, он несколько раз заставил всех в зале громко смеяться. Мы перевели главное из выступления Жозе.

«Я проанализировал эволюцию своей карьеры, не обвиняя никого, кроме себя»

— Думаю, я должен начать со слов о Почеттино. Хочу поздравить его с работой, которую он совершил здесь. Я хочу сказать, что этот клуб всегда будет его домом, а наша тренировочная база всегда открыта для него, он может прийти когда захочет.



— Когда клуб меняет тренера посреди сезона, значит ситуация трудная. Или внутри клуба произошло что-то, о чём никто не знает. Обычно причиной таких изменений являются результаты. Я считаю, что у команда большой потенциал. Я понимаю, что получил превосходную работу – в перспективе.



— У меня нет большого опыта в том, как менять команды по ходу сезона. Я делал это один раз в «Порту», кажется, в 2001 году, с тех пор ни разу не возглавлял команду посреди сезона. Поэтому я не думаю, что смогу сразу всё изменить. У меня игра через два дня. Поэтому я должен доверять тому, что уже построено до меня. Эти игроки были в руках хорошего тренера и квалифицированного штаба. Конечно, у меня есть принципы построения игры и стиль управления коллективом, которому я буду следовать, но я не пришёл сюда с мыслями делать всё по-своему.



— За 11 месяцев без работы я стал сильнее. Они не были пустой тратой времени. У меня было время, чтобы подумать, ещё подумать, проанализировать всё и подготовиться. Ты не можешь потерять свою ДНК, свой характер, люди не меняется и всегда остаются собой, как в хорошем, так и в плохом. Но у меня было много времени, чтобы обо всём подумать. Я понял, что совершал ошибки. Я больше их не повторю. Совершу новые!

«Тоттенхэм» был слишком тихим. Моуринью всех расшевелит Но у его назначения есть серьёзные риски.

Я стал сильнее. Не физически, физически я всегда в отличной форме! Я стал сильнее эмоционально. Я расслаблен, мотивирован и готов к работе. Думаю, игроки это уже увидели. Они увидели, что я готов оказать им поддержку. Всё, что здесь происходит – не обо мне, это о клубе, о команде, о персонале. Я здесь, чтобы помочь всем, кому смогу.

— Я скромен. Я проанализировал всю свою карьеру. Не только последний год, а все годы, эволюцию моей карьеры. Я был достаточно скромен, чтобы проанализировать всё, не обвиняя кого-то другого. Я глубоко погрузился в самоанализ, и не буду давать непрошенных советов, но скажу, что лично мне оказалось очень полезно провести какое-то время на паузе, думая обо всём. Это первое лето, когда я не работал, и мне было трудно. Но я многому научился. Даже вести телепередачу!



— Вернулось ли ко мне моё моджо? Мне нужен онлайн-переводчик, я не знаю, что такое «моджо». Но я, кажется, понимаю, что вы имеете в виду! Я не бываю доволен, когда не выигрываю, и надеюсь, что смогу передать это своим игрокам.

«Никогда не проигрывал финалы Лиги чемпионов»

— Я не «Челси», не «Манчестер Юнайтед», не «Реал» и не «Интер». Я – все эти клубы. Я отдал всего себя в каждом из них, и собираюсь сделать это же здесь: отдать все силы. Я выиграл с «Порту» Лигу чемпионов, А через три месяца играл против них в Лиге чемпионов. Это жизнь. Но на мне надета только одна форма, и у голове только одна страсть. Это мой клуб, «Тоттенхэм». Маурисио пять с половиной лет делал здесь великолепную работу, и я не удивлюсь, если завтра он окажется в другом клубе АПЛ. Тренеры меняют клубы, это жизнь. Я могу назвать только два исключения: сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.



— Всегда говорил, что АПЛ – моя естественная среда обитания. Здесь меня больше всего любят, это страна и чемпионат, которые я считаю лучшими, а время, которое я провёл здесь, доставило мне больше всего радости.



— Моя первая задача – чтобы игроки чувствовали себя хорошо. Неважно, собираются ли они покинуть клуб в январе или летом, или подписать новый контракт, они должны почувствовать себя хорошо и быть готовыми сыграть в субботу.

— Какой трансфер стал бы для меня подарком на Рождество? Знаете, я люблю делать подарки. Очень серьёзно к этому отношусь, провожу анализ, чтобы понять какой подарок понравится больше всего. Для меня рождественский подарок – вот эта команда. Мне не нужны новые игроки, мне нужно время, чтобы лучше узнать тех, которые есть у меня. Но эти игроки – действительно подарок. Я уже сказал им, что одной из причин, почему я взялся за эту работу – это они. Некоторых из них я пытался подписать, когда работал в других клубах, но не получилось.



— Могло ли поражение в финале Лиги чемпионов вызвать кризис в команде? Не знаю, я никогда не проигрывал финал Лиги чемпионов. Но могу представить, что это очень нелегко. Ты находишься в одном шаге от одного из главных достижений, которые существуют в футболе, и не делаешь его. Думаю, это нелегко. Но посмотрите на «Ливерпуль». Они проиграли финал Лиги чемпионов, а в следующем сезоне стали сильнее, боролись в чемпионате за победу и выиграли Лигу чемпионов.

«Мы способны выиграть АПЛ в следующем сезоне»

— Я говорил, что никогда не возглавлю «Тоттенхэм» из уважения к болельщикам «Челси»? Это было до того, как меня уволили. Таков современный футбол. Правило Босмана изменило для футболистов всё. Но для тренеров из-за вас, журналистов, ситуация другая. Игроки могут устать от тренера и от друг друга. Сейчас всё быстро меняется. Прошлое остаётся в прошлом. «Челси» — прошлое. Великое, с двумя периодами и с титулами, но прошлое.

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— Мы не можем выиграть АПЛ в этом сезоне. Но можем – я не говорю, что сделаем это, но мы способны на это – выиграть в следующем.

Если мы выиграем трофеи, это не из-за меня, а из-за последовательной работы клуба. Тренировочная база – часть глобального плана, новый стадион и академия – тоже части глобального плана. Сохранять лучших игроков – часть глобального плана. Возможно, назначить тренера с моим опытом – это тоже часть глобального плана.



— Молодые игроки? Каждый тренер в мире любит развивать молодых талантливых игроков. Проблема в том, что в некоторых клубах они есть, а в некоторых нет. Мне повезло, что в моих командах были молодые Мактоминей, Варан, Балотелли. Мне повезло в большинстве клубов, в которых я работал. Если у «Тоттенхэма» тоже сильная академия – отлично.



— Связывался ли я с кем-то из Мадрида. Да. Постоянно. У меня там друзья. В первую очередь, связывался с Флорентино Пересом. Мы созваниваемся и обмениваемся сообщениями, поздравляем друг друга с праздниками и желаем удачи в играх. Потому что годы в Мадриде были прекрасными, и я очень люблю тот период своей жизни. Но дело не в победах. Вчера я получил около 50 сообщений из Манчестера. От игроков, персонала, членов совета директоров. Дело не в победах, а в уважении к тебе, как профессионалу и человеку.